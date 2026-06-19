Piața din SUA închisă: Amânarea negocierilor afectează contractele futures

Reamintim că astăzi nu va avea loc nicio sesiune de tranzacționare pe Wall Street. Americanii sărbătoresc „Juneteenth”, ziua care comemorează abolirea sclaviei în Statele Unite. În aceste condiții, se observă o scădere a lichidității pe piața globală, iar activitatea investitorilor este limitată. Lipsa tranzacțiilor pe piața spot (segmentul în care tranzacțiile de cumpărare și vânzare se decontează imediat) nu înseamnă însă că operațiunile de pe piața contractelor futures s-au oprit. Indici Acest lucru ne oferă o perspectivă asupra sentimentului care predomină astăzi pe piața americană (deși trebuie menționat că, din cauza închiderii pieței americane, mișcările contractelor futures pot fi mai volatile și mai puțin reprezentative pentru imaginea de ansamblu a pieței). Predomină scăderile – contractele futures pe S&P 500 sunt în scădere cu 0,2%, iar Nasdaq 100 înregistrează o scădere de 0,3%. Amânarea următoarei runde de negocieri de pace, care urma să aibă loc astăzi la Burgenstock, în Elveția, nu ajută deloc. Geopolitică Motivul anulării negocierilor nu este clar. Partea americană invocă probleme logistice nerezolvate, în timp ce partea iraniană invocă un nou val de atacuri israeliene asupra Libanului, care încalcă termenii memorandumului semnat miercuri. Ceea ce este cert, însă, este că aceasta nu reprezintă sfârșitul incertitudinii care planează asupra conflictului din Orientul Mijlociu. Mărfuri energetice În contextul acestor evenimente, am observat creșteri modeste ale prețurilor mărfurilor energetice în primele ore de tranzacționare. Cu toate acestea, un armistițiu ulterior între Israel și Hezbollah a dus la noi scăderi. Pentru țițeiul Brent trebuie să plătim aproximativ 79 de dolari, în timp ce WTI oscilează în jurul valorii de 76 de dolari. Pe de altă parte, prețul gazului pe bursa olandeză TTF este în creștere (în prezent 41,8 dolari pe MWh). Graficul 1: OIL [interval zilnic] (23.10.2024 - 19.06.2026) Sursa: xStation, 19.06.2026 Analiză tehnică Graficul 2: US100 [interval zilnic] (15.10.2025 - 19.06.2026) Sursa: xStation, 19.06.2026 După o corecție mai profundă până în apropierea nivelului de retragere Fibonacci de 23,6%, indicele a revenit la tendința ascendentă pe termen mediu, depășind pragul de 30.000 de puncte. Mediile mobile sunt poziționate ideal pentru o tendință ascendentă; EMA 50, situată în jurul valorii de 28.800, acționează ca un suport cheie – atâta timp cât cotațiile rămân deasupra zonei delimitate de aceasta, potențialele scăderi pot fi considerate mai degrabă o corecție în cadrul tendinței ascendente dominante. Indicatorul RSI se situează în jurul valorii de 60, ceea ce nu înseamnă încă o supraîncălzire a pieței. După perioada de scădere a barelor histogramei MACD (care a reflectat corecția din luna mai), impulsul descendent s-a estompat în mod evident.

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