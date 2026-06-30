Petrolul pierde 30% într-un singur trimestru 🚩 Morgan Stanley își revizuiește din nou previziunile

Piața petrolului își schimbă rapid direcția. Până de curând, investitorii erau îngrijorați de întreruperile în aprovizionare prin Strâmtoarea Hormuz și de un potențial șoc al ofertei. Astăzi, această perspectivă se inversează treptat. Morgan Stanley și-a redus previziunile privind prețul petrolului pentru a doua oară în aproximativ două săptămâni, argumentând că fluxurile prin Hormuz revin la normal mai repede decât se aștepta, în timp ce piața se confruntă, de asemenea, cu o producție puternică din SUA și o cerere slabă din partea Chinei. Ce prognozează banca? Morgan Stanley a redus prognoza privind țițeiul Brent la o medie de 75 USD pe baril atât pentru trimestrul al treilea, cât și pentru trimestrul al patrulea din 2026. Aceasta înseamnă că prognozele anterioare au fost reduse cu 15 USD, respectiv 5 USD pe baril.

Banca a redus, de asemenea, prognozele pentru toate cele patru trimestre ale anului 2027 și se așteaptă acum ca țițeiul Brent cu livrare la o dată viitoare să se tranzacționeze la aproximativ 70 USD pe baril până la sfârșitul anului 2027.

Potrivit analiștilor de la Morgan Stanley, principalul motiv al acestei revizuiri îl reprezintă redresarea mai rapidă decât se aștepta a transportului de petrol prin Strâmtoarea Hormuz, ca urmare a progreselor înregistrate în negocierile dintre SUA și Iran.

În același timp, din SUA provine o cantitate mai mare de petrol, în timp ce cererea din China rămâne dezamăgitor de slabă. Această combinație între creșterea ofertei și scăderea consumului sporește riscul unui surplus global de petrol.

Contractele futures pe țițeiul Brent au scăzut cu aproximativ 30% în acest trimestru, demonstrând cât de repede a trecut piața de la evaluarea riscului geopolitic la îngrijorarea privind surplusul de ofertă.

Strâmtoarea Hormuz rămâne una dintre cele mai importante rute de transport pentru piața mondială a petrolului. Orice îmbunătățire a situației din regiune reduce prima de risc geopolitică care susținea anterior prețurile.

Morgan Stanley nu este singura bancă de investiții care își schimbă perspectiva. Goldman Sachs și-a redus, de asemenea, previziunile privind piața petrolului, ceea ce sugerează că marile instituții financiare devin tot mai prudente în ceea ce privește perspectivele prețurilor.

Pentru investitori, acest lucru marchează o schimbare clară de perspectivă. Piața nu se mai concentrează doar pe riscul de conflict din Orientul Mijlociu și acordă o atenție sporită factorilor fundamentali — echilibrul dintre oferta și cererea globală.

Dacă producția rămâne la un nivel ridicat, iar cererea, în special cea din China, nu reușește să se accelereze, presiunea asupra prețurilor petrolului ar putea continua în următoarele trimestre. Morgan Stanley consideră că cel mai mare risc pentru piață nu mai este lipsa petrolului, ci posibilitatea apariției unui surplus. Un astfel de scenariu ar putea menține prețurile petrolului Brent sub presiune, chiar dacă tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu rămân ridicate. Graficul contractelor futures pe țițeiul Brent (OIL), interval zilnic Petrolul a suferit o scădere semnificativă și se stabilizează acum în intervalul 72–74 USD — niveluri care nu au mai fost înregistrate de la sfârșitul lunii februarie 2026. Indicele RSI se află aproape de limita superioară a zonei de supravânzare, la aproximativ 30. Următorul nivel important de suport este zona nivelului rotund de 70 USD pe baril, zonă susținută suplimentar de reacțiile anterioare ale prețurilor din luna februarie. Sursa: xStation

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