OIL.WTI scade cu 2,5% 📉

Aspecte esențiale Prețurile OIL.WTI au scăzut astăzi sub pragul de 55 de dolari pe baril, la cele mai mici niveluri din aprilie 2021.

Presiunea asupra prețurilor provine din îngrijorările crescânde cu privire la oferta excesivă record din 2026

În plus, piața ia în calcul un scenariu de pace în Ucraina, care ar putea debloca exporturi mai mari de petrol rusesc și ar putea crește și mai mult disponibilitatea acestei mărfi.

Prețurile petrolului în SUA au scăzut astăzi sub 55 de dolari pe baril, la cele mai scăzute niveluri din aprilie 2021. Aceasta urmează unei scăderi sub minimele anterioare înregistrate în „Ziua Eliberării”, când Trump a anunțat modificările tarifelor. Petrolul brut WTI a înregistrat minimul zilnic de aproximativ 55,1 dolari, în timp ce Brent a scăzut sub 60 de dolari pe baril pentru prima dată din mai. Presiunea asupra prețurilor provine din îngrijorările crescânde cu privire la un surplus record de ofertă în 2026. IEA îl estimează la aproximativ 4 milioane de barili pe zi, în timp ce EIA prevede un surplus mediu de aproximativ 2 milioane de barili pe zi. Deși previziunile diferă, ele sugerează cel mai mare surplus de ofertă de la începutul pandemiei, forțând reduceri agresive ale prețurilor petrolului. Este adevărat că EIA a ridicat recent prognoza pentru prețul mediu al Brent în 2026 la aproximativ 55 USD pe baril, dar, în același timp, agenția a anunțat o actualizare completă a modelelor sale de prognozare a ofertei, cererii și prețurilor, prima schimbare majoră de acest fel în 25 de ani, care va fi implementată integral până în 2027. Acest lucru arată că, chiar și în rândul agențiilor care se concentrează pe piețele energiei și petrolului, există opinii împărțite cu privire la perspectivele viitoare ale acestei mărfi. În plus, piața exclude scenariul păcii în Ucraina, care ar putea debloca exporturi mai mari de petrol rusesc și ar putea crește și mai mult disponibilitatea acestei mărfi. Negocierile privind renunțarea Kievului la aspirațiile sale de aderare la NATO în schimbul unor garanții ferme de securitate alimentează speculațiile cu privire la un potențial acord. Sentimentul este, de asemenea, afectat negativ de datele slabe din China, unde producția industrială a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele 15 luni, iar vânzările cu amănuntul cresc în cel mai lent ritm din decembrie 2022, subminând rațiunea pentru achiziții suplimentare mari de petrol de către China în lunile următoare. În același timp, Venezuela se confruntă cu blocarea transporturilor, creșterea reducerilor de preț și presiunea din partea clienților de a modifica termenii contractelor spot, în urma recentei confiscări de către SUA a unui petrolier care transporta petrol venezuelean, complicând și mai mult situația aprovizionării. Toți acești factori împreună au împins petrolul la cele mai scăzute niveluri din 2021. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."