USDJPY se apropie de 160

Au trecut două săptămâni de la intervenția fără precedent a Ministerului Finanțelor din Japonia și a Departamentului Trezoreriei din SUA. După o scădere până aproape de 155, perechea USDJPY începe să revină, apropiindu-se de pragul psihologic de 160. Figura 1: USDJPY (01.02.2026 - 12.08.2026) Sursa: xStation, 12.08.2026 Ce stă la baza acestei scăderi? Factorii fundamentali continuă să exercite presiune asupra monedei japoneze. Elementul-cheie rămâne, desigur, problema „carry trade”, adică tranzacțiile bazate pe diferențele dintre ratele dobânzilor. Figura 2: Evoluția unor monede selectate față de dolarul american (09.08.2026 - 12.08.2026) Sursa: xStation, 12.08.2026 Atâta timp cât divergența dintre nivelurile previzionate ale ratelor dobânzilor din Statele Unite și Japonia rămâne semnificativă, chiar și o intervenție în valoare de aproape 90 de miliarde de dolari s-ar putea dovedi insuficientă pentru a inversa definitiv tendința. Investitorii se așteaptă la măsuri ferme din partea Băncii Japoniei, deși o oportunitate în acest sens nu va apărea decât pe 18 septembrie. Decizia de a majora ratele dobânzilor la acea dată ar putea constitui un semnal important pentru piață, conducând la o creștere a pariurilor privind noi majorări în lunile următoare. În prezent, o astfel de măsură este inclusă în prețuri aproximativ 75%. Figura 3: Probabilitatea implicită de piață a unei majorări la ședința Băncii Japoniei din septembrie (2025-2026) Sursa: XTB Research, 12.08.2026 Între timp, atenția pieței se va îndrepta către Statele Unite. Astăzi, la ora 15:30, așteptăm publicarea datelor privind inflația din luna iulie. La ce ne putem aștepta? Se preconizează că indicatorul inflației globale va fi de 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut (o scădere de la 3,5%).

Se preconizează că indicatorul inflației de bază va coborî la cel mai redus nivel din martie 2021 (la 2,5%).

Prețurile energiei vor scădea cel mai probabil, în principal datorită scăderii prețurilor la benzină.

Se preconizează că inflația de bază a serviciilor va înregistra o revenire la 0,2% față de luna precedentă, determinată de creșterea costurilor chiriei. Dacă datele vor indica o scădere mai accentuată decât se aștepta, piețele ar putea continua reevaluarea în sens acomodativ a traiectoriei ratei dobânzii Fed. Merită menționat faptul că, după ultima ședință a comitetului și datele NFP extrem de slabe, probabilitatea implicită de piață privind o majorare a ratei dobânzii în septembrie a scăzut la aproximativ 50%. Figura 4: Traiectoria ratei dobânzii Fed implicită de piață [Număr de majorări] (2025-2026) Sursa: XTB Research, 12.08.2026 În ceea ce privește yenul, atenția se îndreaptă și asupra evoluțiilor din Strâmtoarea Hormuz – Japonia depinde aproape în totalitate de importuri pentru a-și acoperi necesarul energetic, iar aproape 90 % din țițeiul său provine, în mod obișnuit, din Orientul Mijlociu. Figura 5: Structura importurilor de țiței ale Japoniei (2024) Sursa: OEC, 12.08.2026 În ultimele zile, am observat o revenire a prețurilor petrolului. Un baril de Brent costă acum peste 89 de dolari. Ieri, principalele materii prime din sectorul energetic au continuat să crească, în ciuda declarațiilor optimiste ale Ministerului Afacerilor Externe din Pakistan. Figura 6: PETROL (18.12.2025 - 12.08.2026) Sursa: xStation, 12.08.2026 În cursul nopții, Donald Trump a anunțat în cadrul unor declarații de presă că SUA dețin „controlul total” asupra Strâmtorii Hormuz. La rândul său, partea iraniană a impus condiții stricte pentru redeschiderea rutei, solicitând ridicarea sancțiunilor americane, încetarea blocadei navale și plata de către SUA a despăgubirilor pentru pagubele de război. Traficul naval în Strâmtoarea Hormuz a scăzut la cel mai mic nivel din ultima săptămână (aproximativ 10 nave pe zi)

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