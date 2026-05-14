Obligațiunile britanice își revin pe fondul creșterii PIB-ului, iar starea de spirit a pieței rămâne optimistă

Piața obligațiunilor din Marea Britanie este remarcabil de stabilă, având în vedere că se așteaptă ca prim-ministrul să se confrunte cu o provocare la adresa conducerii atât din partea dreptei, cât și a stângii Partidului Laburist în următoarele ore. Randamentele obligațiunilor se îndepărtează de maximele lor, pe măsură ce PIB-ul britanic influențează sentimentul față de datoria publică a Regatului Unit. Randamentul obligațiunilor britanice pe 10 ani rămâne peste 5%, dar este mai mic cu 6 puncte de bază față de maximul de marți.

Raportul privind PIB-ul a atenuat unele temeri legate de puterea economiei britanice și de reziliența acesteia în fața unei creșteri a prețurilor la energie. Economia a crescut cu o rată trimestrială de 0,6% în primul trimestru, iar PIB-ul lunar pentru martie a fost de 0,3%, depășind așteptările privind o scădere de 0,2%. Contrar narațiunii pesimiste care înconjoară Marea Britanie în acest moment, economia a înregistrat o revenire puternică în sectorul serviciilor, al producției și al construcțiilor în primul trimestru al anului. Analizând mai în detaliu, ONS a menționat că programarea computerizată și publicitatea au avut performanțe deosebit de bune, iar sectorul construcțiilor a revenit, de asemenea, la creștere, inversând parțial slăbiciunea de la sfârșitul anului trecut.

Mai impresionant este faptul că PIB-ul pe cap de locuitor a crescut cu 0,6% în primul trimestru al anului 2026 și este cu 0,9% mai mare comparativ cu anul trecut. Acest lucru sugerează că a existat un impuls puternic în primul trimestru, chiar dacă situația pare să se fi slăbit odată cu trecerea în al doilea trimestru și menținerea prețurilor ridicate la energie. Prim-ministrul și echipa sa încearcă cu disperare să utilizeze aceste date pentru a respinge rivalii la conducere; cu toate acestea, economia Regatului Unit are o tendință sezonieră de a înregistra o creștere puternică în primul trimestru, înainte de a încetini în restul anului. Există deja semne că sectorul privat se află sub presiune, iar piața imobiliară se confruntă cu dificultăți din cauza creșterii ratelor ipotecare. Prin urmare, perspectivele nu sunt atât de optimiste pentru Regatul Unit, iar datele economice din primul trimestru s-ar putea să nu se repete.

Motivul pentru care creșterea economică a Regatului Unit este sezonieră ar putea fi activitatea întârziată după adoptarea bugetului. În perioada premergătoare bugetului pentru 2025 din noiembrie, guvernul a subminat încrederea în economie prin amenințarea cu majorări de impozite, inclusiv a impozitului pe venit. Odată ce bugetul a fost adoptat, încrederea în economie a revenit în primele luni ale anului. Piața valutară nu crede astăzi în povestea unei economii britanice puternice, iar lira sterlină a scăzut ușor pe fondul aprecierii generale a dolarului. Perechea GBPUSD se tranzacționează într-un interval restrâns, în jurul valorii de 1,3515 USD. Indicele FTSE 100 înregistrează astăzi un câștig modest, dar are totuși o performanță inferioară față de omologii săi europeni.

Cu toate acestea, pentru prima dată în ultima săptămână, piața obligațiunilor de stat din Marea Britanie este stabilă și are o performanță mai bună decât omologii săi globali. Randamentele din Marea Britanie rămân ridicate, dar piața obligațiunilor a fost relativ stabilă în ultimele 24 de ore. Acest lucru s-ar putea datora faptului că niciun alt membru al Partidului Laburist nu a lansat o provocare formală la adresa lui Starmer pentru conducerea partidului sau faptului că există rapoarte conform cărora aripa stângă a partidului intenționează să o păstreze pe Rachel Reeves în funcția de ministru de finanțe în cazul în care Starmer va pleca. Deocamdată, considerăm că presiunea de vânzare asupra obligațiunilor britanice este în pauză, iar valul de vânzări ar putea reîncepe dacă vor apărea candidați care susțin impozite mari și cheltuieli mari împotriva lui Starmer.

Vestea bună este că, dacă lupta politică se prelungește și durează până în toamnă, acest lucru limitează implicarea politică a prim-ministrului și al ministrului de finanțe în economie. Acest lucru ar putea proteja economia de o recesiune pre bugetară mai târziu în acest an, chiar și în timp ce prim-ministrul întămpină dificultăți în a-și păstra funcția.

Alte detalii din datele de azi dimineață merită urmărite: deficitul comercial al Regatului Unit s-a adâncit semnificativ în primul trimestru, de la 4,5 miliarde de lire sterline la 7 miliarde de lire sterline, iar excedentul din sectorul serviciilor s-a redus. Creșterea importurilor de produse petroliere rafinate din Țările de Jos și a importurilor de autovehicule din Germania a amplificat deficitul dintre Regatul Unit și UE în trimestrul trecut. Dacă creșterea serviciilor nu se menține la un nivel ridicat în Q2, atunci o creștere a deficitului comercial ar putea afecta rata de creștere a Regatului Unit mai târziu în acest an.

În altă parte, dolarul se apreciază pe scară largă pe fondul majorărilor de dobândă preconizate de Fed în următoarele 12 luni. Kevin Warsh va prelua mâine în mod oficial funcția de președinte al Rezervei Federale de la Jerome Powell, iar speranțele că acesta ar putea reduce ratele dobânzilor au fost spulberate, dat fiind că datele privind inflația pentru luna aprilie au fost foarte bune. Acest lucru nu a împiedicat indicii americani să înregistreze noi maxime istorice, iar piețele futures urcă din nou astăzi. Prețul petrolului este mai ridicat, dar acest lucru nu afectează starea de spirit a pieței din Europa. Cu toate acestea, indicele britanic a fost afectat de lipsa sectorului tehnologic, care determină o creștere a piețelor bursiere globale, precum și de rezultatele slabe ale 3i și Burberry, ale căror venituri au fost afectate de războiul din Orientul Mijlociu.

În ansamblu, piețele obligațiunilor și ale acțiunilor dau dovadă astăzi de o reziliență remarcabilă, iar acțiunile americane sunt pe cale să deschidă la noi maxime istorice mai târziu, joi. Nici politica, nici recalibrarea așteptărilor privind rata dobânzii nu reușesc să afecteze starea de spirit a pieței. Întrebarea este acum: cât timp poate dura această euforie?