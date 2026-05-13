Obligațiunile britanice încearcă o redresare, în timp ce Starmer își păstrează funcția

- Randamentele obligațiunilor de stat britanice scad ușor, întrucât niciunul dintre adversarii lui Starmer nu profită de ocazie
- Randamentul obligațiunilor de stat britanice pe 10 ani rămâne peste 5%, ceea ce reprezintă o problemă economică majoră pentru Marea Britanie
- Petrolul scade, dar rămâne la un nivel ridicat
- Acțiunile globale își revin, iar băncile britanice înregistrează o redresare
- Randamentele obligațiunilor de stat britanice scad ușor, întrucât niciunul dintre adversarii lui Starmer nu profită de ocazie
- Randamentul obligațiunilor de stat britanice pe 10 ani rămâne peste 5%, ceea ce reprezintă o problemă economică majoră pentru Marea Britanie
- Petrolul scade, dar rămâne la un nivel ridicat
- Acțiunile globale își revin, iar băncile britanice înregistrează o redresare
Toate privirile sunt îndreptate spre piața obligațiunilor britanice în această dimineață, iar până acum, obligațiunile de stat britanice se stabilizează. Randamentul la 10 ani este mai mic cu 4 puncte de bază, întrucât nu a apărut niciun adversar clar pentru funcția de prim-ministru. Astăzi are loc Discursul Regelui în Parlament, care deschide sesiunea parlamentară și stabilește agenda legislativă a guvernului. Rapoartele sugerează că Regele Charles a trebuit să întrebe numărul 10 dacă acest eveniment va avea loc astăzi, după turbulențele de ieri.
Atât de aproape de deschiderea parlamentului, momentul era întotdeauna unul dificil pentru o lovitură de stat și, cel puțin pentru moment, poziția lui Starmer pare sigură, deși extrem de incomodă. Obligațiunile britanice înregistrează o redresare timidă pe fondul acestor evenimente, iar randamentele sunt în scădere, în timp ce alte clase de active din Marea Britanie, precum lira sterlină și acțiunile britanice, se stabilizează.
O mare problemă pentru Marea Britanie: randamentul obligațiunilor britanice pe 10 ani rămâne peste 5%
Marea problemă pentru economia britanică este că randamentul obligațiunilor pe 10 ani rămâne peste 5%, și este posibil ca acesta să oscileze în jurul acestui nivel pe termen lung, mai ales dacă un prim-ministru fără putere nu reușește să realizeze creșterea economică pe care a promis-o înainte de alegerile din 2024. La 5%, costurile de împrumut ale guvernului cresc brusc, erodând marja fiscală acumulată de ministrul de finanțe în bugetul de anul trecut. De asemenea, menține costurile de împrumut pentru întreprinderi la un nivel ridicat. Când costul datoriei crește, întreprinderile trebuie să transfere aceste costuri asupra consumatorilor, astfel încât creșterea costurilor de împrumut poate contribui la presiunile inflaționiste din Marea Britanie, ceea ce, la rândul său, adaugă o presiune ascendentă suplimentară asupra randamentelor obligațiunilor.
Fluctuațiile recente de pe piața obligațiunilor de stat britanice, cauzate de creșterea bruscă a prețului petrolului și agravate de turbulențele politice din cadrul Partidului Laburist, au determinat o creștere a randamentelor obligațiunilor de stat britanice pe 10 ani cu peste 80 de puncte de bază în ultimele 3 luni. Aceasta este o creștere semnificativă și are implicații atât economice, cât și fiscale pentru guvern, întreprinderi și gospodării.
Piața obligațiunilor de stat britanice îl salvează pe Starmer
Deocamdată, piața obligațiunilor de stat britanice l-ar fi putut salva pe prim-ministru, iar poziția lui Starmer pare sigură. Cu toate acestea, piețele rămân sensibile la toate știrile din Westminster și este greu de imaginat cum ar putea prim-ministrul să oprească o altă lovitură de stat împotriva sa. Astfel, Streeting ar fi puțin mai favorabil piețelor decât Burnham sau Rayner dacă ar prelua frâiele de la numărul 10. Cu toate acestea, considerăm că acest guvern a pierdut încrederea piețelor financiare și este greu de imaginat cum titlurile de stat britanice ar putea înregistra o redresare semnificativă sau ar putea reveni la nivelul omologilor lor din G7, în condițiile în care inflația rămâne ridicată, structura pieței noastre energetice menține prețurile la energie electrică mai mari decât ale vecinilor și, pe deasupra, există o facțiune de extremă stânga a Partidului Laburist care cere demiterea lui Starmer.
