OpenAI închide „Sora” – Ce înseamnă acest lucru pentru piețe?

OpenAI, unul dintre principalii reprezentanți și simboluri ai revoluției AI, a pus la dispoziția publicului larg modelul său de generare video, Sora, în urmă cu aproximativ șase luni. Modelul, așa cum mulți ar fi putut crede, a fost revoluționar: chiar și observatorii atenți erau adesea „păcăliți” de materialul generat de acesta. Mulți au văzut în acest lucru începutul unei perioade dificile, dacă nu chiar sfârșitul cinematografiei „convenționale” și pentru multe industrii media. Ieri, însă, OpenAI a anunțat că perioada de glorie a acestei aplicații populare a ajuns la final. Ce a mers prost și cine ar putea profita de pe urma acestui lucru?
Detaliile și motivele exacte, reale, din spatele deciziei OpenAI nu sunt cunoscute. Opinia predominantă în rândul jurnaliștilor și al multor analiști din industria LLM pare să fie că modelul era pur și simplu prea neprofitabil și/sau insuficient de eficient, iar compania se află într-un moment în care puterea de calcul și resursele financiare/umane sunt mult mai necesare în alte domenii.
Resursele financiare în cauză par, de asemenea, să fie din ce în ce mai limitate. OpenAI este o companie privată, astfel încât nu este posibilă o analiză fiabilă a situației sale financiare; cu toate acestea, Reuters raportează că compania oferă firmelor private de credit un randament al capitalului de 17,5%. O rată de rentabilitate atât de ridicată sugerează că compania ar putea avea în prezent dificultăți serioase în atragerea de capital, pe care, merită să ne amintim, continuă să-l consume într-un ritm alarmant.
Închiderea Sora semnalează în mod evident probleme pentru companiile axate pe IA, dar cine ar putea beneficia de această schimbare de sentiment? Ar putea fi companiile cele mai „pedepsite” în ceea ce privește evaluările de o revoluție care încă nu a sosit, sau firmele capabile să identifice punctele slabe ale tehnologiei.
Dacă capitalul și consumatorii se îndepărtează de IA video, cei mai mari beneficiari ar putea fi jucătorii mari, tradiționali, care aveau cel mai mult de pierdut. Cele mai bune exemple aici sunt Disney, Netflix și Paramount.
Sursa: Bloomberg Finance LP
DIS.US, PSKY.US, NFLX.US (Interval D1)
Companiile media au suferit vânzări masive pe fondul temerilor legate de IA și de calitatea strategiilor lor pe termen lung. După scăderi de la maximele recente de două cifre, este posibilă o revenire la limitele superioare ale intervalului de consolidare. Sursă: xStation 5
Disney, ca conglomerat global, nu a vrut să riște să fie lăsat pe dinafară din revoluție, chiar dacă nu era pe deplin convins de aceasta. Disney a semnat un acord de cooperare cu OpenAI, acordându-i o licență pentru proprietatea sa intelectuală. Prin închiderea Sora, însă, OpenAI admite indirect că cooperarea cu Disney s-a dovedit a fi neproductivă. Cazul Disney arată că, chiar și având de partea sa unul dintre cele mai importante active ale editorilor convenționali, proprietatea intelectuală dobândită legal, o inițiativă video-AI poate eșua.
Acest lucru ar putea susține evaluările companiilor precum Netflix sau Paramount. AI a amenințat modelele „premium” ale platformelor de streaming pe mai multe fronturi, dar sfârșitul Sora înseamnă că „șanțul” de afaceri al marilor distribuitori și producători rămâne de netrecut pentru ingineri și programatori.
