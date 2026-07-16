PayPal: Vânzare, stagnare sau revoluție?

Acțiunile PayPal (PYPL.US) au înregistrat o creștere de aproape 20% în timpul ședinței de tranzacționare de miercuri, depășind pragul de 55 de dolari. Această evoluție a venit în urma unor informații privind o ofertă comună de achiziție prezentată de Stripe și fondul de capital privat Advent International. Conform surselor, consorțiul ar fi propus 60,50 dolari pe acțiune, evaluând compania la peste 53 de miliarde de dolari. Aceste cifre sunt importante deoarece reprezintă o primă de peste 25% față de evaluarea de piață la momentul depunerii ofertei. Creșterea evaluărilor arată că investitorii au luat în serios oferta, deși prețul acțiunilor rămâne încă sub nivelul ofertei fondurilor. În cazul unei achiziții, Stripe ar avea acces la cele peste 430 de milioane de conturi ale consumatorilor PayPal, la rețeaua Venmo și la o serie de alte active. În practică, acest lucru ar completa oferta Stripe cu o piață vastă de retail și de consum. Grupul rezultat ar procesa plăți în valoare de aproximativ 3,7 trilioane de dolari anual. Este PayPal ieftină? În rândul analiștilor specializați în acțiuni de valoare, PayPal este cunoscută pentru faptul că, de mulți ani, evaluarea sa nu reflectă fundamentele companiei. Compania a încetat de mult să mai fie o companie de „creștere”, dar se află în continuare într-o poziție foarte solidă. În primul trimestru, veniturile au crescut cu 7%, ajungând la 8,35 miliarde de dolari, iar volumul total al plăților a atins 464 miliarde de dolari. În ultimele 12 luni, PayPal a generat un flux de numerar liber de aproximativ 6,8 miliarde de dolari. Cu toate acestea, oferta nu înseamnă că problemele operaționale ale companiei au dispărut. Marja operațională s-a redus la 18,4%. Conducerea prevede că, în al doilea trimestru, EPS ajustat va scădea cu aproximativ 9%, iar marja tranzacțiilor în dolari va scădea cu aproximativ 3%. De asemenea, presiunea din partea Apple Pay, Google Pay și a soluțiilor bancare este în creștere. Noul CEO, Enrique Lores, încearcă să inverseze această tendință printr-o reorganizare continuă a companiei. Planul prevede economii de cel puțin 1,5 miliarde de dolari pe o perioadă de trei ani, deși se așteaptă ca o parte semnificativă din fonduri să fie reinvestită în dezvoltarea produselor. Cea mai mare provocare rămâne accelerarea „branded checkout” și monetizarea mai eficientă a Venmo. Analiza tehnică PayPal (Interval D1) Deși compania este încă departe de nivelul maxim atins, recentul raliu reprezintă un semnal puternic de creștere. Într-o singură mișcare, a depășit linia de tendință descendentă pe termen lung și a depășit rezistența din jurul valorii de 54. Sursă: xStation5 După mulți ani de tendință descendentă persistentă, PayPal se află brusc din nou în centrul atenției, ceea ce ridică întrebări cu privire la perspectivele companiei. Totul depinde de decizia PayPal de a accepta sau nu oferta de achiziție. Cea mai interesantă întorsătură ar fi respingerea propunerii. Aceasta ar fi un semnal clar de forță și de încredere a acționarilor și a conducerii în strategia lor.

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