Pana de curent din Spania şi Portugalia, lecţie dură pentru toate economiile lumii

Pana de curent înregistrată în Spania şi Portugalia reprezintă dovada că industriile-cheie care pun în mişcare societatea pot paraliza în urma unui astfel de episod, ceea ce atrage atenţia în legătură cu lecţiile care trebuie deprinse, pentru a evita pierderi economice dificil de estimat, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România, companie de investiţii pe bursele internaţionale, conform unui comunicat transmis redacţiei. Sistemul energetic european s-a transformat masiv în ultimele decenii. Observatorii au atras atenţia de-a lungul timpului că migrarea spre noi modalităţi de producţie de energie fără măsuri adecvate poate induce instabilitate în sistem. Avertismentele lor au trecut deseori în plan secundar, fiind subsumate unui proiect general de decarbonizare vizând închiderea capacităţilor nucleare şi pe cărbune şi majorarea celor regenerabile, solare şi eoliene. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Pana de curent din Spania şi Portugalia este cea mai serioasă criză din ultimele decenii şi, totodată, un eveniment care ar putea să declanşeze o discuţie mai amplă despre asigurarea mixului rezilient de surse de energie, potrivit comunicatului. O pană de curent de câteva minute este o neplăcere gestionabilă, una de câteva ore produce deja consecinţe economice - în transporturi, activitatea din fabrici, menţinerea produselor la temperaturi optime sau serviciile utilizând tehnologie sau echipamente. Întinderea pe mai multe zile poate însemna destabilizare cu ordine de mărime mai ample, arată consultantul de strategie XTB România. Instituirea stării de urgenţă în unele regiuni din Spania a fost răspunsul proporţional al autorităţilor pentru o situaţie care a durat mai multe ore, dar care, în mare parte, a fost depăşită până ziua următoare. Efectele s-au întins asupra Portugaliei, care nu a avut opţiuni de reconectare la sisteme alternative, precum Franţa şi Marocul pentru Spania - sau chiar regiuni din sudul Franţei. Au fost afectate oraşe precum Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Lisabona, centre de activitate logistică şi financiară. Impactul a fost major asupra traficului, comerţului, serviciilor financiare. Cumpărăturile s-au realizat doar cash, iar unele magazine au rămas fără bunuri esenţiale, cu unii clienţi dornici să pună mâna pe stocuri dincolo de necesităţile lor imediate. Totuşi, generatoarele de urgenţă ale spitalelor şi centralelor nucleare au funcţionat, evitându-se costuri mult mai ample. Revenirea la normal în privinţa zborurilor şi trenurilor de marfă şi pasageri va lua, însă, o vreme. Pierderile economice deja adunate sunt dificil de cuantificat. Cu toate acestea, o organizaţie din industria cărnii din Spania estimează pierderi de 190 milioane de Euro, cu pierderi suplimentare de clienţi şi produse în domeniul ospitalităţii, dar dincolo de calcule pe termen scurt, sunt relevante învăţămintele ce pot fi obţinute şi mai ales puse în practică, subliniază Claudiu Cazacu. Deşi motivele penei de curent nu sunt lămurite, fiind puse în discuţie oscilaţii generate de variaţii de temperatură sau distorsiunile unor elemente de infrastructură, viteza cu care s-au pierdut 15 GW sau 60% din consum, în câteva secunde, cu efecte asupra sistemului în minute, ridică nevoia nu doar de răspunsuri ci şi de planuri pentru viitor. Răspunsul ar putea fi o strategie pe mai multe fronturi, deja pusă în discuţie de experţi: întărirea reţelei de transport şi distribuţie, creşterea capacităţilor de stocare de energie şi a diversităţii formelor de producţie. În plus, pregătirea unui nou nivel de protecţie la variaţii de temperatură sau fluctuaţii de consum ori producţie. Un raport al operatorilor de transport din mai multe ţări ar putea fi disponibil în şase luni. Două deconectări ale unor surse de producţie în sudul Spaniei s-ar fi petrecut la câteva secunde distanţă. Deşi nu este vreun indiciu în prezent, iar autorităţile, alături de Red Electrica au respins deja scenariul, ipoteza unui atac cibernetic nu poate fi exclusă în totalitate. Premierul spaniol a menţionat, la rândul lui, nevoia de întărire a infrastructurii de energie. Pentru companiile din domeniu, investiţii mai mari înseamnă cheltuieli şi o diminuare a profitabilităţii, dar cu beneficii pe termen lung. Crearea unei platforme solide pentru creştere, inclusiv în domeniul "foamei de energie" a sistemelor AI şi evitarea unor consecinţe foarte costisitoare sunt creatoare de valoare. Cât de mult au fluctuat bursele? Pe bursă, Iberdrola se află în regiunea unor maxime istorice, după o creştere de 15,1% a acţiunilor anul acesta. Compania este cel mai mare grup din energie din Spania şi un jucător important la nivel european. Sectorul utilităţilor este favorizat în mod tradiţional în perioade de volatilitate şi incertitudine pe burse, ceea ce a oferit sprijin acţiunilor pe parcursul acestui an, arată consultantul de strategie XTB România. Furnizorul de echipamente şi servicii Schneider Electric a coborât marţi cu 6,2% pe bursa din Paris, după ajustarea marjei de profitabilitate aşteptate, în condiţiile unor vânzări mai reduse în segmentul rezidenţial şi de automatizare industrială. Acţiunile au pierdut 15,7% anul acesta. Replierea entuziasmului pentru cererea de echipamente pentru AI, şi impactul taxelor vamale preocupă de asemenea investitorii. Totuşi pe termen lung, nevoia de investiţii în reţele ar putea ajuta afacerile companiei, după depăşirea perioadei de reaşezare a estimărilor pentru AI şi a clarificării conflictului comercial. Siemens Energy a înregistrat o apreciere de peste 37,3% anul acesta. Rezultatele companiei au depăşit aşteptările, înregistrând cea mai mare marjă de profit de după divizarea Siemens. Profitul aşteptat pentru anul fiscal, de 1 miliard de Euro, e alimentat de turbinele de gaz şi echipamentele de infrastructură. Firma ar putea beneficia de pe urma cererii sporite de transformatoare şi alte echipamente de infrastructură. Pe de altă parte, costurile războiului comercial sunt o sursă de presiune atât pentru Siemens Energy cât şi pentru ABB, un alt furnizor de echipamente electrice. Acţiunile ABB, care se confruntă cu taxe vamale de 31% pentru livrările din Elveţia spre SUA, au pierdut 13,4% anul acesta. Pe lângă marii producători de echipamente, inclusiv transformatoare, companiile care oferă servicii de instalare, mentenanţă, verificare şi digitalizare ar putea fi între beneficiarii unei schimbări de direcţie. Atenţia spre întărirea reţelei electrice ar însemna astfel sprijin pentru diviziile specializate ale firmelor mari de utilităţi din Europa, dar şi pentru furnizori independenţi. Evenimentele recente arată importanţa crucială a alimentării cu energie electrică şi ar fi ideal ca lecţiile să nu fie uitate, construind o infrastructură mai pregătită pentru scenarii variate, punctează Claudiu Cazacu.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."