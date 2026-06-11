Oracle depășește așteptările pentru al patrulea trimestru, dar cheltuielile masive pentru AI îngrijorează investitorii 📉 Acțiunile scad cu 10% în premarket

Oracle a înregistrat o performanță remarcabilă în al patrulea trimestru fiscal al anului 2026, depășind cu ușurință așteptările Wall Street atât în ceea ce privește veniturile, cât și profitul. Cu toate acestea, bucuria a fost de scurtă durată în tranzacționarea prelungită. În ciuda creșterii spectaculoase a serviciilor cloud și a volumului masiv de comenzi restante, acțiunile au scăzut cu 10% pe măsură ce investitorii au asimilat amploarea capitalului pe care Oracle intenționează să îl strângă pentru a-și alimenta ambițiile în domeniul inteligenței artificiale. În cifre: Performanța superioară a Oracle în Q4 Activitatea principală a Oracle funcționează la capacitate maximă, impulsionată în mare măsură de tranziția de la software-ul tradițional on-premise la infrastructura bazată pe cloud. Iată cum s-au situat rezultatele Oracle din Q4 în comparație cu estimările consensuale LSEG: Câștig ajustat pe acțiune (EPS): 2,03 USD față de 1,96 USD estimat (în creștere cu 20% față de anul precedent)

Venituri totale: 19,18 miliarde USD față de 19,10 miliarde USD estimate (o creștere de 21% față de anul precedent)

Venituri din infrastructura cloud (IaaS): 5,8 miliarde USD (o creștere uluitoare de 93%)

Obligații de performanță rămase (RPO): 638 miliarde USD față de 595,67 miliarde USD estimate (o creștere de 363%) Factorul OpenAI: Portofoliul masiv de comenzi neexecutate al Oracle, în valoare de 638 miliarde de dolari, a fost alimentat de contracte de AI la scară largă în care clienții au plătit în avans sau au furnizat propriile GPU-uri. Potrivit analiștilor de la Bank of America, peste 50% din acest RPO uluitor provine de la OpenAI. Cheltuielile de numerar pentru AI a cauzat o scădere cu 10% a acțiunilor Dacă rezultatele financiare au fost atât de bune, de ce au scăzut acțiunile? Totul se reduce la costul menținerii competitivității în cursa pentru AI. Construirea de centre de date pentru a susține sarcinile de lucru moderne necesită o sumă de capital fără precedent, iar Oracle finanțează agresiv această expansiune. Detaliile care determină ezitarea investitorilor includ: Noi planuri de finanțare: Oracle a anunțat că intenționează să strângă 40 de miliarde de dolari printr-o combinație de finanțare prin împrumuturi și capital propriu, care include o vânzare de acțiuni de 20 de miliarde de dolari, dezvăluită recent.

Îndatorarea recentă: Aceasta urmează unei investiții de capital deja semnificative în anul fiscal 2026, când compania a strâns 43 de miliarde de dolari prin împrumuturi și 5 miliarde de dolari prin capital propriu.

Flux liber de numerar negativ: Pentru întregul an fiscal 2026, Oracle a raportat un flux de numerar liber negativ de 23,7 miliarde de dolari, pe fondul creșterii vertiginoase a cheltuielilor de capital cu 162%, până la 55,7 miliarde de dolari. Deși Oracle menționează că 75 de miliarde de dolari din plățile anticipate ale clienților și hardware-ul furnizat de clienți vor compensa în cele din urmă o parte din costurile de construcție a centrelor de date, perspectiva imediată a diluării acțiunilor și a datoriei suplimentare i-a făcut pe investitori să fie precauți cu privire la faptul dacă cererea de AI pe termen scurt poate justifica pe deplin cheltuielile masive. Privind spre viitor: previziuni revizuite în creștere și centre de date de gigawați În ciuda reacției impulsive a pieței, conducerea Oracle rămâne incredibil de optimistă cu privire la viitor, ridicând chiar previziunile de profit pentru anul următor. CEO-ul Clay Magouyrk a menționat că compania intenționează să pună online aproape un gigawatt de putere de calcul numai în trimestrul curent — ceea ce se apropie de întreaga sa amprentă de capacitate din anul fiscal 2026. Punctele cheie ale orientărilor prospective ale Oracle: Creșterea veniturilor în Q1 AF 2027: Se preconizează o creștere între 27% și 29% față de aceeași perioadă a anului trecut.

EPS ajustat în Q1 AF 2027: Se așteaptă între 1,72 și 1,76 dolari (depășind estimarea analiștilor de 1,68 dolari).

Previziuni privind EPS pentru întregul an fiscal 2027: Ridicate la 8,05 dolari (în creștere față de consensul de pe Wall Street de 8,01 dolari).

Previziunile privind veniturile pentru întregul an fiscal 2027: Reafirmate la un nivel robust de 90 de miliarde de dolari. Oracle mizează totul pe un viitor bazat pe AI, concentrându-se în special pe sisteme revoluționare de AI pentru tehnologia medicală și centre de date ecologice alimentate cu energie curată. Cererea operațională este clară; acum, Oracle trebuie doar să demonstreze Wall Street-ului că perspectiva sa de cheltuieli de capital brute de 70 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2027 va genera marjele pentru care investitorii plătesc. ORCL.US (Interval D1) Acțiunile Oracle se confruntă cu un impuls descendent intens. După ce a atins un maxim de aproape 249,37 dolari, acțiunea a închis la 200,73 dolari, testând media mobilă exponențială (EMA) pe 30 de zile. Cu toate acestea, scăderea indicată în premarket din SUA până la 180 de dolari invalidează acest prag minim pe termen scurt, coborând clar sub EMA pe 100 de zile (185,97 dolari). Această scădere amenință direct nivelul critic de retragere Fibonacci de 61,8% (178,99 USD). Dacă nivelul psihologic de 180 USD nu rezistă, următorul suport structural major se află la 168,28 USD. RSI (49,2) rămâne neutru, dar accelerează în jos. Sursa: xStation 5

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