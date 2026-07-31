Piața își reduce așteptările privind creșterea ratelor dobânzilor

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Ședința de vineri a perechii euro-dolar se concentrează pe evaluarea continuă de către piață a ședinței de miercuri a Rezervei Federale și a celor mai recente date macroeconomice din SUA. Piața pornește din ce în ce mai mult de la premisa că Fed nu se va grăbi să aplice noi majorări ale ratei dobânzii, deși datele recente continuă să arate că economia SUA își menține o rezistență relativă.

Decizia Fed de miercuri nu a însemnat nicio modificare a ratelor dobânzilor, dar comunicatul băncii centrale a fost mai important decât decizia în sine. Kevin Warsh a subliniat că Fed trebuie să rămână prudentă și că nu poate declara prea devreme victoria asupra inflației. În același timp, absența unui semnal clar care să indice necesitatea unei înăspriri suplimentare a politicii monetare a fost interpretată de piață ca o confirmare a faptului că actualul ciclu de majorări ale ratei dobânzii s-ar putea apropia de final.

Înainte de ședință, prețurile de pe piață reflectau posibilitatea a două majorări suplimentare ale ratei dobânzii în acest an. Acest scenariu este acum mult mai puțin probabil, ceea ce elimină una dintre principalele surse de sprijin pentru dolarul american.

Un alt factor care afectează moneda americană a fost datele macroeconomice publicate ieri. Creșterea PIB-ului SUA încetinește, inflația măsurată prin PCE scade treptat, deși rămâne încă ridicată, în timp ce piața muncii continuă să dea dovadă de o rezistență puternică. Publicarea de astăzi a IPC-ului din Zona Euro va fi un alt semnal important pentru deciziile viitoare ale Băncii Centrale Europene.

Perechea euro-dolar se află în prezent prinsă între două perspective opuse. Pe de o parte, reducerea de către Fed a așteptărilor privind noi majorări ale ratei dobânzii exercită presiune asupra dolarului. Pe de altă parte, economia SUA continuă să înregistreze o evoluție relativ solidă, ceea ce permite Fed să mențină o poziție restrictivă. În ceea ce privește euro, piața așteaptă confirmarea faptului că inflația din Europa va continua să scadă și că BCE va avea marjă de manevră pentru a începe relaxarea politicii sale monetare.

Cotația euro-dolar

Sursă: xStation5

Factori care influențează în prezent cursul euro-dolar

Fed se apropie de finalul ciclului de majorări ale ratei dobânzii

Cel mai important eveniment pentru piața valutară din ultimele zile a fost ședința Rezervei Federale. Decizia de a menține ratele dobânzilor neschimbate era larg anticipată, astfel încât atenția s-a concentrat în principal asupra comunicării băncii centrale.

Kevin Warsh nu a alimentat așteptările privind noi majorări ale ratei dobânzii. Fed continuă să sublinieze necesitatea de a acționa cu prudență în lupta împotriva inflației, dar, în același timp, nu indică faptul că noi majorări ale costului finanțării reprezintă în prezent scenariul principal.

Aceasta reprezintă o schimbare semnificativă față de situația dinaintea ședinței. Anterior, piața excludea posibilitatea unor noi majorări ale ratei dobânzii, în condițiile în care inflația rămânea ridicată, iar economia SUA continua să dea dovadă de o rezistență considerabilă. Aceste așteptări s-au redus în mod evident.

Pentru dolar, acest lucru implică pierderea unei părți din sprijinul derivat din perspectiva unor noi majorări ale ratei dobânzii. Totuși, acest lucru nu înseamnă automat începutul unui trend descendent susținut pentru moneda americană. Fed va continua să reacționeze la datele care vor fi publicate, iar inflația persistentă menține deschisă posibilitatea ca ratele să rămână la un nivel mai ridicat pentru o perioadă mai lungă.

Date din SUA. Economia americană indică o încetinire, dar își menține rezistența

Cele mai recente publicații macroeconomice oferă o imagine din ce în ce mai complexă a economiei SUA.

