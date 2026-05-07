Petrolul gravitează în jurul pragului de 100 de dolari, în așteptarea veștilor privind acordul cu Iranul

Piața rămâne optimistă, în așteptarea unor detalii suplimentare cu privire la posibilitatea încheierii unui acord între SUA și Iran pentru a pune capăt conflictului și a se înregistra progrese în redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Vestea că s-a ajuns la un acord a fost un catalizator pentru o nouă creștere a acțiunilor globale, indicele Nikkei a înregistrat o creștere de peste 5% peste noapte, iar indicii bursieri din SUA au atins niveluri record. Piețele încă speră la cele mai bune rezultate în Orientul Mijlociu, dar acțiunile europene se tranzacționează joi într-o notă mai prudentă, chiar dacă contextul general este optimist.
Continuă scăderea prețului petrolului
FTSE 100 scade pe fondul scăderii prețului petrolului. Prețul țițeiului Brent se tranzacționează joi între 98 și 102 dolari pe baril, iar dolarul rămâne slab, după o vânzare masivă miercuri. Yenul este cea mai puternică monedă din G10 în această săptămână și a crescut cu peste 2%. În contrast, dolarul este cea mai slabă monedă din G10, întrucât o combinație de intervenții oficiale pe piața valutară și speranțele că războiul se va termina rapid se combină pentru a exercita o presiune descendentă asupra dolarului. Știrile sugerează că oficialii japonezi au folosit 30 de miliarde de dolari din rezervele valutare pentru a susține yenul în această săptămână, ceea ce sugerează două lucruri: 1, s-ar putea să nu poată face acest lucru la nesfârșit și 2, oficialii japonezi vorbesc serios când vine vorba de susținerea yenului. Volatilitatea valutară ar putea fi aici pentru a rămâne.
Obligațiunile britanice sunt calme, deocamdată…
Lira sterlină rămâne în urmă joi, însă GBPUSD a crescut cu 0,66% până acum în această săptămână, chiar și pe fondul creșterii riscurilor politice. Astăzi au loc alegerile locale din Marea Britanie, iar rezultatul ar trebui să fie cunoscut mâine. Există riscul ca prim-ministrul să se confrunte cu o provocare semnificativă la adresa poziției sale din interiorul partidului său, dacă Partidul Laburist va avea rezultate la fel de slabe pe cât se așteaptă în aceste alegeri. Randamentele obligațiunilor de stat britanice scad pentru a doua zi consecutivă, pe fondul scăderii prețului petrolului. Randamentul la 10 ani se situează joi cu mult sub 5%, la 4,92%; cu toate acestea, randamentele din Marea Britanie rămân semnificativ mai ridicate decât în alte țări importante, iar tendința randamentelor va fi una ascendentă dacă Kier Starmer va fi forțat să demisioneze în zilele următoare sau dacă Rachel Reeves va sugera o înclinare și mai pronunțată spre stânga în bugetul din acest an.
Sezonul de raportare a rezultatelor financiare din Marea Britanie vs cel din SUA: un câștigător clar
Perspectivele pentru acțiuni rămân diferite de la o regiune la alta. Există o diferență clară între performanța companiilor americane în acest sezon de raportare a rezultatelor și cea din alte părți, în special din Europa. Au existat unele rezultate mult sub așteptări pentru companii precum HSBC, unde profitul net a crescut cu doar 0,1% după ce performanța din trimestrul trecut a fost afectată de o expunere legată de fraudă de 400 de milioane de dolari și de impactul războiului din Orientul Mijlociu. Aceasta ar trebui să fie o cheltuială punctuală și, deși veniturile nete din dobânzi ale băncii au crescut, prețul acțiunilor a rămas neschimbat pe parcursul săptămânii. Shell a raportat, de asemenea, rezultatele financiare în această dimineață, înregistrând o creștere a profiturilor de 37% și depășind așteptările privind veniturile. Cu toate acestea, reducerea programului de răscumpărare a acțiunilor, alături de scăderea bruscă din sectorul energetic cauzată de scăderea prețului petrolului din această săptămână, înseamnă că Shell și BP afectează indicele FTSE 100, ambele înregistrând scăderi de 5,7% și, respectiv, 7%. Acesta este unul dintre motivele pentru care indicele FTSE 100 contrazice tonul general optimist al piețelor bursiere globale de joi.
Acest lucru se compară cu unele rapoarte de profit remarcabile din SUA din această săptămână, inclusiv AMD, care a crescut cu 18% după ce rezultatele sale au fost publicate marți seara, Uber și Walt Disney au înregistrat, de asemenea, o creștere bruscă miercuri, după ce au raportat o cerere mai robustă a consumatorilor pentru serviciile lor. Creșterea profiturilor corporative pentru FTSE 100 și alte piețe europene nu poate concura cu indicii din SUA, în mare parte din cauza sectorului tehnologic, dar și pentru că datele economice rămân mai puternice în SUA comparativ cu alte părți.
Nu sunt doar vești proaste pentru Marea Britanie
Cu toate acestea, deși SUA este vedeta acestui sezon al rezultatelor corporative, așteptările de creștere a profiturilor din Marea Britanie au fost revizuite în sens ascendent; de exemplu, UBS și-a revizuit în sens pozitiv prognoza de creștere a profiturilor din Marea Britanie pentru acest an la 11% și se așteaptă la o creștere a profiturilor de 10% anul viitor, chiar dacă există o creștere bruscă a prețurilor la energie. De asemenea, o serie de sectoare din Marea Britanie au înregistrat rezultate solide pentru primul trimestru, inclusiv sectorul farmaceutic, cel energetic și unele bănci. Acest lucru ar trebui să susțină interesul pentru FTSE 100 pe termen mediu, chiar dacă joi indicele a rămas în urma omologilor săi globali. Pentru ca Marea Britanie să revină pe calea succesului, va fi nevoie de o creștere a prețului aurului și de continuarea cererii recente pentru titlurile din sectorul apărării pentru a impulsiona indicele în sus.
Privind în perspectivă, toate privirile vor fi îndreptate către știrile din Orientul Mijlociu, dar ar putea exista și o atenție sporită asupra datelor privind locurile de muncă de vineri. Un raport ADP mai puternic decât se aștepta înseamnă că piața ar putea anticipa o surpriză pozitivă pentru datele NFP de vineri. În prezent, așteptările sunt pentru o valoare de 60.000 în luna trecută.
