Nvidia va raporta astăzi rezultatele 🔔La ce să ne așteptăm de la gigantul din sectorul AI?

Gigantul din sectorul AI de pe Wall Street, Nvidia (NVDA.US), ├«╚Öi va publica ast─âzi rezultatele pentru Q1 2026, dup─â sesiunea ├«nchiderea sesiunii de pe Wall Street. Impulsul puternic al afacerilor va duce sectorul tehnologic ╚Öi Nasdaq 100 mai sus? Datele cheie pentru ast─âzi ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Publicarea rezultatelor: Miercuri, 29 mai la 4:20 PM ET (23:20 ora Rom├óniei)

Convorbire telefonic─â cu CEO-ul Jensen Huang: 5:00 PM ET (00:20 ora Rom├óniei) Prezentare general─â a a╚Ötept─ârilor Wall Street anticipeaz─â un trimestru record pentru Nvidia, dar a╚Ötept─ârile sunt foarte mari, iar marja de eroare se reduce. Se a╚Öteapt─â ca veniturile s─â creasc─â p├ón─â la 43,1 miliarde de dolari ╚Öi 43,3 miliarde de dolari, cu aproximativ 66% mai mult fa╚Ť─â de 26 de miliarde de dolari ├«n urm─â cu un an. Previziunile proprii ale Nvidia sunt pu╚Ťin mai prudente, de 43,0 miliarde de dolari, cu plus sau minus 2%.

Anali╚Ötii preconizeaz─â un c├ó╚Ötig ajustat pe ac╚Ťiune (EPS) de 0,89 dolari, reprezent├ónd o cre╚Ötere de 45,9% de la 0,61 dolari ├«n primul trimestru al anului fiscal 2025.

Veniturile din centrele de date, principalul motor al cre╚Öterii, se estimeaz─â c─â vor cre╚Öte cu 74% de la an la an, p├ón─â la aproximativ 39,4 miliarde de dolari, de╚Öi aceasta reprezint─â o ├«ncetinire fa╚Ť─â de ritmul de cre╚Ötere de 93% ├«nregistrat ├«n trimestrul al patrulea.

