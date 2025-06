🛢️Petrolul +7% după atacul israelian

Israelul a atacat ╚Ťinte nucleare ╚Öi militare din Iran, escalad├ónd extrem de mult situa╚Ťia din Orientul Mijlociu. ├Än primele ore ale zilei de 13 iunie 2025, Israelul a orchestrat o ampl─â opera╚Ťiune militar─â care a vizat numeroase obiective strategice din Iran. Printre acestea s-au num─ârat instala╚Ťii critice de ├«mbog─â╚Ťire a uraniului, fabrici avansate de produc╚Ťie de rachete ╚Öi baze militare consacrate. Opera╚Ťiunea ar fi vizat, de asemenea, re╚Öedin╚Ťele ╚Öi centrele de comand─â ale unor ├«nal╚Ťi comandan╚Ťi militari iranieni ╚Öi oameni de ╚Ötiin╚Ť─â din domeniul nuclear. Surse indic─â faptul c─â aproximativ 200 de avioane de lupt─â au participat la atacul coordonat, lovind aproximativ 100 de obiective desemnate. Campania aerian─â ar fi provocat victime semnificative, printre care moartea generalului Hossein Salami, comandantul G─ârzii Revolu╚Ťionare Islamice, ╚Öi a generalului Mohammad Bagheri, ╚Öeful Statului Major General, al─âturi de doi oameni de ╚Ötiin╚Ť─â de renume din domeniul nuclear. Atacurile au afectat ╚Öi zone reziden╚Ťiale, ridic├ónd ├«ngrijor─âri cu privire la victime civile. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Liderul suprem al Teheranului a promis rapid represalii severe. Ca r─âspuns, Israelul a declarat starea de urgen╚Ť─â, ├«nchiz├ónd institu╚Ťiile de ├«nv─â╚Ť─âm├ónt ╚Öi aeroporturile ╚Öi emi╚Ť├ónd avertismente publice cu privire la posibile atacuri cu rachete ╚Öi drone din partea Iranului. Rapoartele din Israel indic─â un prim val de incursiuni ale dronelor iraniene. Iranul, recunosc├ónd m─âsurile defensive, a declarat ├«n mod criptic c─â ÔÇ×lumea va afla de ce Iranul ├«mbog─â╚Ťea uraniuÔÇŁ, o declara╚Ťie interpretat─â pe scar─â larg─â ca o referire voalat─â la ambi╚Ťiile sale nucleare. Washingtonul s-a distan╚Ťat rapid de opera╚Ťiune, ├«ndemn├ónd la dezamorsarea tensiunilor ╚Öi subliniind imperativul protej─ârii intereselor sale regionale. Ofensiva israelian─â a exacerbat ├«n mod incontestabil instabilitatea regional─â ╚Öi a distrus efectiv perspectivele fragile de reluare a negocierilor nucleare cu Iranul, discu╚Ťii care erau programate pentru duminica urm─âtoare. Iranul avertizase anterior c─â orice atac asupra infrastructurii sale nucleare va provoca lovituri de represalii ├«mpotriva pozi╚Ťiilor americane din regiune. Israelul ╚Öi-a justificat atacurile preventive invoc├ónd informa╚Ťii secrete care indicau progrese accelerate ├«n programul nuclear al Iranului ╚Öi amenin╚Ťarea iminent─â a dezvolt─ârii de arme nucleare. Peisajul geopolitic r─âm├óne extrem de instabil, observatorii interna╚Ťionali exprim├óndu-╚Öi ├«ngrijorarea profund─â cu privire la o posibil─â escaladare a conflictului. Reac╚Ťiile pie╚Ťelor: cre╚Öteri puternice ale pre╚Ťurilor petrolului ╚Öi aurului Pie╚Ťele financiare globale au reac╚Ťionat puternic la escaladarea riscului geopolitic. Cele mai pronun╚Ťate mi╚Öc─âri au fost observate pe pia╚Ťa petrolului, unde contractele futures de referin╚Ť─â┬á pentru ╚Ťi╚Ťeiul WTI au crescut ini╚Ťial cu aproximativ 10%. La momentul raport─ârii, pre╚Ťurile petrolului ╚Öi-au consolidat c├ó╚Ötigurile, tranzac╚Ťion├óndu-se cu 7% mai sus, test├ónd pragul de 72 de dolari pe baril. ├Än acela╚Öi timp, aurul, un activ tradi╚Ťional considerat ÔÇťactiv de refugiuÔÇŁ, a ├«nregistrat o cre╚Ötere de peste 1%, dup─â ce a testat anterior pragul de 3.440 USD pe uncie. Cre╚Öterea brusc─â a pre╚Ťurilor acestor m─ârfuri subliniaz─â temerile investitorilor ╚Öi percep╚Ťia intensific─ârii riscurilor legate de aprovizionare ├«n Orientul Mijlociu.

