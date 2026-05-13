Obligațiunile britanice încearcă o redresare, în timp ce Starmer își păstrează funcția

Toate privirile sunt îndreptate spre piața obligațiunilor britanice în această dimineață, iar până acum, obligațiunile de stat britanice se stabilizează. Randamentul la 10 ani este mai mic cu 4 puncte de bază, întrucât nu a apărut niciun adversar clar pentru funcția de prim-ministru. Astăzi are loc Discursul Regelui în Parlament, care deschide sesiunea parlamentară și stabilește agenda legislativă a guvernului. Rapoartele sugerează că Regele Charles a trebuit să întrebe numărul 10 dacă acest eveniment va avea loc astăzi, după turbulențele de ieri.

Atât de aproape de deschiderea parlamentului, momentul era întotdeauna unul dificil pentru o lovitură de stat și, cel puțin pentru moment, poziția lui Starmer pare sigură, deși extrem de incomodă. Obligațiunile britanice înregistrează o redresare timidă pe fondul acestor evenimente, iar randamentele sunt în scădere, în timp ce alte clase de active din Marea Britanie, precum lira sterlină și acțiunile britanice, se stabilizează.

O mare problemă pentru Marea Britanie: randamentul obligațiunilor britanice pe 10 ani rămâne peste 5%

Marea problemă pentru economia britanică este că randamentul obligațiunilor pe 10 ani rămâne peste 5%, și este posibil ca acesta să oscileze în jurul acestui nivel pe termen lung, mai ales dacă un prim-ministru fără putere nu reușește să realizeze creșterea economică pe care a promis-o înainte de alegerile din 2024. La 5%, costurile de împrumut ale guvernului cresc brusc, erodând marja fiscală acumulată de ministrul de finanțe în bugetul de anul trecut. De asemenea, menține costurile de împrumut pentru întreprinderi la un nivel ridicat. Când costul datoriei crește, întreprinderile trebuie să transfere aceste costuri asupra consumatorilor, astfel încât creșterea costurilor de împrumut poate contribui la presiunile inflaționiste din Marea Britanie, ceea ce, la rândul său, adaugă o presiune ascendentă suplimentară asupra randamentelor obligațiunilor.

Fluctuațiile recente de pe piața obligațiunilor de stat britanice, cauzate de creșterea bruscă a prețului petrolului și agravate de turbulențele politice din cadrul Partidului Laburist, au determinat o creștere a randamentelor obligațiunilor de stat britanice pe 10 ani cu peste 80 de puncte de bază în ultimele 3 luni. Aceasta este o creștere semnificativă și are implicații atât economice, cât și fiscale pentru guvern, întreprinderi și gospodării.

Piața obligațiunilor de stat britanice îl salvează pe Starmer

Deocamdată, piața obligațiunilor de stat britanice l-ar fi putut salva pe prim-ministru, iar poziția lui Starmer pare sigură. Cu toate acestea, piețele rămân sensibile la toate știrile din Westminster și este greu de imaginat cum ar putea prim-ministrul să oprească o altă lovitură de stat împotriva sa. Astfel, Streeting ar fi puțin mai favorabil piețelor decât Burnham sau Rayner dacă ar prelua frâiele de la numărul 10. Cu toate acestea, considerăm că acest guvern a pierdut încrederea piețelor financiare și este greu de imaginat cum titlurile de stat britanice ar putea înregistra o redresare semnificativă sau ar putea reveni la nivelul omologilor lor din G7, în condițiile în care inflația rămâne ridicată, structura pieței noastre energetice menține prețurile la energie electrică mai mari decât ale vecinilor și, pe deasupra, există o facțiune de extremă stânga a Partidului Laburist care cere demiterea lui Starmer.

„Nicio veste nu este o veste bună”, stimulează sentimentul pieței

În altă parte, tonul piețelor este mai calm miercuri, pe măsură ce prețul petrolului scade cu peste 1%, iar acțiunile înregistrează o redresare după vânzările masive de marți. „Nicio veste nu este o veste bună” stimulează piețele, pe măsură ce Donald Trump își îndreaptă atenția către China, unde se va întâlni astăzi cu premierul chinez. Acest lucru înseamnă că piața nu trebuie să digere ultimele sale speculații privind starea armistițiului cu Iranul. Prețurile petrolului rămân ridicate și se situează peste 107 dolari pe baril pentru țițeiul Brent. Acesta este un nivel periculos de ridicat pentru economia globală și este probabil să mențină presiunea ascendentă asupra randamentelor obligațiunilor globale pe termen mediu.

FTSE 100 își revine

FTSE 100 pierde marginal miercuri (-0,12%). Printre cele mai performante se numără companiile miniere și unele din sectorul apărării, care au fost vândute masiv marți. Prețurile aurului și argintului se alătură raliului de risc mai larg din această dimineață, iar prețul aurului pierde 0,5% și se situează sub 4.700 dolari pe uncie. Există acum o probabilitate de 36% ca Fed să reducă rata dobânzii până la jumătatea anului 2027 la 3,75-4%, ceea ce sugerează că balanța s-a înclinat în cele din urmă de la reduceri la majorări în SUA, pe fondul creșterii prețurilor la energie și al războiului din Orientul Mijlociu.

Dimon își spune și el părerea despre turbulențele din Partidul Laburist

Băncile britanice recuperează, de asemenea, o parte din pierderile de marți, iar Lloyds, NatWest și Barclays au înregistrat toate creșteri de peste 1,5% în această dimineață. Acest lucru vine după ce JP Morgan a avertizat guvernul că orice viraj spre stânga al Partidului Laburist ar putea pune în pericol investiția de 10 miliarde de lire sterline a JP Morgan în Marea Britanie, care include un nou sediu în Canary Wharf. Existau îngrijorări mari că succesorul prim-ministrului ar putea majora impozitele pe profiturile bancare, pentru a strânge fonduri pentru cheltuieli sociale mai mari. Dimon a subliniat consecințele unei astfel de măsuri.

În ansamblu, piețele transmit un mesaj clar Partidului Laburist: nu vă orientați spre stânga. Sarcina fiscală din Marea Britanie se află la un nivel record și crește mai rapid decât în orice altă țară din OCDE. Această situație nu este sustenabilă și limitează potențialul economiei. Dacă Starmer va fi demis în zilele și săptămânile următoare, atunci căderea pieței obligațiunilor s-ar putea agrava, iar un nou lider laburist ar putea avea mari dificultăți în a controla economia britanică.

Ce trebuie urmărit miercuri

Vânzarea masivă de acțiuni din sectorul semiconductorilor care a lovit SUA marți pare să se stabilizeze astăzi, iar contractele futures economice din SUA indică, de asemenea, o revenire miercuri. Astăzi, atenția se va concentra pe știrile din Westminster, noutățile de la summitul SUA-China și orice evoluții din Orientul Mijlociu. Datele privind prețurile de producție din SUA și discursul lui Catherine Mann de la Banca Angliei, o figură cunoscută pentru poziția sa dură, merită, de asemenea, urmărite în această după-amiază.