Marjele brute non-GAAP se a╚Öteapt─â s─â scad─â la 71,0%, de la 73,5% ├«n trimestrul anterior. Aceast─â sc─âdere reflect─â costurile mai mari asociate cu cre╚Öterea produc╚Ťiei de cipuri Blackwell ╚Öi cu o infrastructur─â mai larg─â a sistemului AI, inclusiv noi tehnologii de rack ╚Öi de r─âcire. Teme importante de urm─ârit Cererea de AI ╚Öi lan╚Ťul de aprovizionare ┬á ┬á Unul dintre principalele puncte de interes ├«n acest trimestru va fi executarea de c─âtre Nvidia a lans─ârii arhitecturii sale Blackwell. Dup─â ce problemele tehnice - inclusiv supra├«nc─âlzirea ╚Öi defectele de sincronizare - au oprit produc╚Ťia la ├«nceputul acestui an, parteneri precum Foxconn, Dell ╚Öi Inventec ar fi rezolvat blocajele. Livr─ârile de rafturi pentru AI GB200 alimentate cu Blackwell au fost reluate la sf├ór╚Öitul primului trimestru, iar Nvidia va trebui s─â ofere comentarii clare cu privire la capacitatea sa de a cre╚Öte produc╚Ťia ├«n a doua jum─âtate a anului 2025. ├Än ciuda ├«nt├órzierilor, cererea r─âm├óne robust─â. Microsoft, Meta ╚Öi Alphabet continu─â s─â ├«╚Öi majoreze cheltuielile de capital pentru infrastructura AI, ├«n timp ce cump─âr─âtorii suverani din Arabia Saudit─â ╚Öi Emiratele Arabe Unite ├«╚Öi m─âresc, de asemenea, comenzile. Restric╚Ťiile comerciale ale Chinei ╚Öi impactul acestora Restric╚Ťiile de export din SUA continu─â s─â afecteze strategia Nvidia ├«n China. Incapacitatea de a livra cipurile H20 AI, concepute pentru a respecta restric╚Ťiile anterioare ale SUA, a cauzat o sc─âdere a veniturilor de 700 de milioane de dolari ├«n primul trimestru al anului fiscal 2026 ╚Öi se preconizeaz─â c─â va afecta al doilea ╚Öi al treilea trimestru cu aproximativ 9 miliarde de dolari. Nvidia a r─âspuns cu cre╚Öteri de 10-15% ale pre╚Ťurilor GPU pentru a compensa tarifele, dar aceste cre╚Öteri vor fi testate ├«n ceea ce prive╚Öte toleran╚Ťa clien╚Ťilor ╚Öi recuperarea marjelor. O depreciere recent─â a stocurilor de 5,5 miliarde de dolari legat─â de cipurile concepute pentru China subliniaz─â importan╚Ťa problemei. CEO-ul Jensen Huang a criticat vehement politica SUA, avertiz├ónd c─â ar putea pierde o pia╚Ť─â de 50 de miliarde de dolari ├«n favoarea rivalilor chinezi. Orientarea ├«n centrul aten╚Ťiei Orientarea privind veniturile pentru al doilea trimestru va fi esen╚Ťial─â. Wall Street se a╚Öteapt─â la o orientare ├«n intervalul 45,8 - 45,9 miliarde de dolari. Veniturile pentru ├«ntregul an fiscal 202026 ar trebui s─â ajung─â la 198,8 miliarde de dolari, un salt uria╚Ö de la 130,5 miliarde de dolari ├«n anul fiscal 2025. EPS pentru acest an este estimat la 4,32 dolari. Cu toate acestea, orice semn de conservatorism, fie din cauza limit─ârilor lan╚Ťului de aprovizionare, a riscului geopolitic sau a achizi╚Ťiilor ├«nt├órziate ale clien╚Ťilor ├«nainte de lansarea Blackwell Ultra NVL72 la sf├ór╚Öitul acestui an, ar putea zdruncina ├«ncrederea investitorilor. ├Än special, editorialistul Tae Kim de la Barron's a sugerat c─â estim─ârile pentru Q1 ╚Öi Q2 ar putea fi prea agresive, av├ónd ├«n vedere ezitarea clien╚Ťilor de a se angaja ├«nainte de lansarea variantei Ultra. Aspecte de urm─ârit O ratare a marjei brute sub pragul de 71% ar ├«nt─âri temerile c─â, costurile de produc╚Ťie nu sunt ├«nc─â sub control. ┬á

O orientare mai slab─â dec├ót cea a╚Öteptat─â, ├«n special dac─â Nvidia indic─â pierderi continue legate de H20 sau deficite de produc╚Ťie, ar putea duce la o reac╚Ťie negativ─â a ac╚Ťiunilor.

Nepotrivirile dintre cerere ╚Öi ofert─â r─âm├ón o preocupare. ├Än timp ce cererea de Blackwell este foarte puternic─â, aceasta nu poate acoperi pierderile H20 din cauza constr├óngerilor de produc╚Ťie, conform anali╚Ötilor de la Morgan Stanley.

Este posibil ca unii clien╚Ťi din companii s─â am├óne achizi╚Ťiile ├«nainte de lansarea mai rapide genera╚Ťii noi Blackwell Ultra ├«n a doua jum─âtate a anului. ├Än ciuda performan╚Ťei puternice, evaluarea Nvidia r─âm├óne sub normele istorice. Ac╚Ťiunile sunt evaluate ├«n prezent la aproximativ 30 de ori c├ó╚Ötigurile viitoare, fa╚Ť─â de o medie pe 5 ani de 40. Nasdaq 100, prin compara╚Ťie, se tranzac╚Ťioneaz─â la aproximativ 26 de ori c├ó╚Ötigurile viitoare. Aceast─â diferen╚Ť─â de evaluare sugereaz─â c─â mai exist─â poten╚Ťial de cre╚Ötere, dar numai dac─â Nvidia continu─â s─â ├«ndeplineasc─â sau s─â dep─â╚Öeasc─â a╚Ötept─ârile. Considera╚Ťii strategice Executarea procesului de accelerare a Blackwell va defini sentimentul investitorilor pentru restul anului.

