Petrolul WTI scade cu peste 2%, atingând cel mai scăzut nivel din luna mai

Aspecte esențiale Exces istoric de ofertă: Petrolul brut (WTI la cel mai scăzut nivel din luna mai) este presat de previziunile IEA privind un excedent record de 4 mb/zi în 2026 , ceea ce sugerează cea mai lungă perioadă de supraofertă din ultimul deceniu.

Deteriorarea situației geopolitice: Prețurile au scăzut din cauza deteriorării situației din Orientul Mijlociu și a aversiunii reînnoite față de risc, generată de tensiunile comerciale dintre SUA și China.

Iran/Comerț: Vizibilitatea crescută a exporturilor de petrol iranian către China (cu transpondere activate) adaugă presiune asupra ofertei, în timp ce piața ignoră în mare măsură riscurile legate de producția rusă.

Petrolul brut a înregistrat scăderi semnificative de la sfârșitul lunii septembrie, cotația Brent scăzând la aproximativ 62 USD, iar WTI atingând 58 USD pe baril. După luni de presiune, Brent a pierdut aproximativ 15% din valoarea sa de la începutul anului, în principal din cauza îngrijorărilor legate de un potențial exces de ofertă la nivel global. Agenția Internațională pentru Energie (AIE) și-a majorat prognoza privind surplusul pentru 2026 la un nivel record de 4 milioane de barili pe zi (mb/d), ceea ce ar reprezenta cel mai mare „exces” anual din istorie. Deși un surplus de această amploare pare de neimaginat, combinația dintre politica de restabilire a producției OPEC+ și lipsa unei creșteri puternice a cererii globale ar putea face ca 2026 să aducă cea mai lungă perioadă de supraofertă din ultimul deceniu. Factori care determină scăderea pieței Scăderea prețurilor petrolului este rezultatul mai multor fenomene paralele: Tensiuni reînnoite între SUA și China: Beijingul a anunțat restricții asupra mai multor entități americane și a declarat posibilitatea unor măsuri suplimentare de retaliere, determinând o creștere a aversiunii față de riscul de piață.

Dezescaladarea geopolitică: Acordul dintre Israel și Hamas a redus temerile asociate cu o posibilă escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu.

Presiunea crescândă asupra ofertei: OPEC+ continuă să-și refacă producția, iar AIE prevede că rivalii globali ai cartelului vor contribui în mod semnificativ la surplusul record prognozat. Contextul Iranului și traficul de petroliere către China Un factor critic care stă la baza scăderii prețului petrolului este amenințarea reprezentată de Iran, care, după ani de restricții, încearcă să-și crească exporturile către China. O evoluție notabilă în ultimele luni a fost transportul țițeiului iranian către China cu transpondere (sisteme AIS) activate, ceea ce evidențiază încrederea crescândă, dar și tensiunile politice tot mai mari cu SUA. Statele Unite amenință cu intensificarea sancțiunilor și inspectarea încărcăturilor, în special după reintroducerea anumitor restricții internaționale. Iranul a declarat că orice încercare a SUA de a interfera cu transporturile sale va fi întâmpinată cu reciprocitate imediată. Acest lucru adâncește incertitudinea și complică setarea unei prime referitoare la riscul politic, deși vizibilitatea crescută a transporturilor către China (transpondere activate) contribuie la o mai mare transparență și exercită presiuni indirecte asupra piețelor de mărfuri. În același timp, piața pare să ignore în mare măsură riscul de aprovizionare asociat Rusiei, în urma unei serii de atacuri ucrainene asupra infrastructurii petroliere, care au dus la dezactivarea a până la 40% din capacitatea de prelucrare a țării. Piața pare convinsă de o ofertă excesivă majoră în anii următori. În prezent, observăm un fenomen de contango relativ clar în curba forward începând cu luna februarie a anului viitor. Până în februarie, există doar un ușor fenomen de backwardation de doar 1%. Prețul se apropie, de asemenea, de un punct minor de rulaj, ceea ce ar trebui să aducă prețul mai aproape de 57,5 dolari pe baril. Sursa: Bloomberg Finance LP Prețul se află în prezent într-o zonă importantă de cerere, peste 55 USD per baril. Goldman Sachs sugerează că prețul are șanse să scadă sub acest nivel anul viitor, deși cheia va fi dacă surplusul mare prognozat se va materializa efectiv. În acest moment, acest surplus masiv nu se reflectă încă în date. Stocurile de țiței din SUA rămân scăzute, deși rezervele strategice sunt reconstituite simultan. Sursa: xStation 5

