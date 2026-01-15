⏬Petrolul și argintul, în scădere după Trump

Aspecte esențiale Scăderea prețurilor mărfurilor: Prețurile petrolului și argintului au scăzut brusc după ce președintele Trump a semnalat o pauză în potențiala acțiune militară împotriva Iranului și a amânat impunerea de noi tarife asupra mineralelor critice.

Prețurile petrolului și argintului au scăzut brusc după ce președintele Trump a semnalat o pauză în potențiala acțiune militară împotriva Iranului și a amânat impunerea de noi tarife asupra mineralelor critice. TSMC depășește estimările de profit: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a raportat profituri trimestriale mai bune decât se aștepta, de 505,7 miliarde NT$ (16 miliarde USD), stimulând încrederea în acțiunile din sectorul tehnologic și cererea de inteligență artificială.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a raportat profituri trimestriale mai bune decât se aștepta, de 505,7 miliarde NT$ (16 miliarde USD), stimulând încrederea în acțiunile din sectorul tehnologic și cererea de inteligență artificială. Rotația pieței: În ciuda volatilității materiilor prime, analiștii consideră că evoluția actuală a prețurilor reprezintă mai degrabă o rotație a capitalului decât un semn de epuizare a tendinței.

Prețurile petrolului scăzute pe fondul relaxării tensiunilor Prețurile petrolului au scăzut pentru prima dată în șase zile. Această corecție este determinată în principal de semnalele venite de la Washington cu privire la o potențială reducere a tensiunilor geopolitice: Pauză strategică : Președintele Trump a indicat că ar putea amâna orice acțiune militară împotriva Iranului pentru moment.

Garanții diplomatice : Președintele a declarat că a fost asigurat de surse că guvernul de la Teheran va înceta uciderea persoanelor implicate în protestele generalizate.

Evoluția prețurilor : Țițeiul West Texas Intermediate (WTI) a scăzut de la niveluri apropiate de 61 USD, ajungând să se tranzacționeze sub 60 USD pe baril. Țițeiul Brent a înregistrat, de asemenea, o scădere semnificativă de 2,9%. Structura pieței : Prețurile actuale ale contractelor futures indică un backwardation al pieței până în martie 2027, ceea ce înseamnă că prețurile spot au o primă față de contractele futures pe termen scurt, înainte de a trece la un contango semnificativ după această dată. Corectarea argintului urmează cumpărărilor „frenetice” Argintul, alături de alte metale prețioase, s-a retras de la recentele maxime istorice. Această retragere este notabilă deoarece urmează unei perioade de cumpărări „frenetice” atât în SUA, cât și în China. Amânarea tarifelor : Argintul a scăzut după ce președintele Trump a amânat impunerea de noi tarife asupra importurilor de minerale critice. Deși scăderea imediată a fost de 4%, volatilitatea intraday a dus la o scădere a metalului de la aproape 93 USD la 86 USD pe uncie.

Schimbare de politică : Administrația a propus negocierea de acorduri bilaterale și stabilirea de „prețuri minime” pentru importuri, în locul taxelor tradiționale bazate pe procente.

Performanță relativă : Scăderea argintului este agravată de reducerea generală a riscului geopolitic; între timp, aurul s-a dovedit mai rezistent, pierzând doar aproximativ 0,4%. Contextul general al pieței: rotație în locul oboselii În ciuda slăbiciunii de joi, analiștii de piață sugerează că aceste scăderi sunt în prezent prea modeste pentru a deraia tendințele puternice de creștere stabilite pe parcursul anului 2025 și la începutul anului 2026. Consensul este că piața trece printr-o rotație a capitalului, mai degrabă decât printr-o inversare permanentă a tendinței. Sentimentul investitorilor a fost întărit și mai mult de rezultatele excelente ale Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Liderul în producția de cipuri a raportat un venit net de 505,7 miliarde NT$ (16 miliarde $) pentru trimestrul decembrie, depășind cu ușurință estimările analiștilor de 467 miliarde NT$. În timp ce contractele futures pe indicii bursieri din SUA și Europa au crescut pe fondul acestei știri, acțiunile TSMC au înregistrat o ușoară scădere de 1% în tranzacțiile locale, după o creștere marginală în sesiunile după închiderea burselor din SUA. ​​ ​​

