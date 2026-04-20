⚫Petrolul Brent peste 90 USD

- Tensiuni reînnoite și creștere bruscă a prețurilor: Petrolul Brent a înregistrat o creștere de aproape 6%, depășind pragul de 90 de dolari, pe fondul reblocării Strâmtorii Ormuz și al atacurilor reciproce asupra navelor comerciale.
- Armistițiul și diplomația în pericol: Probabilitatea prelungirii armistițiului a scăzut drastic după ce Iranul a acuzat SUA de încălcări și a respins runda de negocieri planificată la Islamabad.
- Criza ofertei și speculațiile: Se estimează că 13 milioane de barili din producția zilnică sunt retrase de pe piețe, iar diferența dintre prețurile fizice și cele la termen indică o tensiune extremă pe piață.
După o scurtă perioadă de optimism la sfârșitul săptămânii trecute, piața mondială a țițeiului a intrat din nou într-o fază de tensiune extremă. Prețul unui baril de Brent a crescut cu aproape 6% luni dimineață, depășind pragul de 90 de dolari. Această mișcare bruscă inversează în mare măsură scăderile înregistrate vinerea trecută, care au avut loc după ce ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat Strâmtoarea Ormuz deschisă pentru transportul maritim. În prezent, situația fundamentală este extrem de dificilă: se estimează că până la 13 milioane de barili din producția zilnică din Golful Persic rămân izolați de restul lumii, iar orice potențială eliminare a blocajelor de transport ar putea dura multe săptămâni, dacă nu chiar luni. Deși s-ar putea părea că ce era mai rău a trecut, piața petrolului rămâne extrem de tensionată, după cum o demonstrează diferența de zeci sau chiar câteva zeci de dolari dintre prețul petrolului pe piața futures și cel al petrolului fizic.
Contractele futures pe Brent cu dată fixă și Brent cu livrare în luna următoare pe ICE. În graficul de jos, diferențele dintre Brent cu dată fixă și ICE, în timp ce linia roz reprezintă diferența dintre Brent cu dată fixă și Fair Value Brent al Bloomberg. Sursa: Bloomberg Finance LP
Blocarea reînnoită a Strâmtorii Ormuz și incidente armate Motivul principal al revenirii la o tendință ascendentă este închiderea reînnoită, aproape imediată, a Strâmtorii Ormuz de către Iran, care a avut loc la doar 24 de ore după declarațiile privind deschiderea acesteia. Pe de o parte, au avut loc atacuri iraniene asupra navelor aparținând companiilor occidentale, iar pe de altă parte, un atac și confiscarea unei nave iraniene de către Marina SUA. Ca răspuns, Teheranul a oprit oficial traficul naval, iar vicepreședintele Mohammad Reza Aref a avertizat pe platforma X că lumea nu se poate aștepta la securitate gratuită pentru exporturile sale în timp ce vânzările de petrol iranian sunt blocate. Iranul subliniază că stabilitatea prețurilor la combustibil depinde de încetarea definitivă a presiunilor economice și militare împotriva țării. Un factor de risc suplimentar este potențiala extindere a ostilităților la infrastructura energetică regională din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.
Perspectivele diplomatice și încetarea focului Probabilitatea prelungirii încetării focului de două săptămâni, care expiră marțea viitoare, a scăzut semnificativ și este evaluată în prezent ca fiind scăzută. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, Esmaeil Baqaei, a acuzat oficial Statele Unite de lipsă de sinceritate în eforturile diplomatice, descriind blocajele portuare și confiscarea navelor ca fiind încălcări flagrante ale armistițiului. În plus, Teheranul a respins propunerea administrației Trump pentru o nouă rundă de negocieri de pace la Islamabad, programată pentru această săptămână.
Cu toate acestea, canalele de comunicare nu au fost închise complet. Președintele iranian Masoud Pezeshkian sugerează că războiul nu este în interesul nimănui și că tensiunile ar trebui reduse prin mijloace diplomatice. Unii analiști de piață consideră că presiunea economică imensă asupra ambelor părți va forța în cele din urmă o revenire la negocieri, tratând escaladarea actuală ca parte a unui joc brutal pentru o poziție de negociere mai bună. Pentru moment, însă, piața rămâne în modul de evitare a riscului, reflectat de scăderea valorilor acțiunilor și obligațiunilor, alături de creșterea prețurilor la materiile prime energetice.
Se indică faptul că discuțiile ar putea începe teoretic astăzi, dar, în realitate, acestea vor avea loc cel mai probabil mâine, chiar înainte de expirarea armistițiului oficial, care, potrivit Iranului, a fost încălcat de Statele Unite. Inițial, se aștepta ca vicepreședintele SUA, JD Vance, să participe la negocieri, dar rapoarte recente indică faptul că, din cauza unor factori de securitate, nu este sigur dacă participarea sa va avea loc. Pe de altă parte, Iranul nu a indicat oficial că va trimite o delegație la Islamabad.
Petrolul Brent rămâne într-o tendință descendentă
Prețul țițeiului Brent deschide în creștere, însă, în același timp, nu pare că piața futures este semnificativ îngrijorată de escaladarea situației. Odată cu reblocarea Strâmtorii Ormuz, prețurile ar trebui să depășească nivelul de 100 USD pe baril. În prezent, rezistența cheie pare să fie zona din jurul valorii de 95 USD pe baril, la retragerea Fibonacci de 38,2% și limita superioară a canalului de tendință descendentă. În schimb, zona de 80-85 USD ar trebui să se mențină, cu o ușoară creștere a fluxului de nave, iar o potențială deschidere completă a Strâmtorii Ormuz și revenirea a cel puțin 50% din exporturile din Golful Persic ar putea duce la o revenire a prețurilor către 75-80 USD pe baril, deși acesta ar fi un scenariu extrem de optimist.
