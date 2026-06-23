Parteneriatul dintre IBM și OpenAI arată unde ar putea începe AI să genereze venituri reale

În ultimii doi ani, investitorii s-au concentrat în principal pe cursa tehnologică dintre cele mai mari companii care dezvoltă inteligența artificială. Totuși, tot mai des se pune o nouă întrebare: unde va începe AI să creeze valoare comercială tangibilă pentru întreprinderi?
Cel mai recent parteneriat dintre IBM și OpenAI ar putea oferi o parte din răspuns. Companiile au anunțat o colaborare menită să valorifice modelele avansate de AI în domeniul securității cibernetice pentru întreprinderi. Deși la prima vedere acest parteneriat poate părea doar un alt parteneriat tehnologic, importanța sa ar putea depăși cu mult sectorul securității IT în sine.
Securitatea cibernetică este de mult timp un sector care se confruntă cu o penurie de profesioniști calificați. În același timp, organizațiile trebuie să analizeze un număr tot mai mare de alerte, incidente și potențiale amenințări. În practică, acest lucru creează o cerere enormă de soluții capabile să automatizeze sarcinile care sunt în prezent efectuate de analiștii de securitate.
Tocmai aici inteligența artificială își poate găsi una dintre cele mai naturale aplicații comerciale. Modelele AI devin din ce în ce mai eficiente în analizarea unor volume mari de date, identificarea tiparelor și generarea de recomandări. Aceste sarcini seamănă foarte mult cu responsabilitățile zilnice ale echipelor de securitate cibernetică.
Din perspectiva OpenAI, colaborarea cu IBM se înscrie într-o strategie mai amplă de expansiune pe piață. Până acum, compania a fost asociată în principal cu ChatGPT și cu produse destinate consumatorilor. Cu toate acestea, devine din ce în ce mai clar că ambițiile sale pe termen lung se extind mult dincolo de acest domeniu. Piața întreprinderilor oferă bugete semnificativ mai mari și fluxuri de venituri mai previzibile decât segmentul de consumatori.
Pentru IBM, parteneriatul este la fel de important. Compania a petrecut ani de zile consolidându-și poziția de furnizor de soluții pentru întreprinderi mari și instituții. Integrarea celor mai avansate modele ale OpenAI în platformele sale de securitate ar putea permite IBM să ofere clienților o nouă generație de servicii bazate pe automatizarea securității cibernetice.
Merită, de asemenea, să privim această mișcare în contextul mai larg al evoluției pieței AI. În ultimele luni, s-a acordat multă atenție producătorilor de cipuri, operatorilor de centre de date și furnizorilor de infrastructură. Totuși, există din ce în ce mai multe semne că următoarea fază de creștere ar putea avea loc la nivelul stratului de aplicații — adică în cazuri specifice de utilizare în afaceri bazate pe inteligența artificială.
Dacă AI începe cu adevărat să preia unele dintre responsabilitățile gestionate în prezent de echipele de securitate IT, aceasta ar putea deveni unul dintre primele exemple de monetizare la scară largă a acestei tehnologii în mediul corporativ. Pentru piață, acesta ar fi un semnal important că inteligența artificială trece treptat de la faza de construire a infrastructurii la etapa de generare a unor beneficii operaționale reale pentru companii.
Din această perspectivă, parteneriatul IBM–OpenAI este mai mult decât o simplă colaborare între două companii de tehnologie. Este o dovadă suplimentară că piața AI se îndreaptă din ce în ce mai mult de la întrebări despre ce pot face modelele de AI către întrebări despre unde și cum va genera venituri această tehnologie.
Nu modelele, ci puterea de calcul: SpaceX construiește un nou pilon al economiei AI
Acțiunile SpaceX sub presiunea datoriilor
Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street mizează pe speranțele pentru pace
🚩 Acțiunile Booz Allen Hamilton: cel mai mare perdant din sectorul apărării din SUA?
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."