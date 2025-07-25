Piețele pășesc într-o perioadă intensă. Investitorii români, între oportunitate și vigilență maximă

În acest context, identificăm China drept piața cu cel mai mare potențial de creștere. Gigantul asiatic și-a intensificat politicile fiscale și monetare, stimulând consumul intern și investind în sectoare precum inteligența artificială, vehiculele electrice și robotica. Cu alte cuvinte, în ciuda tensiunilor tarifare, dependența comercială redusă față de SUA și creșterea rolului său hegemonic la nivel mondial sunt tot mai atractive. În Europa, relaxarea normelor fiscale în Germania, slăbiciunea dolarului, împreună cu poziția de lider a BCE în ceea ce privește reducerile ratelor dobânzilor, încurajează intrări mai mari de capital în regiune. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În ceea ce privește sectoarele, evidențiem câteva zone de oportunitate. De exemplu, energia nucleară și uraniul reapar ca pariuri strategice pe fondul creșterii cererii de energie din partea centrelor de date alimentate cu inteligență artificială, susținute în continuare de deciziile legislative din SUA. Luxul european ar putea beneficia, la rândul său, de un mediu macroeconomic mai favorabil, în special datorită redresării din China. Securitatea cibernetică continuă să se extindă, cu previziuni de creștere de peste 15% pe an, datorită transformării digitale, inteligenței artificiale și muncii la distanță. În plus, ecosistemul criptomonedelor și al monedei stabile se consolidează, cu o adopție instituțională mai mare și un mediu de reglementare mai favorabil, subliniază Radu Puiu. În ceea ce privește venitul fix, observăm o rotație către obligațiunile europene, în special din țări periferice precum Spania, Grecia și Italia. Factori precum volatilitatea dolarului, primele de risc scăzute și contextul favorabil al turismului și al serviciilor fac din aceste țări o alternativă la datoria americană, mai ales într-un mediu de incertitudine fiscală și politică ridicată. Dintre acestea, evidențiem obligațiunile spaniole, având în vedere că este țara cu cel mai scăzut raport datorie/PIB și a cărei creștere accelerează în cel mai rapid ritm. În orice caz, observatorii obligațiunilor sunt pe fază. În cazul indicelui BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, anul 2025 a adus un avans de 18,45% de la începutul anului și deschizând sesiunea de vineri, 25 iulie, la 19.813 puncte, reprezentând un nou maxim istoric, arată analistul financiar XTB. Cum ar putea arăta următoarele luni pentru investitorii din România? A doua jumătate a anului 2025 se anunță a fi una de interes pentru investitorii români pe fondul marilor schimbări economice și tehnologice în curs de desfășurare, explică Radu Puiu. Măsurile de austeritate pot reprezenta o armă cu două tăișuri. În mod normal, majorarea unor taxe precum TVA-ul are un impact negativ imediat asupra piețelor bursiere, pentru că reduce puterea de cumpărare a populației și afectează direct veniturile companiilor listate. Totuși, pe termen lung, efectele depind de modul în care guvernul gestionează aceste venituri suplimentare, și anume: dacă măsura stabilizează economia și deficitul bugetar, investitorii pot redeveni încrezători. Totuși, în lipsa unor politici fiscale coerente, indicii tind să performeze mai slab. Previziunile pentru a doua jumătate a anului 2025 indică o creștere prudentă, influențată de contextul macroeconomic pozitiv, dar și de potențiala instabilitate a piețelor globale. În cele din urmă, putem avea în vedere mai multe riscuri-cheie: impactul războiului tarifelor, inflația, creșterea necontrolată a datoriei publice, instabilitatea geopolitică și concentrarea ridicată a pieței americane într-un grup restrâns de companii tehnologice.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."