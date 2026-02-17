Piața muncii din Marea Britanie continuă să se deterioreze

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Cele mai recente date privind ocuparea forței de muncă în Marea Britanie arată că piața muncii a încheiat anul 2025 într-o notă slabă. Rata șomajului a crescut la 5,2% în cele trei luni până în decembrie, cel mai ridicat nivel din 2021. Acest lucru sporește șansele unei reduceri a ratei dobânzii de către Banca Angliei luna viitoare, cu mai mult de două reduceri ale ratei dobânzii prevăzute pentru 2026.

De asemenea, ONS a raportat că numărul angajaților cu salariu a scăzut și mai mult în ultimele trei luni ale anului deoarece activitatea de angajare rămâne slabă. Rata posturilor vacante a rămas în general neschimbată, ceea ce înseamnă că numărul șomerilor pe post vacant a crescut, iar ONS a remarcat, de asemenea, că disponibilizările înregistrează o tendință ascendentă.

Creșterea salariilor se moderează

Creșterea salariilor s-a moderat, de asemenea, creșterea salariilor din sectorul privat fiind în conformitate cu așteptările, la 3,4% în cele trei luni până în decembrie, aceasta fiind cea mai scăzută rată din ultimii 5 ani, pe măsură ce creșterile salariale din perioada pandemiei continuă să se estompeze. Creșterea salariilor din sectorul public s-a moderat la 4,2%, în scădere față de 4,4% în noiembrie. ONS raportează că creșterea salariilor din sectorul public rămâne ridicată datorită majorărilor salariale semnificative acordate de guvern sectorului public la începutul anului 2025, deși efectul creșterii salariilor din sectorul public începe să se diminueze.

Va depăși șomajul nivelul maxim atins în timpul pandemiei?

Creșterea ratei șomajului la sfârșitul anului trecut este îngrijorătoare deoarece rata șomajului se apropie acum de nivelul maxim de 5,3% atins în timpul pandemiei în 2023. Banca Angliei se așteaptă ca rata șomajului să atingă un nivel maxim de 5,3% în al doilea trimestru și să rămână la acest nivel ridicat pentru o perioadă de timp. Riscul este ca rata șomajului să depășească estimarea BoE, iar piața muncii să se deterioreze de aici, pe măsură ce costurile de angajare și progresul în domeniul AI afectează piața muncii din Marea Britanie. Rata șomajului din Marea Britanie este acum semnificativ mai mare decât rata din SUA, dar este sub rata din Zona Euro de 6,2% și este încă mult sub rata Franței de 7,7%, care este cea mai mare din G7.

Datele de astăzi privind piața muncii ridică câteva întrebări incomode pentru guvern. Au provocat politicile sale creșterea șomajului, inclusiv impozitele pe salarii și o creștere semnificativă a salariului minim, și de ce cele 6 reduceri ale ratei dobânzii efectuate de BOE în ultimele luni nu au fost eficiente în a ajuta firmele să angajeze?

GBP se scufundă la coada clasamentului G10 FX

Reacția pieței a fost rapidă. Lira sterlină s-a scufundat în urma acestei știri, GBPUSD a scăzut cu 70 de puncte și a pierdut pragul de 1,36 dolari. Marți, este cea mai slabă monedă din spațiul G10 FX, iar lira sterlină se află acum în urma dolarului și este cea mai slabă monedă din G10 în această lună. Pe măsură ce economia britanică se deteriorează, tendința este de scădere pentru lira sterlină. 1,3525 dolari este primul nivel cheie de suport, sub care se deschide calea către suportul SMA de 200 de zile la 1,3445 dolari. Vânzarea neîncetată a lirei sterline în ultimele săptămâni o face vulnerabilă la testarea acestui nivel important de suport.

Banca Angliei vine în ajutor

Randamentele obligațiunilor britanice au înregistrat o tendință descendentă în ultima lună, pe fondul deteriorării situației economice din Marea Britanie, iar datele de astăzi ar putea accentua presiunea descendentă asupra randamentelor. Piața futures a ratelor dobânzilor a crescut așteptările privind o reducere a ratei dobânzii luna viitoare, existând acum o probabilitate de 80% ca rata dobânzii să fie redusă în martie și o probabilitate mare ca o reducere ulterioară să aibă loc în iunie sau iulie.

Raportul CPI de mâine este așteptat să susțină apelurile către BoE de a stimula economia britanică, pe fondul moderării inflației și al slăbirii pieței muncii.

Va continua să domine piețele teama legată de AI?

În altă parte, astăzi piețele sunt în general pesimiste, iar contractele futures pe acțiuni la nivel global sunt în scădere, deși FTSE 100 contrazice această tendință și se așteaptă să crească în această dimineață. SUA revine astăzi după Ziua Președinților, iar atenția se va concentra asupra faptului dacă teama legată de AI va lua o pauză sau dacă va continua să afecteze sectoarele considerate vulnerabile la noile evoluții în tehnologia AI.