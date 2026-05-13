OIL: EIA indică un șoc al ofertei mai grav decât se aștepta 🔎

Prețurile petrolului rămân extrem de sensibile la evoluțiile din Orientul Mijlociu, Brent și WTI menținându-se în continuare în jurul valorii de 100 USD pe baril, în ciuda unei ușoare scăderi înregistrate astăzi. Piața continuă să fie susținută de perturbările în curs din jurul Strâmtorii Ormuz, unde blocada restricționează în continuare o parte semnificativă din oferta globală. Prețurile au început să scadă ușor după trei zile consecutive de creșteri, pe măsură ce investitorii așteptau mai multă claritate cu privire la fragilul armistițiu și la viitorul summit Trump–Xi din China. Cele mai recente prognoze ale EIA indică un șoc al ofertei mult mai profund și mai de durată decât se aștepta anterior. Agenția presupune acum că Strâmtoarea Ormuz va rămâne efectiv închisă până la sfârșitul lunii mai, pierderile de aprovizionare cu petrol din Orientul Mijlociu atingând un maxim de aproximativ 10,8 milioane de barili pe zi în această lună. Ca urmare, se așteaptă ca stocurile globale să scadă cu 2,6 milioane de barili pe zi în acest an, o reducere semnificativ mai mare decât în prognozele anterioare. EIA se așteaptă ca prețul Brent să se situeze în medie la aproximativ 106 USD pe baril în mai și iunie, înainte de a scădea spre 89 USD în al patrulea trimestru, pe măsură ce producția regională se redresează treptat. În același timp, agenția avertizează că, dacă perturbările persistă încă o lună, prețurile ar putea crește temporar cu încă 20 USD pe baril. În același timp, prețurile ridicate afectează din ce în ce mai mult perspectivele cererii. EIA și-a redus prognoza privind creșterea cererii globale de petrol la doar 200 de mii de barili pe zi în acest an, de la 600 de mii anterior, invocând scăderea cererii cauzată de costurile ridicate ale energiei. Combustibilul mai scump se traduce deja în îngrijorări mai ample legate de inflație, complicând perspectivele pentru consumatori, băncile centrale și economia SUA.

