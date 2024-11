Nvidia raportează un alt câștig trimestrial foarte puternic. Se va amplifica boom-ul conex inteligenței artificiale?

Rezultatele trimestriale ale Nvidia, deși s-au dovedit a fi record, spulberând așteptările Wall Street, nu au adus euforie pe piața bursieră. Acțiunile s-au ieftinit cu aproape 5% în prima reacție, iar la o oră după publicare, după ce piața s-a stabilizat, prețul acțiunilor era cu 2% mai jos. Cu toate acestea, reacția pieței la deschidere este încă greu de prezis,investitorii par să privească astăzi spre viitor cu o oarecare incertitudine (poate nejustificată), urmărind previziunile de creștere record ale companiei și comentariile privind perspectivele de creștere ale afacerii AI. Nvidia a raportat venituri de 35,1 miliarde de dolari față de previziunile de 32,8 miliarde de dolari și un câștig pe acțiune de 0,78 dolari, în timp ce Wall Street se aștepta la așteptări de 0,74 dolari. Cu toate acestea, în trimestrul curent, estimează deja că veniturile vor depăși cu siguranță 37 de miliarde de dolari. Un lucru este cert: investițiile în infrastructura AI vor continua, iar raportul Nvidia a arătat că tot mai multe companii cresc investițiile în inteligența artificială. Este vorba despre companii precum Accenture, dar și Foxconn, Lenovo, Toyota și Reliance Industries din India. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că, capitalizarea Nvidia va crește la nesfârșit. Cel mai mare obstacol pentru companie aici pare să fie o încetinire a economiei globale (pe care nu am văzut-o până acum, cel puțin nu la partenerii săi de afaceri cheie precum Microsoft, Meta sau Google) sau un conflict care implică Taiwan-ul. Desigur, aceste două perspective sunt o abstracție pentru piața de astăzi. Viitorul va arăta dacă piața a fost prea “mioapă”. În prezent, Nvidia își diversifică activitatea de la centrele de date la jocuri, automobile și industrie, iar toate segmentele sale de activitate au înregistrat creșteri, atât trimestriale, cât și de la an la an. Veniturile au crescut cu 94% de la an la an, vânzările din segmentul centrelor de date au crescut cu 112%, iar venitul net a crescut cu 111% de la an la an. Aceste cifre vorbesc de la sine. Având în vedere ritmul său de creștere, compania își va păstra puterea de stabilire a prețurilor pentru o bună perioadă de timp. Concurenții săi nu s-au trezit încă din somnul lor tehnologic. De asemenea, Nvidia a liniștit piața spunând că livrările de cipuri Blackwell AI vor începe în trimestrul al patrulea al acestui an și se vor accelera anul viitor. Cu toate acestea, a sugerat că oferta lor ar putea fi limitată din cauza provocărilor de proiectare, lăsând loc piețelor să speculeze „cât de mult”, deoarece acest lucru ar putea duce în mod natural la o anumită stagnare a impulsului vânzărilor. Clienții ar putea să aștepte mai mult și să aștepte până când Nvidia este în măsură să le ofere GPU-uri mai moderne și mai puternice. De asemenea, nu știm în ce circumstanțe economice ar putea să își mărească producția în mod satisfăcător. Pe de altă parte, compania este încrezătoare că cererea pentru Blackwell va crește până în 2025 și va depăși oferta disponibilă. În plus, perspectivele sunt optimiste cu privire la perspectivele de afaceri pe piața industrială (IoT), 5G, robotică sau calcul cuantic Acest lucru sugerează că societatea va reuși să „suporte costurile” și poate să ridice prețurile pentru GPU. În concluzie, acțiunile Nvidia sunt scumpe, dar compania „comandă” și dovedește încă o dată că este liderul pieței bull AI. Este greu de imaginat astăzi că această tendință va continua fără aprecierea acțiunilor sale.... Dar piața bursieră nu a cunoscut deja un astfel de fenomen abstract în istoria sa. Un lucru este sigur. Nvidia va fi la fel de puternică ca și cei mai mari clienți ai săi, iar ochii investitorilor se vor îndrepta către cele mai mari companii din Silicon Valley. Deocamdată, fundamentele sunt încă foarte puternice.

