🛢️OIL.WTI -1,5% pe fondul zvonurilor OPEC

Noile speculații privind o revenire suplimentară a ofertei din partea alianței OPEC+ afectează prețurile petrolului brut. Prețurile au inversat o parte din câștigurile săptămânii precedente — care au fost determinate de așteptările privind redresarea economiei chineze și incertitudinea privind oferta din Rusia — odată cu începutul noii săptămâni. Săptămâna trecută, prețurile au atins un maxim de aproape 70 de dolari pe baril, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele două luni, deși câștigurile au fost semnificativ reduse până la sfârșitul sesiunii de vineri. Strategia OPEC+ și riscul unui excedent de aprovizionare Rapoarte neoficiale din weekend sugerează că OPEC+ ia în considerare o nouă creștere a producției începând din noiembrie, care ar putea depăși nivelul anunțat anterior de 137.000 de barili pe zi. O astfel de decizie ar continua strategia alianței de a recâștiga cota de piață în detrimentul rolului său tradițional de regulator al prețurilor, ridicând îngrijorări cu privire la o nouă creștere a surplusului global de aprovizionare. IEA estimează că surplusul ar putea ajunge la 3 milioane de barili pe zi anul viitor. În acest scenariu, Goldman Sachs estimează că Brent și WTI ar putea scădea la 50 - 60 de dolari pe baril. IEA anticipează un surplus masiv de ofertă anul viitor. Sursa: Bloomberg Finance LP Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În această săptămână, declarația ministrului petrolului din Arabia Saudită de miercuri va fi crucială, la fel ca și viitoarea reuniune a cartelului programată pentru 5 octombrie. Dacă planurile de creștere a limitelor de producție vor fi confirmate, este posibilă o scădere suplimentară a prețurilor, mai ales având în vedere perioada actuală de acumulare sezonieră a stocurilor. Riscurile rusești rămân o contrapondere Este important să nu se treacă cu vederea riscurile persistente legate de aprovizionare din Rusia. În weekend, Ucraina a lansat noi atacuri asupra infrastructurii petroliere rusești, ceea ce ar putea agrava penuria de combustibil pe piața internă. Cu toate acestea, reducerea prelucrării țițeiului în Rusia ar putea necesita și o creștere a exportului de țiței în sine, un factor negativ pentru piață. În prezent, până la 30% din capacitatea de rafinare a Rusiei este oprită, iar capacitatea de stocare este limitată. Prin urmare, pentru a evita oprirea producției, Rusia ar putea fi nevoită să-și mărească exporturile de țiței. În plus, speculațiile sugerează că Donald Trump a acordat neoficial Ucrainei permisiunea de a utiliza echipamente furnizate de SUA pentru atacuri în interiorul Rusiei. Această mișcare implică o presiune potențial mai mare asupra Rusiei. Se știe că Trump dorește ca țări precum India și China să înceteze achiziționarea de mărfuri rusești. Puncte cheie de interes pentru investitori Confirmarea deciziei OPEC+ de creștere a producției la reuniunea din prima săptămână a lunii octombrie.

Datele API și EIA privind modificările stocurilor, care ar putea întări sau atenua presiunea actuală asupra ofertei.

Ritmul redresării economice în China și Europa , așa cum a fost semnalat de băncile centrale. Perspective tehnice

Petrolul testează în prezent media mobilă pe 50 de perioade , situată în apropierea valorii de 64 USD pe baril. Dacă prețul se va închide astăzi la nivelurile actuale sau la un nivel inferior, se va completa o formațiune Evening Star , indicând continuarea declinului. Cu toate acestea, dacă prețul va reveni în ultima parte a sesiunii de astăzi, este posibilă o nouă testare a intervalului 65 - 66 USD pe baril. Sursa: xStation 5

