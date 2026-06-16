Petrolul scade iar acțiunile beneficiază de „dividendul păcii”, în timp ce SpaceX continuă să se afle pe val

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Piețele bursiere din Europa câștigă avânt pe măsură ce avansăm marți, după o puternică revenire înregistrată luni, declanșată de știrea că SUA și Iranul vor semna un acord pentru a pune capăt războiului și a redeschide Strâmtoarea Ormuz până la sfârșitul săptămânii. Prețul petrolului își continuă scăderea și a înregistrat astăzi o scădere de peste 3,50%, țițeiul Brent tranzacționându-se la puțin peste 80 de dolari pe baril.

„Dividendul păcii” stimulează încrederea pieței

Deși acordul nu a fost încă semnat oficial, se pare că piețele beneficiază deja de un „dividend al păcii”. Indicii americani au închis luni la niveluri record, alături de un nou record al indicelui Eurostoxx 600. Scăderea prețului petrolului și o reducere semnificativă a randamentelor obligațiunilor stimulează, de asemenea, perspectivele pentru acțiuni. Observăm că piețele europene încearcă să recupereze decalajul față de SUA, iar această tendință ar putea continua, întrucât unii indici europeni rămân sub nivelurile de dinainte de război, cum ar fi FTSE 100, care se află încă la aproximativ 500 de puncte distanță de maximul atins la începutul lunii ianuarie.

OpenAI cheltuiește rapid lichiditățile

Tema inteligenței artificiale rămâne în centrul atenției piețelor astăzi, după ce detaliile financiare ale OpenAI au fost dezvăluite de jurnaliști peste noapte. Principala concluzie este că firma a cheltuit 34 de miliarde de dolari anul trecut, o sumă semnificativ mai mare decât cea din 2024. Potrivit FT, 19 miliarde de dolari au fost cheltuiți pe cercetare și dezvoltare, iar alte 6 miliarde de dolari pe vânzări și marketing. Cheltuielile depășesc veniturile, care se ridică la aproximativ 2 miliarde de dolari pe lună, în creștere față de 1 miliard de dolari în 2024. Se estimează că firma a înregistrat venituri de 13 miliarde de dolari anul trecut. Deși această sumă este semnificativ mai mică decât costurile, veniturile cresc rapid, ceea ce ar putea liniști investitorii în perioada premergătoare ofertei publice inițiale (IPO) care va avea loc mai târziu în acest an.

Dacă excludem costurile asociate restructurării OpenAI pentru a deveni o corporație de utilitate publică, compania a înregistrat o pierdere de 8 miliarde de dolari anul trecut. Aceasta este o sumă mai mare decât pierderea înregistrată de SpaceX în 2025, ceea ce înseamnă că OpenAI cheltuiește mai mult și este evaluată la un nivel mai scăzut decât SpaceX, la aproximativ 800 de miliarde de dolari.

Prudența privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz este ignorată deocamdată

Prețul petrolului continuă să scadă, chiar dacă unii șefi ai companiilor de transport petrolier își exprimă prudența cu privire la redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Conducătorii celor mai mari companii de transport maritim din lume doresc mai mult decât simpla semnare a unui acord; minele trebuie dezamorsate, iar toate ostilitățile trebuie să înceteze înainte ca petrolierele cu încărcături în valoare de sute de milioane de dolari să poată traversa strâmtoarea fără teama unei escaladări a tensiunilor care ar putea duce la închiderea strâmtorii în timpul călătoriei. Astfel, chiar dacă se semnează un acord pentru încetarea războiului dintre SUA și Iran, situația nu este lipsită de provocări. Petrolul Brent se menține peste 80 de dolari pe baril și este puțin probabil să scadă sub acest nivel până când nu vom începe să vedem nave de marfă traversând cu succes strâmtoarea.

Băncile centrale în centrul atenției, pe fondul majorării ratei de către BoJ

Atenția se va îndrepta către evoluțiile macroeconomice pe măsură ce ne apropiem de publicarea de mâine a IPC din Marea Britanie și de reuniunea FOMC. Banca Japoniei a urmat exemplul BCE și a majorat ratele dobânzilor în această dimineață. Ratele dobânzilor din Japonia sunt acum de 1% și se află la cel mai ridicat nivel din ultimii 31 de ani. Această majorare a ratei a fost semnalată cu mult timp în avans, iar yenul japonez (JPY) a înregistrat doar o ușoară creștere față de dolarul american (USD), cu 0,1%. Cu toate acestea, perechea USDJPY se menține încă peste 160, ceea ce înseamnă că BoJ mai are de lucru dacă dorește să aprecieze yenul pentru a atenua presiunile inflaționiste interne. Totuși, privind în perspectivă, perspectivele privind noi majorări ale ratei dobânzii de către BoJ nu sunt clare, întrucât o scădere a prețului petrolului ar putea contribui semnificativ la limitarea preocupărilor viitoare legate de inflație în Japonia.

Creșterile ratei dobânzii ale BoJ și ale BCE au fost amândouă anunțate cu mult timp în avans, ceea ce explică reacția moderată a pieței, perechea EURUSD a crescut cu 0,5% în ultimele 5 zile și se tranzacționează în jurul valorii de 1,16 dolari. Totuși, cea mai mare incertitudine o reprezintă direcția pe care o va adopta Rezerva Federală în cadrul ședinței de miercuri. Este prima ședință a lui Kevin Warsh în calitate de președinte. El nu este un susținător al orientărilor prospective, așa că cum va comunica piețelor poziția actuală a Fed cu privire la politica monetară? Având în vedere contextul economic solid și un IPC de peste 4%, Fed nu dispune de prea mult spațiu de manevră. Este posibil ca Warsh să nu poată evita furia președintelui Trump, întrucât nu ne așteptăm ca acesta să semnaleze că urmează reduceri ale ratei dobânzii, dimpotrivă, ne așteptăm la o pauză prelungită din partea Rezervei Federale în lunile următoare.