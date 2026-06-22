Petrolul înregistrează din nou pierderi, în ciuda tensiunilor din jurul Strâmtorii Ormuz

- Petrolul scade pe fondul eforturilor diplomatice: Amenințările Iranului din weekend privind blocarea Strâmtorii Ormuz au fost rapid dezamorsate prin discuții cu SUA. Prețul țițeiului Brent a scăzut sub 80 de dolari pe baril.
- Trafic maritim „neînregistrat” masiv: În timp ce traficul oficial a scăzut, neoficial, prin strâmtoare circulă până la 2-3 milioane de barili pe zi, cu transpondere oprite.
- Petrolul scade pe fondul eforturilor diplomatice: Amenințările Iranului din weekend privind blocarea Strâmtorii Ormuz au fost rapid dezamorsate prin discuții cu SUA. Prețul țițeiului Brent a scăzut sub 80 de dolari pe baril.
- Trafic maritim „neînregistrat” masiv: În timp ce traficul oficial a scăzut, neoficial, prin strâmtoare circulă până la 2-3 milioane de barili pe zi, cu transpondere oprite.
Blocajul din weekend și o întorsătură diplomatică
Weekendul trecut a adus o creștere bruscă a tensiunilor în Orientul Mijlociu, care inițial amenințau să blocheze un nod cheie al transportului mondial de petrol care, înainte de război, reprezenta 20% din aprovizionarea globală cu „aur negru” și 20% din comerțul cu GNL. Ca răspuns la atacurile israeliene de sâmbătă din Liban, care au provocat moartea a peste 30 de persoane, Teheranul a anunțat reblocarea strategicului Strâmtorii Ormuz, acuzând SUA că tolerează încălcarea acordurilor anterioare. Părea că acordul urma să fie complet încălcat din cauza declarațiilor dure ale președintelui Trump pe rețelele sociale, dar această dimineață, înaintea sesiunii europene, se observă o revenire la stabilizare.
Sursă: Truth
Medierea imediată din partea Qatarului și a Pakistanului a dus la o nouă detensionare a situației. Discuțiile de la Bürgenstock, Elveția, au fost reluate și s-au încheiat luni dimineața devreme cu elaborarea unei „foi de parcurs” oficiale menite să conducă la un acord de pace complet în termen de 60 de zile. Merită menționat, totuși, că partea iraniană indică faptul că negocierile inițiale s-au concentrat în primul rând pe activele înghețate ale Iranului și pe sancțiuni, mai degrabă decât pe problemele legate de Liban. Cu toate acestea, SUA și Iranul au stabilit o linie directă de comunicare pentru a preveni incidentele și a garanta trecerea în siguranță a navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz și au format un grup care urmează să lucreze în vederea obținerii unei păci durabile în Liban.
Începutul tranzacționării de astăzi, după o sesiune scurtată vineri, a fost tensionat. Petrolul Brent a început aproape la nivelul de 82 USD pe baril, dar prețurile au revenit foarte repede la scăderi. În prezent, țițeiul Brent și WTI pierd aproximativ 1,5% din valoare, dar sunt încă departe de minimele locale de joia trecută, când se împlinea o zi de la semnarea memorandumului.
Două coridoare de transport: traficul rămâne puternic restricționat
În ciuda asigurărilor date de Teheran cu privire la închiderea rutei, milioane de barili de petrol au circulat continuu prin strâmtoare pe parcursul weekendului, ceea ce a susținut narațiunea Pentagonului privind capacitatea de a apăra rutele comerciale. În prezent, pe harta de navigație au apărut două coridoare distincte:
- Coridorul nordic (iranian): O rută controlată de Teheran în apropierea insulei Qeshm, care a fost utilizată în weekend, printre altele, de superpetroliere care transportau petrol irakian și kuwaitian cu destinația India.
- Coridorul sudic (Oman): O rută desemnată de Centrul Comun de Informații Maritime (JMIC), care se întinde de-a lungul coastei Omanului. Deși navigația în această zonă nu necesită coordonare cu forțele americane, JMIC a recomandat navelor să navigheze cu transpondere (sistemul AIS) activate și cu iluminarea completă atât ziua, cât și noaptea.
Sursă: Bloomberg Finance LP
Deși transportul nu a fost blocat fizic în totalitate, volumul real al traficului pe această rută cheie a scăzut drastic, iar duminică seara s-a înregistrat o paralizie aproape totală în strâmtoare. În timp ce în zilele precedente, imediat după încheierea acordului preliminar, traficul a atins cel mai ridicat nivel de la începutul conflictului, după comunicatele din Iran de la sfârșitul săptămânii, doar câteva nave mai mici au decis să efectueze o călătorie în condiții de transparență, cu localizarea activată. Unii producători din regiune au decis să trimită petroliere „în întuneric” (cu transpondere oprite) pentru a efectua transbordări în marea liberă fără a atrage atenția pieței. O astfel de procedură se desfășoară de câteva săptămâni și a atins un volum de aproape 2-3 milioane de barili pe zi. Oficial, un număr redus de nave mai trec prin Strâmtoarea Ormuz. Neoficial, numărul acestora ar putea fi de 2-3 ori mai mare. Sursă: Bloomberg Finance LP
Cum stă situația transportului de GNL?
Datele provenite de la sistemele de urmărire a navelor oferă, de asemenea, informații despre piața gazului natural lichefiat. Au fost observate nave de transport GNL în timpul încercărilor de a intra în Golful Persic; cu toate acestea, datele colectate indică faptul că aceste nave au reușit să treacă și să părăsească punctele cheie ale rutei la sfârșitul zilei de vineri, adică înainte de anunțurile oficiale ale Iranului privind restabilirea blocadei strâmtorii. Merită subliniat faptul că un atac asupra unei nave care transportă petrol, adică combustibil, nu este la fel de periculos ca în cazul unui atac asupra unei nave de transport GNL.
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