📈 Petrolul Brent (OIL) crește cu 2%

Contractele futures pe țițeiul Brent (OIL) au înregistrat astăzi o creștere de peste 2%, depășind pragul de 73 de dolari pe baril, pe fondul reaprinderii tensiunilor geopolitice în Strâmtoarea Hormuz. Conform rapoartelor, cel puțin trei nave comerciale au fost avariate, printre care un metanier din Qatar, un superpetrolier saudit și o altă navă lovită de o dronă.

Qatarul a acuzat Iranul că a comis atacul, calificându-l drept o încălcare gravă a dreptului internațional și o amenințare la adresa securității aprovizionării energetice globale.

În același timp, Iranul a anunțat că nu va relua negocierile cu Statele Unite dacă Washingtonul continuă să lanseze amenințări militare.

Noile atacuri asupra petrolierelor determină creșterea prețurilor petrolului

Prețurile petrolului cresc rapid în urma rapoartelor privind noi atacuri pe una dintre cele mai importante rute de transport energetic din lume. Organizația britanică Maritime Trade Operations (UKMTO) a declarat că mai multe nave comerciale care tranzitau Strâmtoarea Hormuz au fost atacate, cel puțin trei nave suferind avarii.

Cel mai grav incident a implicat petrolierul qatarez de GNL Al-Rekayyat, care a fost lovit de un proiectil în apropierea coastei Omanului. În sala motoarelor a izbucnit un incendiu, stârnind îngrijorări cu privire la o potențială explozie. Se pare că și superpetrolierul saudit de țiței Wedyan a fost avariat, în timp ce o a treia navă a fost lovită de o dronă și a suferit avarii structurale minore. Conform informațiilor disponibile, nu au existat victime și nici scurgeri care să afecteze mediul.

Iranul neagă responsabilitatea, dar avertizase navele

Deși Iranul nu și-a asumat oficial responsabilitatea pentru atacuri, televiziunea de stat iraniană a relatat că cel puțin unul dintre petroliere ignorase avertismentele anterioare ale forțelor iraniene cu privire la ruta de navigație aprobată prin strâmtoare. Se pare că toate cele trei nave navigau pe ruta sudică, în apropierea coastei Omanului, pe care Iranul le avertizase săptămâna trecută să nu o folosească.

Qatarul și statele din Golf condamnă Iranul

Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului a descris atacul ca fiind „o încălcare gravă și explicită a dreptului internațional”, acuzând Iranul că amenință navigația internațională și securitatea energetică globală. Doha a solicitat încetarea imediată a acțiunilor care pun în pericol traficul maritim și a cerut ca Iranul să fie tras la răspundere pentru orice consecințe rezultate din atacuri.

Secretarul general al Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) a condamnat, de asemenea, ceea ce a descris drept un atac „brutal” asupra petrolierului qatarez, calificându-l drept o escaladare periculoasă care amenință stabilitatea regională. El a îndemnat comunitatea internațională să adopte o poziție fermă împotriva unor noi atacuri.

Tensiunile dintre SUA și Iran continuă să se intensifice

Prețurile petrolului sunt susținute și de înrăutățirea relațiilor diplomatice dintre Washington și Teheran. Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat că Teheranul nu se va întoarce la negocieri dacă Statele Unite continuă să lanseze amenințări militare. Discuțiile rămân suspendate pe durata unei săptămâni de doliu, în urma decesului Liderului Suprem al Iranului.

Declarațiile sale au venit la o zi după ce președintele Donald Trump a avertizat că, dacă nu se ajunge la un acord de pace, Statele Unite vor „duce treaba la bun sfârșit” în ceea ce privește Iranul.

De ce este important Strâmtoarea Hormuz

Strâmtoarea Hormuz rămâne unul dintre cele mai critice puncte de strangulare energetică din lume. În timp de pace, aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale trece prin această strâmtoare, așadar chiar și incidente militare izolate pot crește rapid prima de risc geopolitic încorporată în prețurile energiei.

Deocamdată, piețele nu iau în calcul o întrerupere prelungită a aprovizionării globale cu energie. Cu toate acestea, ultimele atacuri evidențiază cât de fragilă rămâne situația de securitate. Orice escaladare suplimentară sau restricții privind transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz ar putea împinge rapid prețurile petrolului și gazelor naturale la niveluri și mai ridicate.

Grafice OIL (interval D1 și H1)

Petrolul Brent se redresează astăzi și a atins cel mai înalt nivel de la 30 iunie, urcând la aproape 74 de dolari pe baril

Sursa: xStation5

Sursa: xStation5