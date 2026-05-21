Prețul cafelei atinge minimele din noiembrie 2024, pe fondul perspectivei unei recolte record în Brazilia 📉

Contractele futures pe cafea Arabica de la ICE (COFFEE) se tranzacționează la cele mai scăzute niveluri din toamna anului 2024, pe măsură ce piața își concentrează din ce în ce mai mult atenția asupra recoltei în curs din Brazilia și asupra perspectivei creșterii ofertei din partea celui mai mare producător mondial de cafea. Ecom Group, unul dintre cei mai mari comercianți de cafea din lume, a semnalat că recolta din acest an ar putea atinge un nivel record. Un astfel de rezultat ar fi extrem de important pentru piață, întrucât o recoltă bogată în Brazilia ar putea contribui la refacerea stocurilor globale de cafea. Prețurile cafelei Arabica au scăzut deja cu peste 20% în acest an, în principal datorită îmbunătățirii așteptărilor privind producția braziliană. Cu toate acestea, pentru a avea o imagine mai clară a poziționării pieței, merită să examinăm ce prețuri iau în calcul marii speculatori și producători prin raportul CFTC Commitment of Traders.

Se estompează riscul stocurilor scăzute?

Stocurile din depozitele monitorizate de bursă s-au redus în ultimii cinci ani, în urma mai multor sezoane afectate de secetă și îngheț. Treptat, piața se îndepărtează de narațiunea privind oferta redusă și deficitele structurale, îndreptându-se către așteptări privind un potențial surplus.

Pe termen scurt, vremea rămâne principalul factor de risc. Precipitațiile recente din Brazilia au stârnit îngrijorări cu privire la posibile perturbări ale recoltei și la deteriorarea calității boabelor în anumite regiuni, inclusiv în Minas Gerais. Meteorologii de la Climatempo prognozează precipitații abundente în zilele următoare, alături de o instabilitate meteorologică puternică în principalele regiuni producătoare din jurul orașului São Paulo în weekendul următor.

Până în prezent, însă, precipitațiile nu au fost suficient de semnificative pentru a perturba în mod substanțial recolta din acest an. Rabobank estimează că, dacă nu se produce un eveniment meteorologic major, piața va intra treptat într-o fază de surplus semnificativ, ceea ce ar trebui să continue să exercite presiune asupra prețurilor în sensul scăderii.

Pe de altă parte, un fenomen El Niño puternic, așteptat în sezonul 2027, ar putea avea un impact negativ asupra producției braziliene de anul viitor. O altă preocupare este potențiala întârziere a ploilor în septembrie și octombrie, luni cruciale pentru înflorire.

Scăderea actuală a prețurilor se bazează în principal pe așteptări foarte puternice pentru sezonul în curs, dar piața cafelei reacționează rapid la orice semne de riscuri legate de vreme pentru recoltele viitoare. În același timp, cererea din partea cumpărătorilor chinezi continuă să crească constant. În concluzie, scenariul determinat de ofertă domină în prezent și continuă să exercite presiune asupra prețurilor, dar condițiile meteorologice din Brazilia rămân factorul cheie capabil să schimbe rapid dinamica pieței. Privind graficul, prețurile au scăzut înapoi la nivelurile înregistrate ultima dată la mijlocul lunii noiembrie 2024.

Pentru cumpărători, nivelul cheie este în prezent o revenire peste 280, unde putem observa reacții istorice importante ale prețurilor. Vânzătorii, între timp, ar putea încerca să împingă prețurile spre 240, care reprezintă o altă zonă importantă de acțiune a prețurilor, marcată de minimele locale din toamna anului 2024.

Se aliniază speculatorii cu producătorii?

Cel mai recent raport CoT pentru cafeaua Arabica (ICE, 12 mai 2026) arată o piață care trece printr-o schimbare narativă clară: de la temerile privind penuria de aprovizionare către o poziționare din ce în ce mai agresivă pentru producția braziliană mare și prețuri mai mici. Cea mai importantă evoluție este că comercianții (participanții la piață implicați fizic care își acoperă expunerea la aprovizionare) rămân puternic pe poziții scurte nete, dar expunerea lor scurtă a început să scadă, în timp ce fondurile gestionate reduc agresiv pozițiile lungi și le cresc pe cele scurte. Această relație este deosebit de importantă deoarece comercianții reprezintă de obicei piața fizică a cafelei: exportatori, producători și hedgeri, în timp ce fondurile gestionate constau în principal din fonduri speculative care reacționează la impuls și la sentiment.

