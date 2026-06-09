OpenAI se alătură valului de oferte publice inițiale, pe fondul consolidării poziției piețelor americane

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Începem săptămâna de marți cu o altă știre despre o ofertă publică inițială: OpenAI a depus în mod confidențial o cerere de listare la bursă, alături de SpaceX și Anthropic. Vestea privind OpenAI înseamnă că, în următoarele săptămâni, vom afla mai multe despre veniturile pe care le generează și despre ritmul în care își consumă lichiditățile. Anul 2026 se anunță a fi „vara copiilor răsfățați” pentru aceste nume din domeniul AI, cu evaluările lor în creștere și promisiunile mari privind modul în care AI va schimba lumea și le va face veniturile să crească vertiginos.

Știrile de la OpenAI vin cu câteva zile înainte ca SpaceX să fie listată. Compania va începe tranzacționarea pe Nasdaq vinerea aceasta, iar evaluarea companiei este așteptată să atingă 1,75 trilioane de dolari.

Bancherii și directorii executivi de pe Wall Street sunt în extaz în legătură cu aceste listări de mega capitalizare, însă pe piață se instalează o oarecare prudență. Deși ne așteptăm ca IPO-ul SpaceX să fie un succes, IPO-ul în sine este probabil cel mai puțin interesant eveniment; ceea ce va fi mult mai interesant vor fi rapoartele viitoare privind veniturile SpaceX, care vor trebui să fie substanțiale pentru a justifica o evaluare de 56 de ori mai mare decât veniturile viitoare.

OpenAI își prezintă planurile de viitor, dar vor genera acestea venituri?

OpenAI este evaluată în prezent la 850 de miliarde de dolari, fiind „copilul” grupului, întrucât Anthropic este acum evaluată la 965 de miliarde de dolari, depășind OpenAI. Compania a prezentat luni „a treia fază a OpenAI” și a declarat că desfășoară cercetări în domeniul inteligenței artificiale generale și că intenționează să devină o „companie de produse”. Acest lucru este interesant pentru investitori deoarece ar fi o sursă potențială majoră de venituri viitoare. Deși este încă devreme, dacă OpenAI își lansează propria gamă de produse, ar putea deveni un concurent major pentru Apple și Google, iar prețurile acțiunilor acestora merită urmărite cu atenție marți.

Apple nu s-a alăturat recuperării pieței bursiere de luni, aceasta fiind dominată de companiile din domeniul AI. De asemenea, se pare că Apple va deschide în scădere mai târziu astăzi, pe măsură ce raliul de recuperare își pierde din avânt. Un potențial concurent din domeniul AI în sectorul produselor tehnologice de larg consum ar putea, de asemenea, să afecteze prețul acțiunilor Apple mai târziu astăzi, mai ales după ce compania a anunțat lansarea noului său asistent vocal Siri, care vine cu noi funcții AI.

Listările din domeniul AI vor spori dominanța pieței bursiere americane și riscul de concentrare

În ansamblu, vara IPO-urilor va avea două efecte: 1, va face piețele bursiere americane și mai mari, pe măsură ce SUA devin centrul global al AI, și 2, va spori și mai mult riscul de concentrare pe piețele americane. În timp ce până acum comerțul cu AI s-a axat pe companiile de calcul și hardware necesare pentru construirea infrastructurii care va permite AI, IPO-urile SpaceX, Anthropic și OpenAI se referă mai puțin la cumpărarea unei afaceri și mai mult la cumpărarea unei idei.

IPO-ul SpaceX; cum să cumperi o idee, mai degrabă decât o afacere

Ideile de AI se vând, de aceea SpaceX, Anthropic și OpenAI se grăbesc să se listeze; întrebarea este: se vor transforma aceste idei în fluxuri de venituri înainte ca investitorii să-și piardă răbdarea? Aceasta nu este o problemă deocamdată, dar ar putea reprezenta un risc pentru stabilitatea pieței pe termen lung, dacă „ideea” de AI nu se ridică la înălțimea așteptărilor.

