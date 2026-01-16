Piața boabelor de cacao în scădere? 📉 Producția slabă din Europa și recoltele bogate din Africa determină creșterea prețurilor

După creșterile puternice din 2024 și 2025, boom-ul boabelor de cacao este acum o amintire îndepărtată, piața fiind blocată într-o tendință descendentă puternică de luni de zile. Contractele futures pe cacao au scăzut astăzi sub 5.000 de dolari pe tonă, atingând cel mai scăzut nivel din 26 noiembrie, sub presiunea semnalelor slabe de cerere și a îmbunătățirii perspectivelor de aprovizionare în Africa de Vest. Ce determină scăderea prețului boabelor de cacao? Producția europeană a scăzut brusc în Q4 2025 , cu 8,3% față de anul precedent , până la 304.470 tone . Aceasta a fost a șasea scădere consecutivă și mult mai gravă decât previziunile, care indicau o scădere de 2,9% . Europa rămâne cea mai mare piață mondială de cacao, ceea ce o face un barometru cheie pentru consumul global.

Se preconizează că producția din Asia va scădea cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut , atingând minimul din ultimii 10 ani . Procesarea este sub presiune la nivel global, evidențiind scăderea cererii și provocările de pe piața ciocolatei, pe fondul încetinirii achizițiilor.

Dolarul american puternic și exportatorii/producătorii care utilizează creșterile anterioare ale prețurilor pentru a-și acoperi aprovizionarea prin poziții short afectează, de asemenea, cererea de contracte futures.

Condițiile favorabile de recoltare din Africa de Vest adaugă presiune descendentă. Tropical General Investments Group a declarat vinerea trecută că vremea favorabilă ar trebui să crească producția de cacao în februarie și martie în Coasta de Fildeș și Ghana . Fermierii raportează păstăi mai mari și mai sănătoase decât acum un an.

Mondelez a remarcat că numărul păstăilor de cacao din Africa de Vest este cu 7% peste media pe cinci ani și „semnificativ mai mare” decât în sezonul trecut. În același timp, recoltarea principală a început în Coasta de Fildeș , fermierii fiind optimiști în ceea ce privește calitatea.

Stocurile reduse au fost un factor optimist pe termen lung, dar situația a început să se stabilizeze: stocurile de cacao monitorizate de ICE în porturile americane au scăzut pe 26 decembrie la un minim de 9,75 luni , de 1.626.105 saci , dar de atunci au revenit la un maxim de patru săptămâni , de 1.660.515 saci .

De asemenea, merită să reținem că, pe 26 noiembrie , Parlamentul European a confirmat o amânare de un an a normelor care restricționează importurile de cacao legate de riscul de defrișare. EUDR al UE este conceput pentru a reduce defrișările legate de mărfuri cheie, precum soia și cacao, ceea ce înseamnă că, în 2026, importurile vor rămâne în mare parte nerestricționate în acest domeniu. Ce ar putea susține prețurile? Cacao beneficiază în prezent de un sprijin limitat din partea semnalelor privind scăderea livrărilor din Coasta de Fildeș , cel mai mare producător mondial. Fermierii au livrat 1,073 milioane de tone (MMT) către porturi în acest sezon (între 1 octombrie și 4 ianuarie ), în continuare cu 3,3% mai puțin față de 1,11 MMT în aceeași perioadă a anului precedent.

Peak Trading Research estimează că reponderea anuală a indicelui mărfurilor ar putea declanșa achiziționarea a aproximativ 37.000 de contracte futures pe cacao , echivalentul a aproape 31% din totalul opțiunilor deschise pe cacao , contribuind potențial la susținerea prețurilor în jurul nivelurilor actuale.

Cacao va fi adăugată la Bloomberg Commodity Index (BCOM) în această lună . Conform estimărilor Citigroup , includerea ar putea atrage până la 2 miliarde de dolari în achiziții de contracte futures pe cacao la NY . CACAO (Interval D1) Sursa: xStation 5

