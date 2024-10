OIL.WTI fără reacție la operațiunea militară terestră locală a Israelului în Liban 🚩

Forțele armate israeliene (IDF) au anunțat marți că au început operațiuni terestre locale împotriva țintelor Hezbollah în sudul Libanului. Potrivit anunțului armatei, „raiduri terestre țintite” sunt efectuate în satele din apropierea frontierei israeliene. Operațiunea reprezintă o escaladare semnificativă în conflictul dintre Israel și Hezbollah, susținut de Iran. De la începutul războiului din Gaza, în octombrie anul trecut, cele două părți au tras în mod regulat peste graniță. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat luni Iranul, care susține atât Hezbollah, cât și Hamas, afirmând că „nu există niciun loc în Orientul Mijlociu unde Israelul să nu poată ajunge ” . Cuvintele au venit la câteva zile după un atac aerian la sud de Beirut care l-a ucis pe liderul de lungă durată al Hezbollah, Hassan Nasrallah.

La rândul lor, mai multe țări occidentale au avertizat Iranul să nu se implice direct în conflict, deoarece acest lucru ar putea determina Israelul să lanseze atacuri asupra infrastructurii sale nucleare. În acest moment, Iranul nu a indicat dacă intenționează să intervină în vreun fel, astfel încât Wall Street aproape că ignoră scenariul extinderii conflictului.

Statele Unite, pe de altă parte, încearcă să împiedice extinderea conflictului prin orice mijloace, mai ales că mai este o lună până la alegerile prezidențiale americane. Cu toate acestea, piețele încă văd șanse reduse pentru un răspuns militar direct din partea Iranului sau Arabiei Saudite, astfel încât conflictul global este perceput ca un război local, care nu este crucial pentru dinamica globală a aprovizionării cu petrol. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Noul lider interimar al Hezbollah, Naim Kassem, a anunțat că organizația va continua lupta în ciuda pierderii lui Nasrallah și a altor comandanți de rang înalt. El a declarat că luptătorii sunt pregătiți, iar liderii Hezbollah uciși au fost deja înlocuiți. Armata israeliană a cerut locuitorilor din zeci de orașe libaneze de frontieră să evacueze spre nord. Forța ONU din Libanul de Sud (UNIFIL) a descris operațiunea israeliană drept o „evoluție periculoasă” și a făcut apel la dezescaladare.

Comunitatea internațională urmărește cu îngrijorare evoluțiile, temându-se de o extindere a conflictului la întreaga regiune. Turcia a condamnat operațiunea israeliană drept o „tentativă de invazie ilegală «, iar Italia a făcut apel la o »dezescaladare urgentă și necesară”. Reacția pieței Primele rapoarte privind începerea operațiunii terestre au venit la 03:00 ora României, dar la acel moment nu am văzut o reacție pe piața petrolului. Petrolul a început să piardă simțitor aproape de începutul sesiunii europene, dar aceste pierderi sunt acum recuperate. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Aurul, pe de altă parte, a câștigat tot timpul de la retragerea de ieri în jurul orei 22:00, când Jerome Powell a indicat că Fed nu trebuie să se grăbească să reducă ratele. În jurul orei 03:00 ora României, nu a fost observată nicio reacție. Cu toate acestea, aurul a câștigat aproximativ 0,7% de la începutul sesiunii de astăzi.

Sursa: xStation 5