„Nicio veste nu este o veste bună”, stimulează sentimentul pieței
În altă parte, tonul piețelor este mai calm miercuri, pe măsură ce prețul petrolului scade cu peste 1%, iar acțiunile înregistrează o redresare după vânzările masive de marți. „Nicio veste nu este o veste bună” stimulează piețele, pe măsură ce Donald Trump își îndreaptă atenția către China, unde se va întâlni astăzi cu premierul chinez. Acest lucru înseamnă că piața nu trebuie să digere ultimele sale speculații privind starea armistițiului cu Iranul. Prețurile petrolului rămân ridicate și se situează peste 107 dolari pe baril pentru țițeiul Brent. Acesta este un nivel periculos de ridicat pentru economia globală și este probabil să mențină presiunea ascendentă asupra randamentelor obligațiunilor globale pe termen mediu.
FTSE 100 își revine
FTSE 100 pierde marginal miercuri (-0,12%). Printre cele mai performante se numără companiile miniere și unele din sectorul apărării, care au fost vândute masiv marți. Prețurile aurului și argintului se alătură raliului de risc mai larg din această dimineață, iar prețul aurului pierde 0,5% și se situează sub 4.700 dolari pe uncie. Există acum o probabilitate de 36% ca Fed să reducă rata dobânzii până la jumătatea anului 2027 la 3,75-4%, ceea ce sugerează că balanța s-a înclinat în cele din urmă de la reduceri la majorări în SUA, pe fondul creșterii prețurilor la energie și al războiului din Orientul Mijlociu.
Dimon își spune și el părerea despre turbulențele din Partidul Laburist
Băncile britanice recuperează, de asemenea, o parte din pierderile de marți, iar Lloyds, NatWest și Barclays au înregistrat toate creșteri de peste 1,5% în această dimineață. Acest lucru vine după ce JP Morgan a avertizat guvernul că orice viraj spre stânga al Partidului Laburist ar putea pune în pericol investiția de 10 miliarde de lire sterline a JP Morgan în Marea Britanie, care include un nou sediu în Canary Wharf. Existau îngrijorări mari că succesorul prim-ministrului ar putea majora impozitele pe profiturile bancare, pentru a strânge fonduri pentru cheltuieli sociale mai mari. Dimon a subliniat consecințele unei astfel de măsuri.
În ansamblu, piețele transmit un mesaj clar Partidului Laburist: nu vă orientați spre stânga. Sarcina fiscală din Marea Britanie se află la un nivel record și crește mai rapid decât în orice altă țară din OCDE. Această situație nu este sustenabilă și limitează potențialul economiei. Dacă Starmer va fi demis în zilele și săptămânile următoare, atunci căderea pieței obligațiunilor s-ar putea agrava, iar un nou lider laburist ar putea avea mari dificultăți în a controla economia britanică.
Ce trebuie urmărit miercuri
Vânzarea masivă de acțiuni din sectorul semiconductorilor care a lovit SUA marți pare să se stabilizeze astăzi, iar contractele futures economice din SUA indică, de asemenea, o revenire miercuri. Astăzi, atenția se va concentra pe știrile din Westminster, noutățile de la summitul SUA-China și orice evoluții din Orientul Mijlociu. Datele privind prețurile de producție din SUA și discursul lui Catherine Mann de la Banca Angliei, o figură cunoscută pentru poziția sa dură, merită, de asemenea, urmărite în această după-amiază.
Comentariu despre piața valutară: Yenul într-o situație fără ieșire – Intervenția menține cursul, dar piața așteaptă decizia Băncii Japoniei
Sinteza piețelor: Optimismul revine pe Wall Street (13.05.2026)
OIL: EIA indică un șoc al ofertei mai grav decât se aștepta 🔎
Rezumatul zilei: Wall Street sub presiune după cea mai mare rată a inflației înregistrată din 2023
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."