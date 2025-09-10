📈 Paladiul câștigă peste 3%

Teama de sancțiuni determină creșterea prețurilor 🚀 Paladiul, deși mai puțin popular în rândul investitorilor de retail, câștigă astăzi peste 3%. În ultimele zile, prețurile paladiului au crescut în mod evident, aliniindu-se la tendința generală de creștere a pieței metalelor prețioase. Chiar în această săptămână, prețurile contractelor de paladiu au crescut cu peste 6% deoarece investitorii sunt din ce în ce mai dornici să investească capital în active considerate sigure, ceea ce determină și creșterea prețurilor aurului, argintului și platinei. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Creșterea valorii metalelor prețioase este puternic influențată de așteptările pieței privind viitoarele reduceri ale ratei dobânzii în SUA și creșterea globală a datoriei în economiile majore. Pe lângă factorii monetari, cheia creșterilor de astăzi este riscul impunerii de noi sancțiuni asupra Rusiei — o țară responsabilă pentru aproape jumătate din producția globală a acestui metal. Preocupările legate de accesul restricționat la paladiul rusesc cresc presiunea asupra ofertei, determinând astfel creșterea prețurilor pe piețele globale. Dacă restricțiile geopolitice vor fi implementate, penuria ar putea deveni o realitate, prelungind potențial tendința ascendentă actuală. Situația actuală a pieței indică o tensiune crescândă între cererea în creștere și constrângerile ofertei. Industria auto, principalul consumator de paladiu utilizat în catalizatori, se poate confrunta cu creșterea costurilor de producție, ceea ce pe termen lung se va traduce în prețurile vehiculelor noi. Pentru investitori, acest lucru înseamnă o volatilitate crescută a prețurilor, dar și oportunități potențiale de câștiguri pe termen scurt. În perspectivă pe termen mediu și lung, cheia va fi dacă producătorii vor găsi surse alternative de materie primă sau vor începe să înlocuiască paladiul cu metale mai ieftine, cum ar fi platina. PALLADIUM (interval H4) Sursa: xStation Prețurile paladiului au revenit recent la canalul ascendent pe termen mediu, corectând creșterea recentă la ATH din luna precedentă. Se poate observa trasarea clară a unui model Head and Shoulders — care este o potențială formațiune de inversare a tendinței. Pentru ca această formațiune să aibă șanse să se materializeze, prețul trebuie să depășească baza modelului și zona de suport de aproximativ 1.050 de dolari. Realizarea formațiunii poate permite testarea nivelurilor de 980 și 890 de dolari, unde se află cele mai apropiate niveluri de suport și retragerile Fibonacci. Cu toate acestea, dacă formațiunea este spartă și cumpărătorii preiau inițiativa, direcția va fi un test al rezistenței la maximele locale — 1.200 de dolari, unde se află și o retragere Fibonacci de 23%.

