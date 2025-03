Nvidia și xAI se alătură BlackRock, Microsoft, MGX și Global Infrastructure Partners (GIP) în cadrul AI Infrastructure Partnership (AIP)

Cursa pentru infrastructura AI se accelerează, cu un potențial de creștere economică de trilioane

BlackRock, Microsoft, MGX și Global Infrastructure Partners (GIP) urează bun venit NVIDIA și xAI în AI Infrastructure Partnership (AIP), consolidând investițiile în centrele de date AI.

AIP vizează un capital de 30 de miliarde de dolari, putând mobiliza investiții totale de 100 de miliarde de dolari, subliniind interesul puternic al investitorilor pentru infrastructura pregătită pentru AI. AI Infrastructure Partnership (AIP) s-a extins, NVIDIA și xAI unindu-și forțele alături de BlackRock, Microsoft, MGX și Global Infrastructure Partners (GIP) pentru a accelera investițiile în următoarea generație de centre de date AI și în infrastructura de suport. Această mișcare strategică consolidează poziția AIP ca o platformă de vârf pentru creșterea economică bazată pe inteligența artificială, NVIDIA având, de asemenea, rolul de consilier tehnic, valorificându-și expertiza în calculul accelerat și fabricile de inteligență artificială. În plus, GE Vernova și NextEra Energy au încheiat parteneriate cu AIP pentru a dezvolta soluții energetice esențiale pentru centrele de date AI, asigurând surse de energie scalabile și durabile. Cu un obiectiv de 30 de miliarde de dolari în investiții inițiale, parteneriatul își propune să deblocheze o finanțare de până la 100 de miliarde de dolari, atunci când include finanțarea prin îndatorare, reflectând cererea în creștere de infrastructură AI de înaltă performanță și reziliență energetică. Investițiile se vor concentra în principal pe SUA, țările OCDE și națiunile partenere ale SUA, stimulând în continuare inovarea în domeniul AI și expansiunea economică. Pentru investitori, această evoluție subliniază creșterea fluxului de capital în infrastructura bazată pe inteligență artificială și în soluțiile energetice, făcând din companii precum NVIDIA (NVDA), Microsoft (MSFT) și firmele de cloud computing axate pe inteligență artificială oportunități atractive. Colaborarea cu NextEra Energy (NEE) și GE Vernova semnalează, de asemenea, creșterea cererii de energie pentru aplicațiile AI, în beneficiul firmelor specializate în energie regenerabilă, nucleară și soluții de stocare a energiei. Între timp, BlackRock (BLK) și GIP sunt vârful de lance al investițiilor instituționale în infrastructura AI ca o clasă de active pe termen lung, subliniind potențialul acesteia ca o nouă frontieră pentru capitalul privat și fondurile suverane. Pe măsură ce tehnologia AI ia amploare, infrastructura care o susține - centrele de date, rețelele electrice și ecosistemele de semiconductori - va deveni un motor economic esențial, făcând din acesta un sector esențial de urmărit pentru investitorii care doresc să se expună la revoluția AI. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Nvidia Desigur, principalul beneficiar al tuturor inițiativelor de investiții în AI va fi Nvidia, care furnizează cipuri ultramoderne pentru formarea modelelor de inteligență artificială. Săptămâna aceasta, are loc conferința anuală a Nvidia, în timpul căreia am aflat deja o mulțime de informații interesante. CEO-ul Jensen Huang a dezvăluit progrese majore în calculul AI, subliniind producția la scară largă a cipurilor Blackwell și dezvăluind sistemul Rubin de ultimă generație , care urmează să fie lansat în 2026. Huang a subliniat că cererea pentru infrastructura AI a Nvidia rămâne „incredibilă”, în ciuda preocupărilor pieței, deoarece AI trece de la modele de formare la inferență în timp real, crescând nevoile de calcul de 100 de ori. El a prezentat noile GPU Blackwell Ultra cu memorie îmbunătățită, o stație de lucru DGX puternică destinată profesioniștilor din domeniul AI și Dynamo, un instrument software gratuit pentru accelerarea raționamentului AI. Nvidia a obținut, de asemenea, un acord cu General Motors pentru mașinile cu conducere autonomă, consolidându-și prezența în aceste sisteme de conducere. Sursa: xStation 5