Creșterea PIB-ului încetinește treptat, reflectând impactul majorărilor anterioare ale ratei dobânzii și al condițiilor financiare mai restrictive. Dinamica economică mai redusă diminuează marja de manevră pentru aplicarea unei înăspriri monetare mai puternice.

În același timp, inflația PCE, unul dintre cei mai importanți indicatori pentru Rezerva Federală, rămâne peste nivelurile considerate compatibile cu ținta băncii centrale. Cu toate acestea, tendința este pozitivă, întrucât presiunile asupra prețurilor scad treptat.

Principalul argument în favoarea menținerii de către Fed a unei poziții prudente rămâne piața muncii. În ciuda ratelor ridicate ale dobânzilor, condițiile de angajare rămân relativ solide, iar cheltuielile de consum din SUA continuă să dea dovadă de rezistență.

Pentru dolar, acest lucru generează o perspectivă mixtă. Creșterea mai lentă și scăderea inflației nu susțin ideea unui nou ciclu de majorări ale ratei dobânzii, dar rezistența economiei permite Fed-ului să mențină rate ridicate pe o perioadă îndelungată.

Inflația din Zona Euro, un test cheie pentru BCE

În ceea ce privește euro, evenimentul cheie rămâne publicarea de astăzi a IPC-ului din Zona Euro.

Piața se va concentra nu numai pe nivelul inflației, ci și pe ritmul de moderare a prețurilor. Pentru BCE, principala întrebare este dacă inflația scade suficient de repede pentru a permite băncii centrale să înceapă relaxarea politicii monetare în viitor.

Dacă datele arată că inflația rămâne persistentă, în special în sectorul serviciilor, acest lucru ar putea reduce așteptările privind reduceri rapide ale ratelor dobânzilor în Europa. Acest scenariu ar oferi sprijin pentru euro.

Pe de altă parte, o scădere mai accentuată a inflației ar spori așteptările că BCE dispune de mai mult spațiu de manevră pentru a reduce ratele dobânzilor. În acest caz, avantajul derivând din diferențialul de rate ar putea favoriza din nou dolarul.

Randamentele obligațiunilor rămân esențiale pentru dolar

În ciuda schimbării așteptărilor privind Fed, randamentele obligațiunilor americane rămân un factor foarte important pentru piața valutară.

O scădere a inflației, în sine, nu implică neapărat o depreciere durabilă a dolarului. Dacă Fed menține ratele dobânzilor la un nivel ridicat pentru o perioadă mai lungă, activele denominate în dolari ar putea rămâne atractive.

Din acest motiv, piața este atentă nu doar la datele economice, ci și la modul în care băncile centrale răspund la aceste evenimente. Problema cheie va fi cât de repede se vor schimba așteptările privind traiectoriile viitoare ale politicii monetare ale Fed și BCE.

Perechea euro-dolar așteaptă următorul catalizator

Situația actuală a perechii euro-dolar reflectă o confruntare între două scenarii diferite.

Fed a indicat că marja pentru noi majorări ale ratei dobânzii este din ce în ce mai limitată, ceea ce este negativ pentru dolar. În același timp, economia SUA își menține o reziliență relativă, iar piața muncii încă nu oferă argumente solide pentru reduceri rapide ale ratei dobânzii.

Pentru euro, datele privind inflația și deciziile viitoare ale BCE vor rămâne decisive. Dacă inflația din Europa scade mai lent decât se așteaptă piața, euro ar putea beneficia de sprijin. Dacă procesul de dezinflație se accelerează, presiunea asupra monedei unice ar putea crește.

Prin urmare, perechea EUR/USD rămâne în principal o reflectare a diferențelor dintre așteptările privind politica monetară. Pentru piață, întrebarea cheie nu mai este doar nivelul actual al inflației, ci care bancă centrală va avea mai mult spațiu de manevră pentru a menține o poziție restrictivă pe termen mai lung.

Concluzii