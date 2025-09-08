OPEC+ va crește producția de petrol cu 137 kb/zi în octombrie 🛢️

OPEC+ va crește producția de petrol cu 137 kb/zi în octombrie, începând să diminueze o parte din reducerile voluntare de 1,65 mb/zi care fuseseră stabilite să dureze până în 2026, în timp ce restricțiile mai ample de ~2,0 mb/zi rămân în vigoare. Grupul a ridicat deja cotele cu ~2,5 mb/zi între aprilie și septembrie, trecând de la apărarea prețurilor la recâștigarea cotei de piață. Opt membri cheie (inclusiv Arabia Saudită, Rusia, Irak, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Kazahstan, Algeria, Oman) se vor reuni din nou pe 5 octombrie pentru a stabili politica pentru noiembrie, păstrând toate opțiunile deschise. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În lunile următoare, scenariul aprovizionării se îndreaptă spre expansiune. Chiar înainte de ultima reuniune, EIA a prognozat un surplus de ~3 mb/zi din octombrie 2025 până la sfârșitul anului 2026. Creșterea suplimentară în afara OPEC+ (SUA, Canada, Argentina) sporește probabilitatea materializării unui scenariu de supraofertă în T4/T1. Arabia Saudită pare să fie cea mai bine poziționată pentru a adăuga barili. Reacția prețurilor petrolului a fost moderată. Prețurile scăzuseră deja vineri, înainte de reuniunea OPEC+ de duminică și după o creștere neașteptată a stocurilor din SUA. Țițeiul WTI a scăzut la 61,50 USD/baril. Cu toate acestea, vânzarea masivă de vineri a fost acum aproape complet recuperată. Astăzi, țițeiul WTI a crescut cu 1,40%, ajungând la 62,85 USD/baril.

