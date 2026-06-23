Parteneriatul dintre IBM și OpenAI arată unde ar putea începe AI să genereze venituri reale

În ultimii doi ani, investitorii s-au concentrat în principal pe cursa tehnologică dintre cele mai mari companii care dezvoltă inteligența artificială. Totuși, tot mai des se pune o nouă întrebare: unde va începe AI să creeze valoare comercială tangibilă pentru întreprinderi?

Cel mai recent parteneriat dintre IBM și OpenAI ar putea oferi o parte din răspuns. Companiile au anunțat o colaborare menită să valorifice modelele avansate de AI în domeniul securității cibernetice pentru întreprinderi. Deși la prima vedere acest parteneriat poate părea doar un alt parteneriat tehnologic, importanța sa ar putea depăși cu mult sectorul securității IT în sine.

Securitatea cibernetică este de mult timp un sector care se confruntă cu o penurie de profesioniști calificați. În același timp, organizațiile trebuie să analizeze un număr tot mai mare de alerte, incidente și potențiale amenințări. În practică, acest lucru creează o cerere enormă de soluții capabile să automatizeze sarcinile care sunt în prezent efectuate de analiștii de securitate.

Tocmai aici inteligența artificială își poate găsi una dintre cele mai naturale aplicații comerciale. Modelele AI devin din ce în ce mai eficiente în analizarea unor volume mari de date, identificarea tiparelor și generarea de recomandări. Aceste sarcini seamănă foarte mult cu responsabilitățile zilnice ale echipelor de securitate cibernetică.

Din perspectiva OpenAI, colaborarea cu IBM se înscrie într-o strategie mai amplă de expansiune pe piață. Până acum, compania a fost asociată în principal cu ChatGPT și cu produse destinate consumatorilor. Cu toate acestea, devine din ce în ce mai clar că ambițiile sale pe termen lung se extind mult dincolo de acest domeniu. Piața întreprinderilor oferă bugete semnificativ mai mari și fluxuri de venituri mai previzibile decât segmentul de consumatori.

Pentru IBM, parteneriatul este la fel de important. Compania a petrecut ani de zile consolidându-și poziția de furnizor de soluții pentru întreprinderi mari și instituții. Integrarea celor mai avansate modele ale OpenAI în platformele sale de securitate ar putea permite IBM să ofere clienților o nouă generație de servicii bazate pe automatizarea securității cibernetice.

Merită, de asemenea, să privim această mișcare în contextul mai larg al evoluției pieței AI. În ultimele luni, s-a acordat multă atenție producătorilor de cipuri, operatorilor de centre de date și furnizorilor de infrastructură. Totuși, există din ce în ce mai multe semne că următoarea fază de creștere ar putea avea loc la nivelul stratului de aplicații — adică în cazuri specifice de utilizare în afaceri bazate pe inteligența artificială.

Dacă AI începe cu adevărat să preia unele dintre responsabilitățile gestionate în prezent de echipele de securitate IT, aceasta ar putea deveni unul dintre primele exemple de monetizare la scară largă a acestei tehnologii în mediul corporativ. Pentru piață, acesta ar fi un semnal important că inteligența artificială trece treptat de la faza de construire a infrastructurii la etapa de generare a unor beneficii operaționale reale pentru companii.

Din această perspectivă, parteneriatul IBM–OpenAI este mai mult decât o simplă colaborare între două companii de tehnologie. Este o dovadă suplimentară că piața AI se îndreaptă din ce în ce mai mult de la întrebări despre ce pot face modelele de AI către întrebări despre unde și cum va genera venituri această tehnologie.