Numărătoarea inversă până la Black Friday 2025: Ce acțiuni ar putea beneficia?

Black Friday nu este doar o zi de promoții — este începutul simbolic al celei mai profitabile perioade pentru comercianții cu amănuntul globali, în special pentru platformele de comerț electronic. Deși nu toate mărcile vor înregistra aceeași creștere a vânzărilor (totul depinde de gama de produse și de gusturile consumatorilor), un lucru este cert — cheltuielile online continuă să crească, iar afacerile de comerț electronic continuă să prospere, indiferent de schimbările în comportamentul consumatorilor. De aceea, această perioadă a anului oferă adesea acțiunilor companiilor precum Amazon, Shopify, Zalando sau Allegro un impuls semnificativ.

Când este Black Friday 2025 și ce înseamnă acest lucru pentru investitori?

În 2025, Black Friday cade pe 29 noiembrie, iar ultima săptămână a lunii va fi cea mai intensă din punct de vedere al activității de cumpărături înainte de agitația sărbătorilor. Din punct de vedere istoric, acțiunile din sectorul de comerț de retail și comerțul electronic au depășit S&P 500 atât în săptămânile premergătoare, cât și după Black Friday — o tendință pe care traderii o urmăresc cu atenție în fiecare an.

În timpul sezonului de cumpărături din 2024, vânzările online globale au crescut cu aproximativ 5% față de anul precedent, ajungând la peste 74 de miliarde de dolari, în timp ce numai în SUA au crescut cu peste 10%, ajungând la 10,8 miliarde de dolari. Potrivit Kepler Analytics, în săptămâna Black Friday din 2023, vânzările medii cu amănuntul au fost cu 93% mai mari decât într-o săptămână obișnuită — o creștere remarcabilă a implicării consumatorilor.

Ce înseamnă acest lucru pentru Wall Street și acțiunile din comerțul electronic?

Pentru investitori, Black Friday este mai mult decât o bonanza a vânzărilor — este o verificare în timp real a încrederii consumatorilor. Datele solide privind cheltuielile pot ridica așteptările pentru câștigurile din al patrulea trimestru în sectoarele comerțului cu amănuntul și al tehnologiei, în special pentru companiile cu o pondere mare a vânzărilor online.

Anul trecut, Mastercard Spending Pulse a raportat că vânzările de retail totale au crescut cu 3,5% față de anul precedent, dar vânzările din comerțul electronic au crescut cu 14,6%. Această divergență arată clar în ce direcție se îndreaptă dinamica creșterii — către comerțul digital.

La ce să ne așteptăm în 2025?

Analiștii de la Bain & Company se așteaptă ca weekendul Black Friday–Cyber Monday din SUA să reprezinte aproximativ 9% din totalul cheltuielilor de retail din perioada sărbătorilor, cu vânzări estimate să crească cu ~11% față de anul precedent — semnalând un sezon de cumpărături puternic. Vânzările online în timpul Black Friday 2025 în SUA ar putea ajunge la aproximativ 12 miliarde de dolari. La nivel global, cheltuielile totale pentru comerțul electronic în ultima săptămână din noiembrie ar putea crește cu aproximativ 8% față de anul precedent (ajustate în funcție de inflație), ceea ce înseamnă aproximativ 80 de miliarde de dolari, față de 74,4 miliarde de dolari în 2024.

Cine va beneficia cel mai mult?

În ultimul deceniu, anumite acțiuni din comerțul electronic au depășit în mod constant indicele S&P 500, atât înainte, cât și după Black Friday. Dacă istoria se repetă, giganții platformelor precum Amazon, Shopify, Allegro și Zalando ar putea fi din nou printre marile câștigătoare ale sezonului, alimentate de apetitul consumatorilor globali și de creșterea neîncetată a comerțului digital.

Sursa: XTB Research

Sezonalitate și acțiuni din comerțul cu amănuntul

În ultimii 20 de ani, acțiunile din sectorul de comerț de retail au depășit în mod constant principalul indice de referință al acțiunilor, în special în cele 17 zile care au precedat Black Friday. Modelele de afaceri ale retailerilor precum Macy's sau Tapestry Inc. înseamnă că aceștia tind să beneficieze mai mult de un sezon de retail puternic în al patrulea trimestru decât de evenimentul de o zi în sine. Dar Black Friday marchează în continuare o graniță sezonieră importantă.

Datele acoperă perioada 2004-2024. Sursa: XTB Research.

Performanța după Black Friday

Chiar și la trei săptămâni după Black Friday, acțiunile din sectorul retail continuă, de obicei, să depășească performanța pieței, dar diferența începe să se reducă. Acest lucru sugerează că, începând cu 7 noiembrie 2025, ne aflăm la pragul celei mai bune perioade sezoniere pentru acțiunile din sectorul retail și comerțului electronic. Desigur, o parte din acest lucru se datorează așa-numitului „Santa Rally”, dar motivul pentru care acțiunile din sectorul retail sunt în frunte este evident: ele alimentează valul de cumpărături de cadouri.

Datele acoperă perioada 2004-2024. Sursa: XTB Research.

Platformele de comerț electronic, marii câștigători

Care sunt acțiunile care ar putea beneficia cel mai mult în acest an? Ne concentrăm pe platformele de comerț electronic deoarece acestea resimt mai direct creșterea volumului, chiar și atunci când tendințele consumatorilor se schimbă.

