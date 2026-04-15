PETROL: prețurile petrolului au scăzut cu peste 22% față de maximele recente 📌

Aspecte esențiale Petrolul în scădere: Brent 94,30 USD, WTI 90,80 USD – reducerea primei de risc

Piețele anticipează progrese în perspectiva următoarei runde de negocieri SUA-Iran (joi)

Trump semnalează o rezolvare rapidă; nu este nevoie de prelungirea armistițiului

Vance indică un „acord grandios” și progrese în negocieri

Peste 100 de petroliere îndreptându-se spre SUA indică o reorganizare a aprovizionării

Strâmtoarea Ormuz rămâne un risc cheie pentru fluxurile energetice globale

Piața petrolului include în preț o probabilitate crescândă a unui armistițiu între SUA și Iran. Prima de risc geopolitică se estompează treptat. Brent a scăzut la 94,30 USD, iar WTI la 90,80 USD, apropiindu-se de cele mai scăzute niveluri din ultimele câteva săptămâni. Această mișcare reflectă convingerea crescândă a pieței că o soluție diplomatică este posibilă. Piețele au trecut în mod clar într-o stare de „optimism privind acordul” înaintea unei noi runde de negocieri SUA-Iran programate pentru sfârșitul acestei săptămâni. Președintele Trump întărește această narațiune, afirmând că conflictul este „foarte aproape de final” și sugerând că prelungirea armistițiului ar putea să nu fie necesară. Vicepreședintele Vance a subliniat „progrese semnificative” și a schițat un potențial „acord major”, care implică reintegrarea economică a Iranului în schimbul unor concesii nucleare. Acest lucru contrastează clar cu eșecul negocierilor din weekendul trecut. Comportamentul piețelor din ultimele două zile confirmă acest optimism. Acțiunile au înregistrat o revenire puternică, indicii americani apropiindu-se din nou de maximele istorice, în timp ce cererea pentru active de refugiu s-a diminuat. În același timp, piața energiei reacționează cel mai direct, prețurile petrolului au scăzut semnificativ față de maximele recente, WTI înregistrând o scădere de peste 22% față de vârful său. În ciuda acestui fapt, situația rămâne fragilă: fluxurile prin Strâmtoarea Ormuz sunt încă semnificativ limitate, iar orice întrerupere sau eșec al negocierilor ar putea inversa rapid tendința actuală. Faptul că peste 100 de petroliere goale se îndreaptă spre SUA sugerează o reorganizare a ofertei, mai degrabă decât o normalizare completă a pieței. În ciuda îmbunătățirii sentimentului, piețele rămân prinse între optimism și incertitudine structurală. Un potențial acord ar putea reduce treptat prima de risc geopolitic, dar problemele cheie, în special cele privind angajamentele nucleare și influența regională pe termen lung, rămân nerezolvate. Deocamdată, petrolul rămâne cel mai sensibil barometru al sentimentului: acesta scade pe fondul știrilor pozitive, dar rămâne vulnerabil la reveniri bruște în cazul unor evoluții negative.

