Nvidia: Conferința GTC va schimba sentimentul pieței față de companie?

Nvidia Corporation, un gigant al industriei semiconductoarelor, intră într-o perioadă crucială din istoria sa. Chiar înainte de conferința sa anuală GTC, care începe pe 18 martie 2025, compania se confruntă cu o serie de provocări, dar și cu oportunități enorme. Investitorii și analiștii așteaptă cu nerăbdare informații care să risipească îndoielile cu privire la noul cip Blackwell AI și să confirme că Nvidia își va menține poziția dominantă pe piață. Rezultate financiare: Performanță puternică pe fondul turbulențelor de pe piață Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Rezultatele financiare ale Nvidia pentru al patrulea trimestru al anului fiscal 2025 (încheiat în ianuarie 2025) au fost destul de puternice. Veniturile au atins un nivel record de 39,3 miliarde de dolari, în creștere cu 78% față de anul anterior. Segmentul centrelor de date, crucial pentru Nvidia, a generat venituri de 35,6 miliarde de dolari, în creștere cu 93% față de anul anterior. Profitul net pentru întregul an fiscal 2025 a fost de 74,3 miliarde de dolari, iar câștigul pe acțiune a ajuns la 0,89 dolari, depășind așteptările analiștilor. În ciuda acestor rezultate excelente, prețul acțiunilor Nvidia a suferit o corecție semnificativă. Acțiunile companiei au scăzut cu peste 20% față de maximul istoric, iar în urmă cu doar câteva zile, această scădere era de peste 30%. În mare măsură, scăderile sunt determinate de incertitudinea cu privire la viitorul pieței cipurilor, din cauza dezvoltării modelelor AI care necesită mai puțină putere de calcul. Blackwell și inteligența artificială generativă Segmentul centrelor de date rămâne principalul motor de creștere al Nvidia. Aici cipul Blackwell, care este așteptat să ajungă pe piață în anul calendaristic 2025, ar putea aduce o revoluție. Cererea pentru GPU-urile Nvidia este stimulată de piața inteligenței artificiale generative (AI), care se dezvoltă rapid. Conform previziunilor Bloomberg Intelligence, această piață are un potențial de creștere enorm, ajungând la o valoare de aproape o jumătate de trilion de dolari până la sfârșitul deceniului.

Sursa: Bloomberg Intelligence Nvidia, în calitate de lider al pieței GPU, este bine poziționată pentru a profita de această oportunitate. Compania estimează venituri de 43 de miliarde de dolari în primul trimestru al anului 2026, ceea ce ar reprezenta un nou record. Cu toate acestea, este clar că, dacă se menține cota de piață, cererea pentru produsele Nvidia ar trebui să crească semnificativ în următorii câțiva ani, pe baza previziunilor BI privind serviciile AI. Evaluare atractivă în ciuda riscurilor pe termen scurt Prețul actual al acțiunilor Nvidia (119 dolari) plasează raportul P/E forward la aproximativ 27, ceea ce înseamnă că societatea nu mai pare atât de extrem de scumpă cum a fost recent. În plus, având în vedere comenzile din partea celor mai mari giganți tehnologici, compania are o sursă garantată de venituri pentru mulți ani de acum înainte. În ciuda anumitor riscuri, cum ar fi scăderea marjelor sau restricțiile la export, perspectivele pe termen lung ale Nvidia rămân foarte promițătoare. GTC 2025: Ce va aduce viitorul? Conferința GTC 2025 și, în special, discursul principal al directorului general al Nvidia, Jensen Huang, va fi un eveniment-cheie pentru investitori. Analiștii se așteaptă ca societatea să ofere detalii despre cipul Blackwell și să risipească îngrijorările cu privire la lanțul de aprovizionare. În ciuda îmbunătățirii sentimentului pieței, acțiunile Nvidia sunt în scădere la începutul săptămânii. Sursa: xStation5

