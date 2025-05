Pfizer va plăti peste 1 miliard de dolari pentru o terapie chineză împotriva cancerului 💉

Acțiunile Pfizer (PFE.US) câștigă aproape 2% în urma anunțului că societatea va cumpăra o licență pentru o nouă terapie imuno-oncologică de la gigantul biotehnologic chinez 3SBio Inc. Plata inițială de 1,25 miliarde de dolari marchează cel mai mare acord de licență de acest gen cu o companie farmaceutică chineză. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Acțiunile Pfizer revin de la al doilea minim care a afectat sectorul biotehnologic după ce Donald Trump a semnat un ordin executiv privind prețurile medicamentelor eliberate pe bază de rețetă. Acțiunile au depășit media mobilă exponențială de 30 de zile (EMA30, violet deschis), deși câștigurile au stagnat la nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%. O potențială depășire a mediei exponențiale de 100 de zile (violet închis) ar fi esențială pentru revenirea la zona recentă de consolidare. Sursa: xStation5 Începutul unui parteneriat strâns Terapia care se află în centrul tranzacției, SSGJ-707, este un tratament inovator împotriva cancerului care stimulează sistemul imunitar pentru a lupta împotriva tumorilor și inhibă formarea de noi vase de sânge esențiale pentru creșterea tumorilor. Terapia este în prezent supusă unor studii clinice pentru mai multe tipuri de tumori, studiile de ultimă etapă urmând să înceapă în China până la sfârșitul anului 2025. Acordul de licențiere marchează începutul unei colaborări mai ample și reflectă interesul tot mai mare al Pfizer pentru inovațiile biotehnologice chineze. Plățile de etapă clinice ar putea totaliza până la 4,8 miliarde de dolari, iar gigantul farmaceutic american intenționează, de asemenea, să investească aproximativ 100 de milioane de dolari în 3SBio. Pfizer va fi responsabilă de fabricarea terapiei în SUA și de distribuția sa la nivel mondial. Plată în plus sau investiție strategică? În comparație cu o tranzacție similară realizată de Merck (588 de milioane de dolari în avans + 2,7 miliarde de dolari în plăți de etapă), Pfizer pare să plătească o primă pentru intrarea sa relativ târzie în domeniul terapiilor oncologice de ultimă generație. Ca urmare a modificărilor recente ale structurii capitalului său și a scăderii generale a prețului acțiunilor de la pandemia COVID-19, tranzacția are o importanță strategică fundamentală pentru a asigura poziția Pfizer pe o piață în creștere rapidă. O tranzacție care sfidează protecționismul Interesul crescând pentru inovația farmaceutică din China contrastează cu izolaționismul în creștere al SUA, în special în domeniul sănătății și al aprovizionării cu medicamente. Donald Trump a subliniat în mod repetat necesitatea de a reduce dependența de medicamentele fabricate în Asia - în special în China și India - punând totodată la îndoială calitatea și siguranța acestora. În consecință, acordul a stârnit optimism în sectorul farmaceutic din China - subindicele Hang Seng pentru sectorul sănătății a depășit astăzi performanța pieței chineze în general, câștigând 3,8 %. În ciuda veniturilor relativ stabile din ultimele trimestre, acțiunile Pfizer rămân sub presiune din cauza concurenței intense și a lipsei unei game de medicamente inovatoare. Cu un raport P/E forward de 8,4, compania rămâne relativ ieftină în comparație cu sectorul farmaceutic mai larg și cu indicele S&P 500 în general. Sursa: XTB Research

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."