SUA: Amazon.com Inc. și Shopify Inc. — scară masivă, acoperire globală.

Europa / ECE: Zalando și Allegro — mai puțin apreciate de investitori, dar cu potențial de creștere sezonieră în 2025.

În timp ce Amazon și Shopify sunt deja considerate solide, cele două companii europene, cu o evaluare mult mai mică, ar putea fi surprizele acestui sezon. Dincolo de platformele de comerț electronic pur, companii precum Nike, Inc. au, de asemenea, de câștigat. Canalul D2C (digital direct-to-consumer) al Nike are sezonul de vârf în Black Friday: creșterea puternică a comerțului electronic, puterea mărcii și lansarea omni canalului fac din acesta o poveste convingătoare. În mod similar, fiți atenți la nume precum Levi Strauss & Co. sau L’Oreal S.A. pentru un potențial de creștere atractiv.

Graficele bursiere

Amazon (AMZN.US, Interval D1)

Amazon a încheiat un al treilea trimestru excelent, dovedind încă o dată că dimensiunea nu ucide creșterea. În ciuda faptului că este una dintre cele mai mari companii de pe planetă, veniturile au crescut într-un ritm de două cifre, în timp ce profitabilitatea a depășit așteptările Wall Street. Compania a emis o perspectivă optimistă pentru al patrulea trimestru, sugerând că sezonul sărbătorilor ar putea fi un alt succes.

Din punct de vedere tehnic, prețul acțiunilor Amazon s-a retras de la maximele istorice și testează acum zona de breakout post-rezultate, în apropiere de 242 USD, care se aliniază și cu maximul din ianuarie 2025.

Această zonă ar putea acționa ca o zonă de cerere puternică înainte de următoarea etapă de creștere. Următoarea rezistență cheie se situează în jurul valorii de 255 USD, unde ar putea apărea un val de marcare a profitului, dar configurația generală rămâne bullish.

Sursa: xStation 5

Shopify (SHOP.US, Interval D1)

Acțiunile Shopify au înregistrat o scădere ușoară recent, retrăgându-se cu aproximativ 10% de la maximele istorice, dar continuă să respecte canalul ascendent mai larg. Compania rămâne în centrul ecosistemului global de comerț electronic — alimentând milioane de magazine online — iar sezonalitatea ar putea reaprinde interesul de cumpărare, pe măsură ce prețul se apropie de suportul liniei de tendință inferioare.

O revenire din această zonă s-ar încadra în modelul istoric: lunile noiembrie și decembrie s-au dovedit în repetate rânduri a fi perioada cu cea mai bună performanță a Shopify, impulsionată de creșterea volumului comercianților în timpul Black Friday și Cyber Monday.

Sursa: xStation 5

Allegro (ALE.PL, Interval D1)

Allegro rămâne motorul comerțului electronic din Europa Centrală și de Est, cu operațiuni care se întind în Polonia și piețele învecinate, care au înregistrat o creștere robustă a PIB-ului și a consumului privat în ultimii ani.

Scăderea ratelor dobânzilor de către Banca Națională a Poloniei și tendința constantă de creștere a salariilor reale pot crea un mediu perfect pentru reluarea activității consumatorilor — și pentru ca platforma dominantă Allegro să beneficieze de acest lucru.

Din punct de vedere tehnic, acțiunea apără o zonă importantă de suport în jurul valorii de 34 PLN, definită de EMA pe 200 de zile (linia roșie). O revenire reușită aici ar putea confirma revenirea impulsului bullish în rândul liderilor din domeniul tehnologiei de retail din Europa Centrală și de Est.

Sursa: xStation 5

Zalando (ZAL.DE, Interval D1)

Odată favoritul poveștii de creștere a Europei, Zalando se luptă din 2021, neputând să inverseze tendința descendentă prelungită. Cu toate acestea, compania păstrează una dintre cele mai puternice poziții de brand în moda online europeană, deservind milioane de clienți activi și dispunând de o rețea logistică puternică.

Black Friday ar putea acționa ca un catalizator pentru o inversare a tendinței: orice semn de îmbunătățire a volumului comenzilor sau de recuperare a marjei ar putea declanșa o revenire pe termen scurt după mai multe trimestre de declin.

Investitorii redescoperă adesea Zalando în perioadele de vârf sezoniere — iar anul acesta nu ar putea face excepție.

Sursa: xStation 5

Nike (NKE.US, Interval D1)

Nike a scăzut sub media mobilă exponențială pe 200 de zile, reluând o perioadă de scăderi accentuate, însă povestea brandului este departe de a se fi încheiat. Compania intră în perioada Black Friday cu potențialul de a surprinde atât în ceea ce privește sentimentul, cât și fundamentele.

Istoric, Black Friday marchează perioada record pentru vânzările directe către consumatori (D2C) ale Nike, alimentate de Nike.com și aplicația SNKRS. Acest model omni canal — care combină acoperirea online, puterea mărcii și exclusivitatea produselor — continuă să îmbunătățească marjele prin eliminarea intermediarilor.

În plus, decizia Curții Supreme a SUA, așteptată până în ianuarie 2026, privind modificările politicii tarifare anunțate de Donald Trump ar putea favoriza companiile puternic expuse la taxe de import, ceea ce ar putea stimula perspectivele de profitabilitate ale Nike. Cu un capital de marcă puternic și factori sezonieri favorabili, acțiunile ar putea să-și regăsească în curând echilibrul.

Sursa: xStation 5