Comercianții dețin în prezent 38.841 de contracte long și 64.470 de contracte short, ceea ce le lasă o poziție netă scurtă de aproximativ 25,6 mii de contracte. Prin urmare, aceștia rămân clar poziționați pentru a-și acoperi vânzările la nivelurile actuale de preț. Cu toate acestea, detaliul cheie este că pozițiile long ale comercianților au crescut cu 5.527 de contracte, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 902 de contracte. Acest lucru sugerează că sectorul comercial nu mai acoperă o eventuală scădere ulterioară la fel de agresiv ca înainte, închide parțial acoperirile existente și ar putea considera că o parte semnificativă a mișcării bearish s-a consumat deja.

Între timp, categoria Fondurilor de Investiții a devenit vizibil mai bearish comparativ cu săptămâna precedentă. Fondurile dețin 46.876 de poziții long și 16.506 de poziții short, ceea ce reprezintă o poziție netă long de aproximativ 30,4 mii de contracte. Deși poziția netă rămâne pozitivă, schimbarea de poziționare este mai importantă: pozițiile long au scăzut cu 895 de contracte, în timp ce pozițiile short au crescut cu 3.578 de contracte. Acest lucru reflectă o schimbare semnificativă a sentimentului speculativ. Fondurile renunță treptat la scenariul unui deficit structural de durată, piața prețuiește din ce în ce mai mult o ofertă braziliană mai mare, iar tot mai mulți participanți se poziționează activ pentru o scădere ulterioară.

Narativul anterior al pieței bull determinat de condițiile meteorologice se estompează, în timp ce piața trece la așteptări de supraofertă. Un alt detaliu interesant este creșterea cu 1.883 de contracte a pozițiilor de spread ale fondurilor gestionate, sugerând strategii de valoare relativă mai tactice între lunile contractuale, mai degrabă decât simple poziții long direcționale.

Interesul deschis a crescut la 182.249 de contracte, cu 6.204 contracte mai mult față de săptămâna precedentă. Acest lucru este important deoarece scăderea prețurilor combinată cu creșterea interesului deschis indică de obicei intrarea de capital nou pe partea short. Din punct de vedere tehnic, acest lucru confirmă tendința bearish.

Comercianții reprezintă în continuare o pondere foarte mare din pozițiile short de pe piață, reprezentând 35,4% din totalul interesului deschis pe partea short. Acest lucru continuă să arate că piața fizică utilizează prețuri relativ ridicate pentru a-și acoperi vânzările. În același timp, ponderea fondurilor de investiții în interesul deschis long a scăzut brusc de la 39,3% la 25,7%, marcând o schimbare majoră față de poziționarea speculativă extrem de bullish anterioară.

Piața arată în prezent după cum urmează: comercianții rămân structural bearish, deși mai puțin agresiv decât înainte, în timp ce fondurile abia încep să se îndrepte către o poziționare mai bearish. Acest lucru semnalează adesea faza de mijloc a unei mișcări descendente mai ample, în care banii inteligenți de pe piața fizică realizează parțial acoperirile anterioare, în timp ce poziționarea speculativă începe să se inverseze.

Pe termen scurt, piața rămâne vulnerabilă la reveniri tehnice, deoarece fondurile mențin încă o poziție netă long considerabilă, iar orice amenințare meteorologică asupra Braziliei ar putea declanșa acoperirea pozițiilor short. Pe termen mediu, însă, raportul susține un scenariu de ofertă mai mare, refacerea stocurilor și scăderea treptată a prețurilor la Arabica, cu condiția ca condițiile meteorologice din Brazilia să nu se deterioreze semnificativ.

Eryk Szmyd Analist piețe financiare, XTB