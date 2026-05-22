Se va alătura Belarus războiului?

Poate Belarus să intre direct în războiul împotriva Ucrainei de partea Rusiei?

Acest scenariu nu este încă cel mai probabil, dar a încetat să mai fie o simplă fantezie. Pentru piețe, ar însemna o creștere a riscului geopolitic, presiune asupra monedelor regionale, o potențială apreciere a dolarului american și o reorientare a capitalului către sectorul apărării.

Reapariția amenințării din nord?

Tema intrării depline a Belarusului în război împotriva Ucrainei de partea Rusiei a revenit periodic în mass-media începând cu 2022. Atunci au fost alungate ultimele unități rusești din teritoriile nordice ale Ucrainei, după ofensiva eșuată lansată din direcția Belarusului.

De atunci, Belarusul a sprijinit Rusia în multe feluri. A pus la dispoziție infrastructură militară, cazărmi, spitale, facilități logistice și spațiu operațional. De asemenea, a participat la activități de sprijinire a atacurilor rusești. În ciuda acestui fapt, regimul de la Minsk a încercat să-și mențină implicarea sub pragul unui război deschis.

De aceea, sugestiile suplimentare conform cărora Belarus ar putea intra totuși în conflict pot provoca oboseală. În practică, însă, scenariul participării directe a Minskului nu mai este doar o speculație. A devenit o problemă care trebuie analizată, monitorizată și, eventual, luată în calcul.

Când va avea loc escaladarea

Întrebarea cheie este: de ce ar aștepta Kremlinul mai mult de patru ani ca cel mai apropiat aliat al Rusiei să intre în război abia acum?

Sursa: Bloomberg Finance

Răspunsul ar putea sta în înrăutățirea situației Rusiei pe front. Din ce în ce mai multe centre de analiză indică faptul că mașina de război rusească își pierde avântul. În termeni neți, Rusia nu pierde teritoriu, dar forțele și resursele disponibile se reduc cu adevărat. Kremlinul ar putea concluziona că, dacă Belarusul nu intră în război în viitorul apropiat, s-ar putea să nu se alăture deloc.

Mobilizarea discretă contează mai mult decât armele nucleare

Există din ce în ce mai multe indicii ale unei schimbări lente, dar constante, a poziției Belarusului. Rapoarte privind mobilizarea treptată a forțelor bieloruse au apărut încă de la începutul anului. De atunci, acestea au crescut ca amploare — deși într-un mod care nu atrage prea mult atenția mass-media.

În contextul exercițiilor nucleare care implică Belarus și Rusia, este necesară o evaluare lucidă. Armele nucleare rămân, în primul rând, un instrument de presiune retorică. Astfel de exerciții pot, totuși, să distragă atenția de la elementele mai practice ale escaladării: mobilizarea rezervelor și extinderea infrastructurii.

Pentru NATO, mai important decât retorica nucleară în sine este dacă Minsk își sporește cu adevărat gradul de pregătire pentru operațiuni în apropierea frontierei ucrainene. Potrivit oficialilor militari ucraineni, este în curs de desfășurare o extindere a infrastructurii îndreptată spre Ucraina.

Acesta este un semnal mai semnificativ decât simplele declarații de propagandă.

Presiunea SUA și cea diplomatică

Interesul față de Belarus este manifestat acum nu numai de oficialii militari ucraineni, ci și de Statele Unite. La 21 mai, președintele Ucrainei a avertizat că orice încercare directă a Belarusului de a se angaja de partea Rusiei va întâmpina un răspuns devastator.

Rapoartele Bloomberg sunt, de asemenea, importante: potrivit acestora, SUA ar fi cerut Ucrainei să relaxeze sancțiunile asupra exporturilor de îngrășăminte din Belarus. Scopul ar fi reducerea dependenței Minskului de Rusia. Acest lucru arată că problema nu se limitează la câmpul de luptă — ea implică în egală măsură economia și comerțul.

Adesea, în momente ca acestea, riscul este evaluat greșit. Piața presupune că un conflict se estompează parțial deoarece atenția sa se îndreaptă către altul. O escaladare care implică Belarusul ar fi, prin urmare, nu doar un eveniment militar, ci și un șoc narativ pentru investitori.

Are Belarusul o capacitate reală de atac?

În ciuda riscului crescând, capacitățile practice ale Belarusului rămân limitate. Forțele armate bieloruse sunt mici și se află într-o stare de parțială degradare. La rândul său, Rusia nu mai dispune de rezervele care i-ar permite să controleze cu ușurință încă câteva sute de kilometri de frontieră.

Terenul dintre Belarus și Ucraina este foarte dificil. Pădurile dense, mlaștinile, râurile și numărul limitat de drumuri asfaltate împiedică semnificativ manevrele rapide. Una dintre rutele cheie traversează zona de excludere de la Cernobîl.

De-a lungul anilor de război, Ucraina și-a fortificat puternic granița de nord. O încercare de a o străpunge s-ar putea solda cu un dezastru pentru Belarus și ruși. Prin urmare, intrarea Belarusului în război nu ar însemna neapărat o ofensivă eficientă.

Pentru Rusia, însă, escaladarea prin intermediul Belarusului ar putea fi o încercare de a forța concesii politice, diplomatice și militare înainte de a-și pierde inițiativa sau capacitatea de a conduce o escaladare controlată.

Ce ar însemna acest lucru pentru piață?

Pentru piețele financiare, intrarea directă a Belarusului în război ar fi în primul rând un semnal de escaladare a unui conflict pe care unii investitori îl considerau deja parțial dezamorsat sau pe cale de a se încheia.

Reacția ar putea fi rapidă, deși amploarea acesteia ar depinde de acțiunile militare efective.

Cele mai probabile efecte sunt:

O scădere a prețurilor obligațiunilor în regiune și o creștere a primei de risc geopolitic,

Presiune asupra monedelor din Europa Centrală și de Est.

O întărire a dolarului american ca monedă de „refugiu”.

O vânzare masivă a indicilor bursieri, în special a celor locali.

O revenire a capitalului către companiile din domeniul apărării, în special către cele care au înregistrat scăderi semnificative în ultimele luni.

Probabilitate scăzută, risc ridicat

Intrarea Belarusului în război nu este încă scenariul de bază. Riscul rămâne limitat de slăbiciunea armatei belaruse, de terenul dificil, de fortificațiile ucrainene și de costurile politice potențial foarte ridicate pentru regimul de la Minsk.

Asta nu înseamnă că subiectul poate fi ignorat. Belarusul nu ar trebui să câștige nicio bătălie pentru a schimba contextul geopolitic și de piață.

Kamil Szczepański

Analist piețe financiare la XTB