Oare Iranul își dorește cu adevărat un „acord”? Trump își schimbă discursul cu privire la Iran și Spania 💡

Președintele Donald Trump și-a schimbat poziția de două ori în decursul unei singure zile — mai întâi anunțând că acordul cu Iranul era „mort” în urma atacurilor asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz, iar apoi sugerând că Teheranul căuta cu disperare un acord. Această schimbare de 180 de grade în decurs de aproximativ douăsprezece ore ilustrează clar modul în care comunicarea imprevizibilă a lui Trump afectează în timp real sentimentul pieței.
De la „acordul s-a terminat” la „își doresc acordul atât de mult”
Miercuri, 8 iulie, contractele futures pe indicii americani au scăzut, iar prețurile petrolului au crescut cu peste 5% după ce Trump a declarat că armistițiul cu Iranul „s-a terminat” în urma atacului Iranului asupra navelor comerciale. Indicele S&P 500 a închis ședința în scădere cu 0,28%, la 7.482,71 puncte. La doar câteva ore distanță, Trump și-a schimbat tonul, afirmând că Iranul „tocmai a sunat” și „își dorește foarte, foarte mult un acord”, deși a menționat că nu știe dacă Teheranul poate fi considerat de încredere în ceea ce privește respectarea termenilor. Această știre a declanșat imediat o inversare a sentimentului pieței — contractele futures pe indicii americani au trecut pe verde. Când un reporter l-a întrebat de ce Iranul ataca nave comerciale dacă își dorea atât de mult un acord, Trump a răspuns succint: „Pentru că sunt puțin nebuni.”
Acest tipar nu este deloc nou — încă din martie, contractele futures au reacționat în mod repetat și brusc la rundele succesive de retorică a lui Trump față de Iran, scăzând uneori în urma amenințărilor cu atacuri și revenind alteori în urma semnalelor privind un acord iminent.
Spania: de la o „țară pierdută” la un „partener foarte generos”
O schimbare similară de narativ a afectat Spania. La summitul NATO de la Ankara, Trump a descris Madridul ca fiind o „cauză pierdută” și un partener „complet fără speranță”, ordonându-i secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, să suspende imediat toate relațiile comerciale cu Spania, inclusiv eliberarea vizelor. Motivul a fost refuzul Spaniei de a accepta noul obiectiv al NATO privind cheltuielile de apărare, de 5% din PIB precum și blocarea anterioară a utilizării bazelor militare comune pentru atacuri asupra Iranului.
În timpul zborului de întoarcere la Washington la bordul Air Force One, Trump și-a schimbat tonul, susținând că Spania „și-a schimbat complet atitudinea” și s-a arătat „foarte generoasă” — aceasta „a onorat solicitarea privind numeroase plăți”. Prim-ministrul Pedro Sánchez, la rândul său, a descris conversația ca fiind „foarte cordială”, menționând că aceasta s-a concentrat în principal pe Cupa Mondială și pe golf, mai degrabă decât pe cheltuielile militare.
Cât de probabil este un embargo împotriva Spaniei?
În ciuda declarațiilor sale, Trump dispune de mijloace legale reale, deși limitate, pentru a impune un embargo.
Departamentul Trezoreriei, Departamentul Comerțului și Biroul Reprezentantului Comercial al SUA urmează să întocmească în zilele următoare o „listă” a produselor spaniole care ar putea face obiectul unui embargo, ceea ce sugerează o abordare selectivă, mai degrabă decât una generală. Merită reținut faptul că normele comerciale ale UE impun o abordare uniformă față de toate țările membre, ceea ce complică luarea de măsuri unilaterale doar împotriva Spaniei.
Piețele se comportă foarte bine în această dimineață. Acțiunile spaniole au înregistrat o creștere de 0,8%, în timp ce prețul petrolului a scăzut cu peste 2%. Sursă: xStation
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