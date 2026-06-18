Orlen, cea mai mare companie cotată la bursă din Europa Centrală și de Est, înregistrează o scădere pe fondul coborârii prețului petrolului sub 80 de dolari

Aspecte esențiale Acțiunile Orlen (PKN.PL) au scăzut de la aproximativ 148 PLN la 124 PLN.

Prețurile mondiale ale țițeiului au scăzut sub 80 de dolari pe baril, față de maximul de aproape 120 de dolari atins în primăvara anului 2026.

Conform Memorandumului de înțelegere (MoU) publicat, Iranul s-a angajat să nu dețină arme nucleare.

Acțiunile companiei poloneze Orlen (PKN.PL), cea mai mare companie din regiunea Europei Centrale, au scăzut cu aproape 15% față de maximele recente, după ce prețurile petrolului brut s-au prăbușit pe piețele globale în urma acordului dintre SUA și Iran și a redeschiderii Strâmtorii Hormuz, unde se preconizează o relaxare suplimentară a restricțiilor de navigație în zilele următoare. Este dificil să se identifice un factor major în spatele acestei scăderi, în afară de evoluția bruscă a prețurilor petrolului, care are un impact substanțial asupra marjelor și profitabilității Orlen. Evoluția recentă a prețurilor evidențiază, de asemenea, cât de dependentă rămâne compania de evoluțiile de pe piețele energetice globale. Previziunile actualizate privind petrolul, în urma acordului cu Iranul, indică, în general, prețuri mai mici comparativ cu nivelurile înregistrate la începutul acestei primăveri. Dintre cele mai mari instituții financiare, doar Banca Mondială menține încă o previziune pentru țițeiul Brent de peste 90 de dolari pe baril. Până în prezent, prețul țițeiului Brent a scăzut la aproximativ 78,6 dolari pe baril, de la aproape 120 de dolari pe baril, cât era pe 9 martie 2026. Instituțiile își revizuiesc previziunile în urma acordului cu Iranul Goldman Sachs se așteaptă acum ca țițeiul Brent să înregistreze o medie de aproximativ 80 de dolari pe baril în al patrulea trimestru al anului 2026, comparativ cu previziunea sa anterioară de 90 de dolari pe baril.

Morgan Stanley și-a redus, de asemenea, previziunile, estimând că prețul țițeiului Brent va fi de aproximativ 90 de dolari pe baril în al treilea trimestru al anului 2026 și de 80 de dolari pe baril în al patrulea trimestru.

Citi are o perspectivă și mai pesimistă, estimând că prețul mediu al țițeiului Brent va fi de aproximativ 75 de dolari pe baril în al treilea trimestru al anului 2026, înainte de a scădea în continuare la aproximativ 70 de dolari pe baril până la sfârșitul anului.

Previziunile pentru 2027 sunt și mai scăzute. Goldman Sachs se așteaptă ca prețul mediu al țițeiului Brent să fie de aproximativ 75 de dolari pe baril, în timp ce Citi prognozează o scădere către 65 de dolari pe baril. Totuși, nu toate instituțiile împărtășesc o perspectivă atât de pesimistă. Banca Mondială continuă să se aștepte la prețuri medii ale petrolului de aproximativ 94 de dolari pe baril în 2026, invocând riscurile continue legate de ofertă și incertitudinea geopolitică persistentă. În același timp, Administrația pentru Informații Energetice din SUA (EIA) prognozează o scădere treptată a prețurilor petrolului Brent în a doua jumătate a anului, țițeiul urmând să ajungă la aproximativ 79 de dolari pe baril până la sfârșitul anului 2026. Petrolul rămâne principalul factor determinant pentru Orlen Graficul de mai sus ilustrează clar relația strânsă dintre prețul acțiunilor Orlen și prețurile petrolului brut. Deși Orlen a devenit un grup energetic diversificat, cu o expunere semnificativă în rafinare, petrochimie, producția de energie electrică, gaze și operațiuni de vânzare cu amănuntul, investitorii continuă să trateze compania în mare măsură ca un indicator al condițiilor de pe piața energiei. Prețurile mai scăzute ale petrolului se traduc, de obicei, în așteptări mai slabe privind profiturile, în special atunci când sunt însoțite de marje de rafinare în scădere și de un context macroeconomic mai puțin favorabil. În același timp, corecția recentă ar putea indica faptul că investitorii încep să ia în calcul o perioadă prelungită de prețuri mai scăzute ale materiilor prime, în urma atenuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Orlen (PKN.PL), Interval D1 Scăderea recentă a acțiunilor Orlen reflectă atât corecția bruscă a prețurilor petrolului brut, cât și așteptările tot mai mari că Brent ar putea rămâne semnificativ sub maximele atinse la începutul acestui an. Cu excepția cazului în care piețele energetice se confruntă cu un nou șoc al ofertei sau tensiunile geopolitice se intensifică din nou, prețurile mai mici ale petrolului ar putea continua să afecteze negativ sentimentul investitorilor față de acțiuni în lunile următoare. Sursă: xStation5

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