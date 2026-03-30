Powell dă semnale de răbdare din partea Fed, dar riscurile legate de inflație sunt în creștere!

În cadrul prezentării de astăzi, Jerome Powell a subliniat că Fed adoptă o abordare de așteptare și observare și monitorizează îndeaproape modul în care evoluțiile de pe scena internațională, în special războiul din Iran și șocurile rezultate asupra prețurilor petrolului, vor afecta inflația și starea generală a economiei. Acestea nu au fost simple repetări ale declarațiilor anterioare. Semnalul transmis astăzi a fost mai decisiv și a evidențiat echilibrul pe care Fed îl menține între disponibilitatea de a reacționa și menținerea calmului în politica monetară. Powell a menționat că Fed este dispusă să treacă cu vederea șocurile de preț pe termen scurt, deoarece instrumentele de politică monetară acționează cu o întârziere și adesea nu pot ține pasul cu schimbările rapide ale prețurilor la energie, dar a avertizat că răbdarea are limitele sale: dacă majorările de preț încep să aibă un efect de durată asupra așteptărilor inflaționiste ale publicului, banca centrală nu va mai putea rămâne pasivă. Powell s-a referit, de asemenea, la piețele financiare, menționând că, deși așteptările privind inflația rămân în mare parte ancorate, Fed este pregătită să răspundă la datele macroeconomice și la semnalele venite de pe piața muncii. În practică, acest lucru înseamnă că, deși banca centrală nu semnalează în prezent modificări ale ratelor dobânzilor, orice indicator care arată o presiune inflaționistă persistentă sau o înrăutățire a condițiilor de pe piața muncii ar putea schimba rapid evaluarea strategiei de politică monetară. Pentru piețe, aceasta este o informație esențială: Fed nu închide ușa către o reacție mai restrictivă sau mai acomodativă, în funcție de datele care vor apărea, ceea ce afectează direct evaluările activelor și sentimentul investitorilor. În timpul conferinței, Powell a îndreptat atenția și asupra sectorului creditului privat și a riscurilor pe care acesta le-ar putea reprezenta pentru stabilitatea financiară. El a subliniat că banca centrală monitorizează îndeaproape acest segment, dar nu vede în prezent semne care să indice o amenințare sistemică generală. Această parte a mesajului ar trebui interpretată ca un factor care atenuează îngrijorările investitorilor cu privire la potențialele probleme din sectorul financiar, chiar dacă tensiunile geopolitice și presiunile inflaționiste rămân în prim-planul atenției pieței. În ansamblu, mesajul lui Powell este echilibrat și prudent. Absența oricărui angajament imediat de a modifica ratele dobânzilor, combinată cu accentul pus pe monitorizarea pieței muncii și a inflației, sugerează că acțiunile Fed pot fi privite ca fiind deliberate și calibrate în funcție de incertitudinea globală. Piețele futures și-au revizuit deja parțial așteptările privind evoluțiile viitoare ale ratelor dobânzilor, crescând probabilitatea unor reduceri în cursul anului, în timp ce reduc probabilitatea unor majorări pe termen scurt. În practică, toate aceste semnale au un impact real asupra piețelor financiare de astăzi. Sentimentul pieței de acțiuni rămâne sensibil la volatilitate, randamentele obligațiunilor reacționează la semnalele privind direcția potențială a politicii monetare și așteptările inflaționiste, iar piețele de mărfuri continuă să reflecte îngrijorările legate de tensiunile geopolitice și consecințele războiului din Iran. În acest context, investitorii ar trebui să se pregătească pentru o perioadă de sensibilitate sporită la datele macroeconomice, în special în ceea ce privește inflația, dinamica pieței muncii și tensiunile globale, care ar putea influența următoarele decizii ale Fed. Acest context favorizează investițiile disciplinate și evaluarea atentă a riscurilor, dar creează și oportunități pentru cei capabili să reacționeze rapid la schimbările semnalelor transmise de Fed și de piețele globale.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."