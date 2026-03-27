Piețele își pierd încrederea în Donald Trump pe măsură ce ne apropiem de Paște

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul celei de-a patra săptămâni a acestui război, piețele sunt din nou neliniștite cu privire la posibilitatea ca prețul petrolului să rămână ridicat pe termen lung. Vineri, țițeiul Brent se tranzacționează la peste 110 dolari pe baril, ceea ce reprezintă totuși o scădere de 1% pe săptămână, dar creșterea prețului petrolului din ultimele două zile este un semn că piața nu crede în speranțele unei rezolvări rapide a acestui conflict.

Piețele sunt imune la declarațiile lui Donald Trump

Merită menționat faptul că, odată ce prețul petrolului ajunge la 100 de dolari pe baril, istoric vorbind, acesta rămâne stabil peste pragul de 100 de dolari pentru o perioadă îndelungată, cum s-a întâmplat, de exemplu, în 2022. După ce a scăzut până la 96 de dolari pe baril la începutul acestei săptămâni, pe fondul comentariilor președintelui Trump potrivit cărora războiul s-ar putea încheia în curând, comercianții de petrol ignoră acum avalanșa zilnică de postări și conferințele de presă incoerente de la Casa Albă, pe măsură ce războiul continuă să facă ravagii. Vineri, investitorii se confruntă cu realitatea: Strâmtoarea Ormuz este efectiv închisă și nu pare să se întrevadă un sfârșit real al războiului.

Nici măcar știrea că Trump ar evita să lovească ținte energetice iraniene pentru încă 10 zile nu a ajutat la calmarea piețelor. Practic, acestea sunt doar alte 10 zile în care nu se va realiza nimic, iar 20% din aprovizionarea mondială cu petrol va rămâne limitată. Acesta este motivul pentru care traderii nu au reacționat la această „știre pozitivă”, iar vânzarea masivă continuă.

Aceasta este ultima săptămână completă de tranzacționare din următoarele două săptămâni din cauza Paștelui, așa că vânzarea masivă de astăzi vă oferă o idee despre mentalitatea investitorilor. Aceștia nu doresc să dețină riscuri înainte de sărbători. Deși acțiunile europene înregistrează în prezent un câștig modest pentru această săptămână în termeni de dolari și le depășesc pe omoloagele lor americane, indicele Eurostoxx este încă în scădere cu puțin sub 1% astăzi. Obligațiunile sunt, de asemenea, vândute, iar randamentele au crescut brusc.

Investitorii se confruntă cu pierderi tot mai mari în portofolii, pe măsură ce războiul afectează activele de risc

Pe măsură ce săptămâna se apropie de sfârșit, ne confruntăm cu pierderi tot mai mari în portofolii. Prețul aurului a scăzut cu 1,6%, Nasdaq a înregistrat o scădere de 3%, iar S&P 500 a scăzut cu aproape 2%. Nu există un factor declanșator clar care ar putea stimula sentimentul pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul săptămânii. În Marea Britanie, vânzările slabe de retail dinaintea izbucnirii crizei alimentează temerile legate de stagflație.

Acordul de pace pare a fi încă departe, și nu este de mirare că investitorii își reduc astăzi expunerea la risc: în acest weekend, evenimentele din Orientul Mijlociu s-ar putea agrava sau îmbunătăți, nimeni nu știe ce se va întâmpla.

Sectorul tehnologic din SUA merge pe drumul său propriu și, deși a înregistrat o vânzare masivă săptămâna aceasta și se confruntă cu o scădere mai profundă decât indicele S&P 500, a fost cel mai rezistent dintre principalii indici americani de la începutul acestui război. Există câteva teme care nu sunt legate de conflict și care impulsionează acțiunile tehnologice americane:

3 motive pentru care acțiunile din sectorul tehnologic sunt sub presiune

1. Producătorii de memorie sunt în declin după ce Google a lansat o actualizare care permite instrumentelor AI să funcționeze cu cerințe de memorie mai reduse; acest lucru afectează cea mai performantă acțiune din S&P 500 din acest an, producătorul de cipuri de memorie Sandisk. Cu toate acestea, acest lucru oferă o pauză companiilor din sectorul tehnologic care au nevoie de cipuri de memorie pentru a-și rula sistemele, deoarece ar putea reduce costurile viitoare. Prețul acțiunilor Sandisk a scăzut cu 21% în această săptămână.

2. A avut loc o rotație în comerțul cu AI, producătorii de unități centrale de procesare, precum Dell, fiind mai solicitați decât Nvidia, care este specializată în unități de procesare grafică. Pe măsură ce AI devine mai complexă și agenții AI ies în prim-plan, cererea de procesoare centrale va rămâne probabil robustă. Acesta este motivul pentru care Dell are performanțe mai bune decât Nvidia de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. Prețul acțiunilor Dell a crescut cu 45% în ultimele 4 săptămâni, comparativ cu o scădere de 10% pentru Nvidia. Deoarece Nvidia are o capitalizare de piață uriașă, scăderea sa afectează puternic indicii americani.

3. Meta și Google au înregistrat pierderi mari la prețul acțiunilor în această săptămână, după un proces crucial în care au fost găsite vinovate pentru crearea intenționată de platforme de socializare care creează dependență și care au afectat sănătatea mentală a unui utilizator de 20 de ani. Acest lucru ar putea deschide ușa către plăți de despăgubiri în valoare de miliarde de dolari. Desigur, aceste companii de trilioane de dolari își pot permite să plătească despăgubiri de această amploare, dar acest lucru pare a fi momentul „marilor companii de tutun” al marilor companii de tehnologie. Prețul acțiunilor Meta a scăzut cu 10% în această săptămână, și merită menționat că marile companii de tehnologie, și în special giganții rețelelor sociale, nu mai sunt în grațiile investitorilor; capitalizarea de piață a Meta a scăzut cu aproape 40% de la maximul atins anul trecut.

Piețele își pierd încrederea în Donald Trump

În general, piețele sunt mai panicardă în această săptămână, iar evoluția prețurilor de vineri sugerează că investitorii își pierd încrederea în capacitatea lui Donald Trump de a pune capăt acestui război și de a ajunge la un acord cu iranienii. Acest lucru vine într-un moment nepotrivit pentru băncile centrale, care intervin de obicei atunci când piețele devin prea temătoare în timpul unei crize. Randamentele obligațiunilor sunt în creștere, oferindu-le mai puțin spațiu de manevră și oferind investitorilor mai puțină încredere pentru a cumpăra în momentul scăderii. O redresare va avea loc, dar condițiile nu sunt încă potrivite.