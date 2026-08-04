Pfizer nu mai este doar despre COVID; compania raportează rezultate solide 💰

Pfizer (PFE.US) a înregistrat rezultate solide pentru al doilea trimestru al anului 2026, ceea ce susține opinia că firma devine din ce în ce mai puțin dependentă de activitatea legată de COVID și generează venituri tot mai mari din celelalte produse „de bază” ale sale. Rezultate trimestriale Venituri: 15,03 miliarde USD față de estimarea de consens de 14,41 miliarde USD (+3% față de aceeași perioadă a anului trecut)

Câștig pe acțiune ajustat (EPS): 0,77 USD față de 0,68 USD așteptat

Pierdere netă conform GAAP: 248 milioane USD (EPS: -0,04 USD), comparativ cu un profit de 2,91 miliarde USD înregistrat cu un an în urmă – diferența se datorează în principal costurilor unice de restructurare și deprecierilor activelor intangibile

Eliquis (un anticoagulant, comercializat în colaborare cu Bristol Myers Squibb): 2,43 miliarde USD, +19% față de aceeași perioadă a anului trecut, cu mult peste așteptări (estimare: 2,08–2,09 miliarde USD)

Prevnar (vaccinuri): 1,34 miliarde USD, ușor sub estimarea de 1,38 miliarde USD Nu mai este vorba doar de COVID Concluzia principală a raportului: veniturile din produsele non-COVID au crescut cu încă 1,5 miliarde USD, permițând companiei să majoreze limita inferioară a previziunilor sale pentru întregul an. În același timp, compania și-a redus previziunile privind veniturile pentru segmentul COVID (vaccin + Paxlovid) la 4 miliarde USD, de la 5 miliarde USD anterior. Acest lucru arată o schimbare clară în structura veniturilor – Pfizer compensează scăderea vânzărilor legate de COVID prin: Eliquis – vânzări în creștere datorită prețurilor nete mai bune în SUA (reduceri mai mici) și cererii globale puternice

Padcev – un medicament țintit împotriva cancerului – a contribuit, de asemenea, la atenuarea presiunii asupra segmentului COVID

Produsele achiziționate – veniturile din acest segment au crescut cu 25% la nivel operațional față de aceeași perioadă a anului trecut Revizuirea previziunilor Venituri anuale: acum 60,5–62,5 miliarde de dolari SUA (anterior 59,5–62,5 miliarde de dolari SUA) – limita inferioară a fost majorată

EPS (ajustat): neschimbat, 2,80–3,00 USD (ia în calcul impactul sumei de 650 milioane USD aferentă acordului de licență cu compania chineză Innovent Biologics, în valoare de până la 10,5 miliarde USD)

Acest interval sugerează că vânzările vor rămâne practic neschimbate sau vor înregistra o ușoară scădere față de cifra de 62,6 miliarde USD pentru 2025 Reducerea costurilor – o nouă etapă Pfizer a anunțat extinderea programului său de reducere a costurilor: Noua țintă: economii nete totale de 6,7 miliarde USD (o creștere față de nivelurile anterioare)

Între 2027 și 2029 se vor realiza economii suplimentare de 2,5 miliarde USD

Accentul se pune pe: îmbunătățirea portofoliului de produse, modificări ale structurii rețelei operaționale și creșterea eficienței operaționale

Prima fază a programului (1,5 miliarde de dolari SUA) este pe cale să fie finalizată până la sfârșitul anului 2027 Perspective – domeniu de creștere: obezitatea Directorul general Albert Bourla a subliniat că „produsele lansate și achiziționate au înregistrat performanțe bune” și că programul dedicat obezității „avansează cu un elan semnificativ”. Aceasta se referă la achiziția Metzer în valoare de 10 miliarde de dolari – Pfizer speră că aceasta îi va permite să-și consolideze o poziție puternică pe piața în creștere rapidă a medicamentelor împotriva obezității (segmentul GLP-1). Investitorii așteaptă date din studiile clinice care combină o injecție cu GLP-1 cu un compus de amilină – acest lucru ar putea fi un catalizator cheie pentru cotația acțiunilor în următoarele trimestre. Piața a reacționat destul de calm la aceste rezultate – acțiunile s-au tranzacționat fără variații semnificative în tranzacționarea pre-piață, ceea ce sugerează că rezultatele solide fuseseră deja parțial reflectate în preț și că investitorii așteaptă dovezi pe termen mai lung privind transformarea companiei dincolo de pandemia de COVID-19. De la valul de Covid, acțiunile PFE s-au aflat într-o tendință descendentă pronunțată, limitată de mediile mobile exponențiale. Sursă: xStation

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."