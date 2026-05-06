🛢️⬇️Petrolul Brent pierde peste 11%

Scădere masivă a prețurilor: reacție la o pace potențial iminentă Informațiile privind un posibil acord între SUA și Iran au declanșat o vânzare masivă pe piețele de mărfuri. Petrolul Brent a scăzut semnificativ sub 100 de dolari pe baril, pierzând aproape 12%. Petrolul WTI, la rândul său, a scăzut cu aproape 13%, coborând sub 90 USD pe baril. Un impuls cheie pentru această mișcare a fost un raport al agenției de știri Axios, care a indicat crearea unui memorandum de o pagină. Titlurile furnizate de Bloomberg, despre care se spune că provin de la cel mai înalt nivel american, indică faptul că ambele părți urmează să ridice blocada Strâmtorii Ormuz, iar Iranul urmează să se angajeze să emită un moratoriu asupra îmbogățirii ulterioare a uraniului. Statele Unite subliniază că întregul acord nuclear urmează să fie negociat ulterior. Prin urmare, dacă se va ajunge într-adevăr la pace în următoarele câteva zeci de ore, nu se poate exclude faptul că aceasta nu reprezintă încă sfârșitul volatilității pe piața petrolului. Mișcarea descendentă actuală se înscrie în contextul anilor '90. Acest lucru poate însemna că ce era mai rău a trecut, dar volatilitatea poate fi încă destul de semnificativă. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Progrese diplomatice: semnale de la Washington și Teheran Datele terminalelor de informații și declarațiile politicienilor sugerează că negocierile se află într-o fază foarte avansată: Donald Trump și „Proiectul Libertate” : Președintele a anunțat pe Truth Social progrese în discuții și o pauză temporară a operațiunii de escortare a navelor prin Strâmtoarea Ormuz pentru a oferi o șansă de finalizare a acordului.

Sfârșitul „Epic Fury” : Secretarul de stat Marco Rubio a anunțat sfârșitul operațiunii militare „Epic Fury”, susținând că obiectivele acesteia au fost atinse.

Gesturi din partea Iranului : Marina iraniană (IRGC) a declarat că va asigura trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, ceea ce este esențial pentru deblocarea aprovizionării globale. Cu toate acestea, este important faptul că nu s-a oferit nicio informație cu privire la eventualele taxe care ar urma să fie percepute. Este acesta acordul final sau doar o altă speranță? În ciuda optimismului enorm, situația nu este încă complet clară. Este mai degrabă o „fază de verificare” decât un sfârșit definitiv al conflictului: 48 de ore ale adevărului : SUA așteaptă răspunsul Iranului la noua propunere în următoarele două zile.

Probleme logistice : Chiar dacă Strâmtoarea Ormuz este deschisă imediat, peste 1.550 de nave comerciale sunt încă blocate în regiune. Revenirea pieței petrolului la normalitate ar putea dura aproximativ jumătate de an, iar în cazul gazelor, probabil chiar mai mult. Problema nucleară pentru mai târziu : Rapoarte recente indică faptul că acordul nuclear complet urmează să fie negociat la o dată ulterioară, ceea ce înseamnă că „acordul” actual se concentrează în principal pe încetarea ostilităților și deblocarea rutelor comerciale. Petrolul Brent pierde rapid teren și testează media pe 50 de sesiuni. Dacă această linie este depășită, calea către intervalul 80–85 va rămâne deschisă. Cu toate acestea, ar putea fi încă prea devreme pentru a anunța sfârșitul războiului și începutul păcii. Sursă: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."