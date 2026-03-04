OIL: prețurile continuă să crească în ciuda propunerii Marinei SUA de a escorta navele📌

Petrolul înregistrează astăzi o creștere de aproximativ 2%, OIL.WTI tranzacționându-se la 76,25 USD pe baril, iar Brent la 83,50 USD. Metalele prețioase își revin, de asemenea, după vânzările masive de ieri. Aurul a crescut cu 1,20%, ajungând la 5.120 USD pe uncie, iar argintul a înregistrat o creștere de 3,20%, ajungând la 83,30 USD pe uncie. Atenția capitalului global rămâne concentrată asupra evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Conform estimărilor IDF, Ministerului Apărării din Emiratele Arabe Unite și datelor din surse deschise, Iranul a lansat aproximativ 350 de rachete balistice în prima zi a campaniei, vizând statele din Golf, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Qatar și Bahrain, precum și Israelul și alte țări din regiune. Cu toate acestea, intensitatea atacurilor a scăzut în mod evident în zilele următoare — la aproximativ 175 de rachete în a doua zi, 120 în a treia zi și 50 în a patra zi. Scăderea a urmat atacurilor coordonate ale SUA și Israelului asupra infrastructurii de rachete iraniene, inclusiv sediul IRGC, lansatoarelor și depozitelor de arme. Reducerea semnificativă a lansărilor sugerează că capacitățile ofensive ale Iranului s-ar putea slăbi sub presiunea militară susținută. Acest lucru crește probabilitatea ca conflictul să devină din ce în ce mai unilateral dacă infrastructura de lansare continuă să fie neutralizată. În același timp, incertitudinea rămâne ridicată, iar încercările de a defini tendințele după a patra zi a conflictului prezintă un risc considerabil. Iranul deține în continuare alte instrumente militare, inclusiv un arsenal potențial mare de drone, care sunt mai dificil de detectat și de interceptat. Estimările anterioare izbucnirii conflictului sugerau că Iranul ar putea avea zeci de mii de drone, lăsând deschisă posibilitatea unei escaladări prin metode alternative dacă capacitățile rachetelor vor fi și mai limitate. Piețele energetice rămân deosebit de sensibile la evoluțiile din jurul Strâmtorii Ormuz, prin care trece aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze. Traficul maritim în această arteră cheie s-a blocat aproape complet în urma amenințărilor iraniene la adresa tancurilor petroliere, lăsând aproximativ 200 de nave petroliere blocate în Golf și determinând creșteri puternice ale prețurilor în ultimele zile. Președintele SUA, Donald Trump, a încercat ieri să calmeze piețele, anunțând că Statele Unite vor oferi asigurări împotriva riscurilor comerțului maritim și, dacă va fi necesar, vor escorta nave. Declarația a contribuit la limitarea pierderilor pe bursele americane și a atenuat temporar creșterea prețurilor petrolului. Situația rămâne dinamică, iar volatilitatea piețelor petrolului și metalelor prețioase este extrem de ridicată.

