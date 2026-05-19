Petrolul peste 110 dolari, datele privind piața muncii din Marea Britanie făcând improbabilă o majorare a ratei dobânzii în iunie

Starea de spirit a investitorilor este mixtă marți, aceștia evaluând costurile războiului din Orientul Mijlociu. Deși prețul petrolului a scăzut inițial în urma declarațiilor lui Donald Trump, potrivit cărora SUA nu va ataca Iranul și nu va încălca armistițiul astăzi, impactul președintelui asupra prețului petrolului nu a durat mult. Petrolul Brent își recuperează pierderile anterioare și se situează din nou peste 110,40 dolari la deschiderea piețelor europene. Există un sentiment de frustrare că nu s-a înregistrat nicio evoluție în impasul dintre SUA și Iran și că nu există o cale clară către un acord care să pună capăt războiului.

Lipsa sectorului tehnologic din Europa sporește reziliența, deocamdată

Acțiunile europene au deschis în creștere, în continuarea raliului de luni, iar printre cele mai performante se numără IG Group, Diageo și BAE Systems. Expunerea redusă a Europei la sectorul tehnologic oferă o oarecare reziliență față de vânzările masive din sectorul tehnologic din SUA. Cu toate acestea, se așteaptă ca sentimentul să rămână fragil, întrucât randamentele obligațiunilor cresc moderat în această dimineață, la deschidere. Randamentele europene urmează tendința de creștere a celor americane, după ce randamentul Trezoreriei pe 10 ani a depășit din nou pragul de 4,6% luni. Acest lucru susține dolarul marți, care se apreciază pe toate fronturile. GBPUSD a pierdut pragul de 1,34 USD în această dimineață, iar EURUSD a scăzut cu 30 de pips, la 1,3330 USD.

Datele slabe de pe piața muncii din Marea Britanie ar putea limita creșterea randamentelor, deocamdată

Randamentul titlurilor de stat britanice pe 10 ani, care a scăzut luni, este ușor mai ridicat cu 2 puncte de bază marți. Este o mișcare minoră, dar riscul este ca preocupările legate de inflație și o vânzare masivă globală a randamentelor să afecteze puternic titlurile de stat britanice, care au deja cele mai slabe performanțe din G10. Pe termen scurt, creșterea randamentelor titlurilor de stat britanice ar putea fi limitată marți, după ce cele mai recente date privind locurile de muncă din Marea Britanie au sugerat că piața muncii britanică rămâne slabă. Rata șomajului a crescut din nou la 5%, iar rata posturilor vacante se află la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani, situându-se acum la 705.000.

Băncile încep să reducă locurile de muncă pe măsură ce adoptarea AI crește

Creșterea salariilor nominale a încetinit și mai mult, iar numărul angajaților cu contract de muncă a scăzut, de asemenea, în cele 3 luni până în martie. În martie au existat cu 28.000 de angajați cu contract de muncă mai puțini comparativ cu februarie. După o serie de concedieri din sectorul tehnologic legate de AI, sectorul financiar ar putea fi următorul pe listă. Standard Chartered, banca cu sediul în Marea Britanie, a declarat că va reduce cu 15% posturile din back-office până în 2030, ca urmare a adoptării AI. Deși se preconizează că majoritatea pierderilor de locuri de muncă vor avea loc în India, China și Polonia, riscul este ca și alte companii să urmeze acest exemplu. Pe măsură ce agenții AI devin mai avansați, posturile mai apropiate de front office ar putea fi, de asemenea, expuse riscului în sectorul bancar, deși nu ne așteptăm ca acest lucru să se întâmple pe termen scurt sau mediu.

Reducerile de personal cauzate de AI nu stimulează creșterea prețurilor acțiunilor

Interesant este faptul că firmele din sectorul tehnologic care au anunțat deja concedieri legate de AI nu au înregistrat creșteri ale prețului acțiunilor. Prețul acțiunilor Snap a scăzut cu 30% de la începutul anului, iar cel al acțiunilor Salesforce a scăzut cu 32%. Prețul acțiunilor Standard Chartered a scăzut cu 0,75% marți, ceea ce sugerează că economiile de costuri legate de AI nu se traduc direct în câștiguri pe piața bursieră.

BOE va rămâne probabil pe poziții de așteptare pe termen scurt

Piața slabă a muncii continuă să afecteze perspectivele pentru BOE. Deși așteptările privind rata dobânzii indică trei majorări ale ratei în acest an, rămânem neconvinși și nu ne așteptăm la o majorare a ratei la ședința BOE de luna viitoare. Deși alte date din Marea Britanie au înregistrat o tendință ascendentă, de exemplu PIB-ul, perspectivele economiei britanice rămân slabe, iar creșterea recentă a randamentelor obligațiunilor de stat britanice (Gilts) a reprezentat deja cea mai mare parte a înăspririi politicii monetare a băncii. Prin urmare, nu este surprinzător că lira sterlină se depreciază, chiar dacă randamentele obligațiunilor de stat britanice rămân ridicate.

Războiul din Orientul Mijlociu afectează sectorul tehnologic

Cu prețul petrolului peste 110 dolari pe baril, este dificil ca acțiunile să continue să crească. Acțiunile americane au scăzut luni, pe fondul crizei energetice care amenință comerțul cu AI. Investitorii încep acum să ia în calcul impactul pe care un conflict prelungit și prețurile ridicate la energie pe termen lung l-ar avea asupra semiconductorilor și a altor acțiuni din sectorul tehnologic. Războiul din Iran amenință lanțurile de aprovizionare care sunt cruciale pentru producerea semiconductorilor care alimentează revoluția AI. Costurile metalelor prețioase și ale heliului, care este vital pentru producția de semiconductori, sunt în creștere.

Deocamdată, perturbările cauzate de război au un efect limitat asupra producătorilor de cipuri, precum Infineon și TSMC, și nu a existat o serie de revizuiri negative ale câștigurilor care ar putea afecta prețurile acțiunilor. Cu toate acestea, dacă conflictul se prelungește, ar putea avea efecte mai profunde, de exemplu asupra aspectelor economice ale funcționării centrelor de date. Acest lucru ar putea duce, în cele din urmă, la o reducere a investițiilor în AI, ceea ce este crucial atât pentru piața bursieră americană, cât și pentru economia SUA. Acest lucru nu reprezintă încă o preocupare, dar ar putea constitui un risc major pentru investitorii optimisti de pe piața bursieră în lunile următoare.

Toate privirile îndreptate spre Nvidia

Astăzi, toate privirile vor fi îndreptate spre sectorul tehnologic. Micron și SanDisk au înregistrat ambele scăderi de peste 5% la începutul săptămânii. Nvidia a scăzut cu 1,7%. Am putea asista la o evoluție laterală a acțiunilor din sectorul tehnologic american marți, în așteptarea raportului privind rezultatele financiare al Nvidia, care va fi publicat miercuri. Perspectivele gigantului producător de cipuri în ceea ce privește vânzările și evaluarea sa privind adoptarea AI la nivel de întreprindere vor fi esențiale pentru următoarea etapă a tranzacționării în sectorul tehnologic. Deocamdată, contractele futures pe acțiuni americane sunt în scădere, fiind așteptată o scădere de 0,5% pentru Nasdaq la deschiderea pieței americane mai târziu astăzi.