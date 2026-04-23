💶PMI-ul european se prăbușește pe fondul conflictului cu Iranul, care afectează activitatea economică

Germania (PMI compozit): Indicele a scăzut brusc la 48,3 de la 51,9, marcând o contracție neașteptată a activității din sectorul privat pentru prima dată din mai 2025.

Germania (PMI Servicii): Indicatorul a scăzut brusc la 46,9 , cel mai scăzut nivel din 2022, alimentat de incertitudinea crescută din jurul conflictului cu Iranul.

Franța (PMI compozit): Activitatea a scăzut la 47,6 (de la 48,8), un minim de 14 luni care reprezintă a patra lună consecutivă sub pragul de expansiune de 50,0.

Franța (PMI Servicii): Sectorul serviciilor a scăzut la 46,5 , pe măsură ce conflictul i-a determinat pe consumatori să devină semnificativ mai prudenți în ceea ce privește cheltuielile.

Surpriză în sectorul manufacturier: În ciuda scăderii din sectorul serviciilor, sectorul manufacturier din ambele țări a rămas pe teritoriul de creștere, Franța atingând un maxim de aproape patru ani de 52,8 . Cu toate acestea, analiștii avertizează că acest lucru ar putea fi temporar, determinat de clienții care cumpără în avans pentru a se proteja împotriva penuriei și a creșterilor de prețuri. Conflictul din Orientul Mijlociu blochează redresarea Zonei Euro Cele mai recente date PMI indică faptul că redresarea economică a Zonei Euro a fost blocată de războiul din Orientul Mijlociu. Conflictul cu Iranul a devenit principalul factor de destabilizare, afectând în mod deosebit sectorul serviciilor printr-o combinație de incertitudine sporită și creșterea costurilor energiei și transportului. În Germania, cea mai mare economie a Europei, sectorul serviciilor a înregistrat cea mai semnificativă scădere din ultimii trei ani. Deși sectorul manufacturier rămâne rezistent pentru moment, economiștii de la S&P Global avertizează că înrăutățirea sentimentului de afaceri și intensificarea presiunilor asupra prețurilor, cea mai rapidă rată de creștere din ultimii trei ani, ar putea duce în curând la o slăbire a pieței muncii. Guvernul de la Berlin a introdus o subvenție de 1,6 miliarde de euro pentru prețul combustibilului pentru a atenua șocul, dar starea de spirit generală rămâne pesimistă. Situația din Franța reflectă această tendință, slăbiciunea sectorului serviciilor ducând activitatea economică la cel mai scăzut nivel din ultimul an. Întreprinderile se confruntă cu cele mai ridicate niveluri de incertitudine din 2022, iar inflația franceză a revenit la 2%, după ce anterior se situase sub țintele băncii centrale. Pentru Banca Centrală Europeană, datele reprezintă o provocare complexă. În timp ce activitatea economică se clatină, inflația costurilor de producție în creștere bruscă complică drumul de urmat. Deși se așteaptă ca factorii de decizie să mențină rata dobânzii neschimbată în această lună, presiunea ascendentă persistentă asupra prețurilor ar putea forța în cele din urmă BCE să ia în considerare noi majorări ale ratei dobânzii. EURUSD își extinde scăderile În urma datelor slabe din Europa și a riscului geopolitic persistent, EURUSD și-a extins traiectoria descendentă, fiind presat și mai mult de creșterea randamentelor titlurilor de stat americane. Perechea testează în prezent nivelul de 1,1700, marcând cea mai semnificativă undă bearish de la sfârșitul lunii martie. Din punct de vedere tehnic, perechea a spart linia de tendință ascendentă, reflectând atenția pieței asupra riscurilor din Orientul Mijlociu și preferința pentru dolarul american ca monedă de refugiu. Suportul cheie se află acum în apropierea nivelului de retracție Fibonacci de 38,2% al valului descendent major observat la începutul anului. Dacă prețurile la energie rămân ridicate și conflictul persistă, se așteaptă ca dominația dolarului să continue.

