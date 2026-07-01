PMI pentru sectorul manufacturier din Zona Euro: EURUSD înregistrează o ușoară creștere pe fondul creșterii producției și al diminuării presiunilor inflaționiste 🇪🇺

Sectorul manufacturier din Zona Euro a dat dovadă de o reziliență încurajatoare la sfârșitul primei jumătăți a anului. Deși indicele principal PMI pentru sectorul manufacturier din Zona Euro al S&P Global a înregistrat o ușoară scădere, atingând un minim pe ultimele patru luni de 51,4 în iunie (în scădere față de 51,6 în mai), acesta s-a menținut în zona de expansiune pentru a cincea lună consecutivă. Datele subiacente relevă o dinamică complexă a sectorului: producția industrială accelerează, lanțurile de aprovizionare rămân tensionate, dar dau semne de stabilizare, iar scăderea costurilor energetice oferă producătorilor o ușurare mult așteptată. Perechea EURUSD a înregistrat o ușoară creștere după ce datele privind inflația din Franța, Germania și Zona Euro în ansamblu s-au situat peste așteptări. Cu toate acestea, perechea rămâne limitată la intervalul 1,1380–1,1430, iar mai târziu în cursul sesiunii sunt așteptați alți factori de volatilitate — printre care inflația IAPC din Zona Euro, raportul ADP privind ocuparea forței de muncă și panelul de la Sintra, la care vor participa președinții principalelor bănci centrale. Impulsul bullish s-ar putea consolida dacă perechea EURUSD depășește mediile mobile exponențiale (EMA) cheie. La momentul redactării acestui articol, perechea înregistrează o scădere de 0,25%. Sursă: xStation5 Dinamica sectorului: producție vs. cerere În ciuda ușoarei scăderi a indicelui PMI global, producția industrială efectivă a înregistrat o creștere notabilă, marcând cel mai puternic trimestru calendaristic pentru producția din sectorul manufacturier al Zonei Euro de la începutul anului 2022. Accelerarea producției: Indicele de producție PMI din sectorul manufacturier a urcat la un maxim de două luni de 51,7 (în creștere față de 51,3 în mai), marcând șase luni consecutive de creștere a volumelor de producție.

Divergență geografică: Creșterea producției a fost generalizată în Zona Euro, Spania și Franța fiind singurele țări membre care nu au înregistrat creșteri în iunie.

Cerere fragilă: Noile comenzi au revenit pe un trend de creștere după ce au stagnat în luna mai, deși creșterea a fost doar marginală. Cererea de export (care include comerțul intracomunitar) a rămas un factor principal de frânare a sectorului, înregistrând o contracție pentru a doua lună consecutivă.

Tensiuni persistente în lanțul de aprovizionare: Indicele termenelor de livrare ale furnizorilor a crescut la un maxim de trei luni, semnalând o ușoară atenuare a presiunilor logistice. Cu toate acestea, capacitatea furnizorilor rămâne puternic solicitată, termenele de livrare situându-se în continuare cu mult sub nivelurile înregistrate înainte de izbucnirea ostilităților din Orientul Mijlociu. Atenuarea presiunilor inflaționiste și moderarea reducerilor de personal Un aspect semnificativ al sondajului din iunie a fost o răcire distinctă a mediului de costuri, determinată în principal de o scădere bruscă a prețurilor internaționale la petrol. Cea mai redusă inflație a costurilor din martie: Deși costurile de producție rămân ridicate, ritmul de creștere a prețurilor de producție a încetinit în iunie, punând capăt unei tendințe ascendente susținute care a început în septembrie anul trecut.

Prețuri de fabrică mai puțin agresive: Oglindind ușurarea în ceea ce privește costurile de producție, producătorii din zona euro și-au moderat propriile politici de stabilire a prețurilor. Inflația prețurilor de vânzare a scăzut ulterior la cel mai scăzut nivel din ultimele trei luni.

Reduceri moderate ale efectivelor de personal: Numărul angajaților din fabrici a continuat să se reducă în iunie. Cu toate acestea, ritmul reducerilor de personal a fost moderat și mai lent decât cel observat în luna mai.

Încrederea în revenire: Optimismul mediului de afaceri cu privire la producția viitoare a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimele patru luni, continuându-și redresarea de la minimul din aprilie, înregistrat după 17 luni. Cu toate acestea, așteptările pentru anul următor se situează încă ușor sub tendința istorică.

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