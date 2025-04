Prețul acțiunilor Chipotle rămâne stabil în ciuda reducerii previziunilor privind vânzările anuale

Acțiunile Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG.US) nu au suferit modificări majore joi, după ce lanțul de restaurante fast-casual și-a redus previziunile de vânzări pentru întregul an și a raportat prima scădere a vânzărilor trimestriale din ultimii aproape cinci ani. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Rezultatele primului trimestru nu corespund așteptărilor Chipotle a raportat câștiguri în primul trimestru de 29 de cenți pe acțiune ajustată, ușor peste estimarea analiștilor de 28 de cenți, dar vânzările comparabile au scăzut cu 0,4%, cu mult sub creșterea așteptată de 1,74%. Veniturile au crescut cu 6,4%, până la 2,88 miliarde de dolari, dar nu au atins previziunile de 2,94 miliarde de dolari. Scăderea vânzărilor a fost determinată de o scădere de 2,3% a tranzacțiilor, parțial compensată de o creștere de 1,9% a valorii medii a cecurilor. Indicatorii de performanță au arătat rezultate mixte, cu o marjă operațională la nivel de restaurant de 26,2%, peste estimarea de 25,9%, în timp ce compania a deschis 57 de restaurante noi, față de 58, cât era prevăzut. Vânzările medii ale restaurantelor au ajuns la 3,19 milioane de dolari, ușor peste previziunile de 3,17 milioane de dolari. Vânzările magazinelor. Sursă: Bloomberg L.P. Orientări reduse Compania și-a redus previziunile pentru anul fiscal 2025: Vânzările comparabile ale restaurantelor sunt așteptate acum în intervalul cu o singură cifră, în scădere față de previziunile anterioare de la o cifră mică la o cifră medie

Încă intenționează să deschidă între 315 și 345 de restaurante noi

Menține estimarea ratei de impozitare efective subiacente între 25% și 27% înainte de elementele discrete „În timp ce rezultatele noastre din primul trimestru au fost afectate de mai multe tendințe potrivnice, inclusiv condițiile meteorologice și o încetinire a cheltuielilor de consum, echipele noastre continuă să facă progrese semnificative în îmbunătățirea execuției în restaurantele noastre”, a declarat Scott Boatwright, Chief Executive Officer, Chipotle. „Sunt încrezător că avem un plan solid pentru a reveni la un total pozitiv până în a doua jumătate a anului.” Compania a citat anxietatea consumatorilor cu privire la problemele economice, cum ar fi tarifele, ca principal motiv pentru scăderea cheltuielilor. Directorul financiar Adam Rymer a remarcat că declinul a fost larg răspândit în toate categoriile de venituri și în toate zonele geografice, reflectând preocupările „cu privire la ceea ce urmează mai mult decât orice altceva”, în ciuda indicatorilor relativ puternici ai pieței muncii. Chipotle se așteaptă ca tarifele actuale de 10%, împreună cu taxele de 25% pentru aluminiu, să afecteze rezultatele din al doilea trimestru cu aproximativ 20 de puncte de bază. Compania a declarat că nu intenționează să crească prețurile din meniu pentru a compensa aceste costuri, Boatwright indicând că va absorbi costurile crescute mai degrabă decât să le transmită consumatorilor. Consiliul a autorizat, de asemenea, un program suplimentar de răscumpărare de acțiuni în valoare de 400 de milioane de dolari. Analistul Barclays Jeffrey Bernstein a redus ținta de preț a firmei pentru Chipotle de la 56 de dolari la 52 de dolari în urma raportului. Chipotle (interval zilnic) Acțiunile se tranzacționează în prezent în apropierea mediei mobile de 30 de zile. Taurii vor urmări să împingă prețul peste media mobilă de 50 de zile, în timp ce urșii vor urmări o mișcare spre minimele recente. RSI încearcă să iasă dintr-o divergență bearish, în timp ce MACD rămâne strâns, indicând indecizie.

