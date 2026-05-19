Sinteza piețelor: Acțiunile SAP înregistrează o creștere spectaculoasă⚡Piețele bursiere europene trec în teritoriul pozitiv🟩

Piețe și macroeconomie Indicii europeni sunt în creștere marți – indicele german DAX a crescut cu aproximativ 1,3%, CAC 40 din Franța cu 0,9%, FTSE 100 cu aproximativ 0,7%, iar indicele paneuropean Stoxx 600 a crescut cu aproape 0,8–0,9%. Principalul catalizator al creșterilor este decizia președintelui Donald Trump de a anula atacul planificat asupra Iranului, în urma solicitărilor aliaților din Golful Persic – Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite – care au insistat ca diplomației să i se acorde mai mult timp.

Trump a anunțat că există o „șansă foarte bună” de a se ajunge la un acord nuclear cu Iranul, ceea ce a atenuat în mod evident tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu. Petrolul brut a scăzut cu aproximativ 2%, deși Brent rămâne peste 100 de dolari pe baril – contractele cu livrare în iulie se tranzacționează la aproximativ 109,8 dolari. Dolarul a revenit pe o traiectorie ascendentă după revenirea de luni – indicele Bloomberg Dollar Spot a crescut cu 0,3%, iar USDIDX oscilează în jurul valorii de 99,13–99,14, reflectând sentimentul fragil al pieței.

Printre sectoarele Euro Stoxx 50, liderii sunt: Transporturi (+2,61%), Bunuri de consum discreționare (+1,42%), Industrii (+1,36%) și Sănătate (+1,12%). Sectorul energetic este singurul care se află în teritoriu negativ (-0,03%), tras în jos de slăbiciunea TotalEnergies și Eni, în timp ce sectorul materialelor înregistrează doar o creștere simbolică (+0,18%). Sectorul tehnologic (SAP +6,92%, Rheinmetall +5,07%) și cel al bunurilor de consum și industriale conduc creșterile din cadrul indicelui Euro Stoxx 50, în timp ce Infineon (-1,81%) și ASML (-0,76%) rămân printre puținele acțiuni care înregistrează pierderi. Companii SAP este cea mai mare câștigătoare a zilei pe Euro Stoxx 50, înregistrând un salt de aproape +6,9% – compania beneficiază în mod clar de valul de optimism din jurul sectorului tehnologic și de revenirea apetitului pentru risc; de la începutul anului, compania este încă în scădere cu aproape 25%.

Rheinmetall a crescut cu peste 5%, iar sectorul apărării (+2,5%) este unul dintre cele mai performante din Europa – compania suedeză Saab a crescut cu aproximativ 4–5% după confirmarea faptului că Suedia va achiziționa fregate navale din Franța pentru peste 4 miliarde de dolari, Saab urmând să dezvolte sisteme radar și de armament.

Evolution Gaming a înregistrat o creștere de peste 11% în urma anunțului privind un program de răscumpărare de acțiuni în valoare de 2 miliarde de euro (aproximativ 2,4 miliarde de dolari), una dintre cele mai mari operațiuni de acest gen din istoria companiei.

Vallourec a înregistrat o scădere de aproape 7,8% după ce ArcelorMittal și-a vândut participația de 10% în producătorul francez de țevi din oțel la un preț redus, generând venituri de aproximativ 667 de milioane de euro.

Uniper a înregistrat o creștere de aproximativ 1,9–9,3% în urma anunțului guvernului german privind intenția de a privatiza grupul energetic – guvernul deține 99,12% din acțiunile companiei și intenționează să le vândă sau să listeze compania la bursă, ceea ce ar putea fi una dintre cele mai mari tranzacții europene ale anului. Infineon Technologies (-1,81%) și ASML (-0,76%) afectează sectorul tehnologic, chiar dacă SAP înregistrează o revenire puternică – investitorii adoptă o abordare selectivă față de producătorii de cipuri, pe fondul incertitudinii legate de comerțul global și de rezultatele viitoare ale Nvidia.