Acțiunile americane și-au revenit după vânzările masive de vineri. Nasdaq a crescut cu 1,2%, iar S&P 500 a înregistrat o creștere de 0,8%, pe fondul unui salt de 2,2% al sectorului tehnologic luni. În această dimineață, contractele futures din SUA înregistrează noi câștiguri, iar acțiunile asiatice au avut o redresare puternică. Raliul de redresare de luni a inversat parțial vânzarea masivă de vineri, dar piețele bursiere din SUA sunt încă în scădere pe săptămână, așa că, dacă S&P 500 vrea să revină pe calea câștigătoare, această redresare mai are încă un drum de parcurs.

FTSE 100: sectorul sănătății în centrul atenției

FTSE 100 va fi, de asemenea, în centrul atenției în această dimineață; contractele futures sugerează o altă deschidere pozitivă pentru indicele britanic, iar sectorul sănătății merită urmărit, după ce AstraZeneca a publicat rezultate pozitive privind medicamentul său pentru slăbit. De asemenea, GSK a anunțat că se află în negocieri pentru a cumpăra firma de biotehnologie specializată în cancer Nuvalent pentru 9 miliarde de dolari, cea mai mare achiziție a sa din ultimul deceniu. Ambele companii au înregistrat o creștere a prețului acțiunilor în ultimul an, cel al GSK fiind mai mare cu peste 26% sub conducerea noului său șef. Această știre privind tranzacția consolidează beneficiile diversificării FTSE 100, mai ales în comparație cu indicii americani, dominată de sectorul tehnologic.

Petrolul scade, în timp ce armistițiul fragil se menține

Prețul petrolului a contribuit, de asemenea, la îmbunătățirea stării de spirit a pieței la începutul săptămânii, dar a renunțat la câștigurile inițiale și a încheiat sub 95,00 dolari pe baril. Atât Iranul, cât și Israelul au afirmat că vor înceta atacurile reciproce, iar, deocamdată, armistițiul fragil dintre SUA și Iran rămâne în vigoare. Prețul petrolului scade din nou marți, țițeiul Brent fiind acum sub 94 de dolari pe baril. Cu toate acestea, ar putea exista o limită a scăderii prețului petrolului, întrucât începem o nouă săptămână în care Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, iar negocierile de pace par greu de realizat.

Donald Trump pare încrezător că se va ajunge la un acord și a declarat luni seara că nu se așteaptă ca Israelul să reia războiul cu Iranul. Deși președintele promite de luni de zile un acord cu Iranul, considerăm că piața ar putea fi liniștită de cuvintele sale și este posibil ca prețul petrolului să rămână sub control, iar acțiunile să continue să se redreseze.

Piețele așteaptă IPC-ul SUA și IPO-ul SpaceX

Ne așteptăm la o zi de marți liniștită pentru piețe, pe măsură ce ne apropiem de câteva evenimente majore, inclusiv IPC-ul SUA și IPO-ul SpaceX de la sfârșitul acestei săptămâni. Se așteaptă ca datele privind inflația din SUA, care vor fi publicate miercuri, să crească la 4,2% în mai, de la 3,8% în aprilie. Acesta este un eveniment cu risc major pentru piețe deoarece va da tonul reuniunii Rezervei Federale de săptămâna viitoare.

O valoare a IPC peste 4% îl pune pe Kevin Warsh cu spatele la zid; el nu va putea pleda pentru reduceri ale ratei dobânzii atunci când inflația este de peste două ori mai mare decât rata țintă a Fed, iar creșterea locurilor de muncă este puternică. Cu toate acestea, merită menționat faptul că o treime din creșterea locurilor de muncă din SUA de luna trecută a provenit de la administrația locală, iar acest sector s-ar putea să nu mențină un ritm robust de angajare. Astfel, Fed ar putea dori să vadă dovezi suplimentare ale unei creșteri puternice a locurilor de muncă înainte de a semnaliza că majorările de dobândă sunt iminente.

Perspectiva unei inflații ridicate menține presiunea ascendentă asupra dolarului, iar USDJPY rămâne peste 160,00.