Vizibilitatea cererii ╚Öi previziunile de produc╚Ťie pentru a doua jum─âtate a anului 2025 trebuie s─â fie clare ╚Öi ├«ncrez─âtoare.

Comentariile conducerii cu privire la politica comercial─â, comenzile suverane ╚Öi dezvoltarea cipurilor AI de ultim─â genera╚Ťie vor fi esen╚Ťiale ├«n timpul apelului privind rezultatele. Domeniile de interes ale apelului privind rezultatele Investitorii vor asculta cu aten╚Ťie tonul ╚Öi mesajele CEO-ului Jensen Huang ├«n timpul apelului privind rezultatele. Temele cheie la care trebuie s─â ne a╚Ötept─âm ar putea fi: Actualizarea situa╚Ťiei privind termenele de lansare a Blackwell Ultra (NVL72).

Robuste╚Ťea lan╚Ťului de aprovizionare ╚Öi caden╚Ťa livr─ârilor pentru sistemele bazate pe GB200.

Strategia de venituri ├«n China ├«n conformitate cu noile restric╚Ťii din SUA ╚Öi posibilele perspective de extindere ├«n Arabia Saudit─â

Viziunea pe termen lung pentru men╚Ťinerea pozi╚Ťiei de lider ├«n domeniul calculatoarelor pentru inteligen╚Ť─â artificial─â pe fondul cre╚Öterii presiunilor geopolitice ╚Öi concuren╚Ťiale.

Riscuri strategice ╚Öi posibile costuri ├«n cre╚Ötere din cauza cre╚Öterii tarifelor - este riscul real? Este posibil ca raportul privind c├ó╚Ötigurile Nvidia din primul trimestru al anului 2026 s─â nu ofere cre╚Öterea exploziv─â din trimestrele anterioare, dar reprezint─â un punct de control vital. Cu o cre╚Ötere a veniturilor ├«nc─â torid─â, o comprimare temporar─â a marjei ╚Öi o cerere extins─â de inteligen╚Ť─â artificial─â, fundamentele r─âm├ón puternice. Cu toate acestea, fric╚Ťiunile geopolitice, achizi╚Ťiile ├«nt├órziate ale clien╚Ťilor ╚Öi dinamica fragil─â a lan╚Ťului de aprovizionare ├«nseamn─â c─â societatea trebuie s─â respecte execu╚Ťia ╚Öi orient─ârile. Comentariile lui Jensen Huang fie vor consolida convingerea investitorilor, fie vor injecta o nou─â precau╚Ťie ├«n comer╚Ťul cu AI. Oricum ar fi, acesta este unul dintre cele mai importante rapoarte de c├ó╚Ötiguri ale trimestrului ╚Öi poate ale anului. Nvidia (intervalul zilnic) Analiz├ónd intervalul zilnic, putem observa un model ÔÇ×bearishÔÇŁ Head & Shoulders pe NVDA. Deocamdat─â, pre╚Ťul s-a apropiat de o zon─â de rezisten╚Ť─â major─â la retragere Fibonacci de 71,6% a ultimului val descendent. Dac─â vedem o dep─â╚Öire, pre╚Ťul poate g─âsi urm─âtoarea zon─â de rezisten╚Ť─â la nivelul de 150 USD. Pe de alt─â parte, nivelul 120 - $127 este prima zon─â de suport pe termen scurt (retragerea Fibonacci de 61,8%, media exponen╚Ťial─â de 200 de perioade), ├«n timp ce linia de suport (un suport major pe termen lung) este acum la 100 USD pe ac╚Ťiune. Sursa: xStation5 Evaluarea Nvidia Privind la evaluare, putem vedea c─â Nvidia nu este cu siguran╚Ť─â o ÔÇ×ac╚Ťiune ieftin─âÔÇŁ ├«n acest moment, ├«ns─â afacerea sa este ├«nc─â pe ÔÇ×valÔÇŁ. ├Än cazul ├«n care compania, c├ó╚Ötigurile arat─â putere continu─â, f─âr─â surprize foarte negative din marje (care vor sc─âdea aproape sigur din cauza rampei Blackwell), ne putem a╚Ötepta ca apetitul Wall Street pentru un nou ATH pentru Nvidia va persista. Sursa: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P. Sursa: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P.

